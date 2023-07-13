Нардепка, ексчленкиня ОПЗЖ Плачкова написала заяву про складання мандата

Нардепка Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції ОПЗЖ, склала мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Раніше у коментарі ЗМІ вона повідомила, що вийшла з фракції ОПЗЖ, це сталося ще в лютому 2022 року.

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