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Новини
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Нардепка, ексчленкиня ОПЗЖ Плачкова написала заяву про складання мандата

плачкова

Нардепка Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції ОПЗЖ, склала мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Раніше у коментарі ЗМІ вона повідомила, що вийшла з фракції ОПЗЖ, це сталося ще в лютому 2022 року.

Читайте: Утікач Льовочкін повернувся до Ради. Голосував за позбавлення однопартійців мандатів, - ЧЕСНО

Автор: 

ВР (15073) мандат (149) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+13
і на расєюшку к бєрьозкам !
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13.07.2023 09:47 Відповісти
+9
Нардепка, членкиня. Дебіли, перестаньте знущатись над українською мовою!
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13.07.2023 09:57 Відповісти
+7
Член киня.
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13.07.2023 09:49 Відповісти
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і на расєюшку к бєрьозкам !
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13.07.2023 09:47 Відповісти
Якби вона мала намір це зробити, то зробила би це ще в лютому двадцять другого,
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13.07.2023 09:52 Відповісти
так вона надіялась що конверти від мєртвєйчука будуть продовжувати надавати але ж до теперішнього часу питання так і не вирішено
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13.07.2023 10:04 Відповісти
щас к бкрьозкам) вангую що ще задовго до 2022 чалиться в Ниці чи Монако
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13.07.2023 10:31 Відповісти
в монако дорого
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13.07.2023 10:37 Відповісти
а одеській області мають виноробство і власні виноградники, тож є де розслабитись
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13.07.2023 11:14 Відповісти
Член киня.
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13.07.2023 09:49 Відповісти
Я маленькій гвінтік... я маленькій гвінтік... (с)
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13.07.2023 09:54 Відповісти
У неї гарна чуйка
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13.07.2023 09:51 Відповісти
или просто мозгов немного есть, или совести немного завалялось?
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13.07.2023 11:26 Відповісти
ексчленкиня
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13.07.2023 09:52 Відповісти
Сексчленкыня, баба да, баба да, тугая сосна корабельная
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13.07.2023 10:01 Відповісти
через ніби поновлення едекларування.. чи просто так?
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13.07.2023 09:52 Відповісти
Нардепка, членкиня. Дебіли, перестаньте знущатись над українською мовою!
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13.07.2023 09:57 Відповісти
Велосипединя і пілотеса.
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13.07.2023 09:59 Відповісти
Не пилотесса, а пилотка!!! ибо солдатка!!!
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13.07.2023 10:02 Відповісти
ВЕЛОСОПЕЗДИНЯ І ПІЛОТКЕСА
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13.07.2023 10:34 Відповісти
військовослужбовчиня
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13.07.2023 10:46 Відповісти
Велосипединя-чиня і пілотеса-чиня. О, я вже все зрозуміла. Треба не забувати ЧИНЯ добавляти і все норм.
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13.07.2023 11:05 Відповісти
Посолка, командирка, капітанка.
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13.07.2023 10:40 Відповісти
Геройчиням слава!
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13.07.2023 10:47 Відповісти
Посолкачиня або посол-качиня, командиркачиня аба коман-дірка-чиня, капитанкачиня або капі-танка-чиня. Дуже захопливо виявилось.
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13.07.2023 11:00 Відповісти
капітан-качиня! Вау!
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13.07.2023 11:07 Відповісти
Ти диви, скільки рускагаварящіх тебе полайкали - пишайся
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13.07.2023 11:38 Відповісти
ексчленкиня. Звучит как гермофродит после операции
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13.07.2023 09:57 Відповісти
а єщьо пєрєімєновалі камсамольсск в какіє-то гаріщні плавні, фуууу
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13.07.2023 10:03 Відповісти
Ще мінус одна бл@дь проросійська.А скільки їх ще залишилося.
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13.07.2023 10:05 Відповісти
Коли гроші не через паркан викинула,то можна тікати(тимпаче,що держава дасть втекти,а потім стурбується та відкриє кримінальне провадження(
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13.07.2023 10:06 Відповісти
Плачкова задекларувала дохід за 2019 рік у розмірі 5118122 гривень.

Крім того, за 2019 рік вона оприлюднила грошові активи на суму 2737199 гривень, 293207 доларів, і 776 Євро.

https://znaj.ua/dossier/825-tetyana-plachkova-biografiya-dosye-kompromat

Добре прибарахлилась, чому б і не зійти з "корабля" подалі від гріхів.
Тепер можна у Європу.
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13.07.2023 10:29 Відповісти
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13.07.2023 10:31 Відповісти
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13.07.2023 10:32 Відповісти
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13.07.2023 10:37 Відповісти
Оце марзотна компашка
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13.07.2023 11:13 Відповісти
Тва*рь руSSкая....
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13.07.2023 10:39 Відповісти
И ПЕДи*РАСтОВ с фотографий забирай в росею....
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13.07.2023 10:41 Відповісти
Вона від болгар. А Мазурашу від румунів ще депутат ? Нестор від ******* ще шустрить. Надовго ?
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13.07.2023 10:48 Відповісти
Устала ходить с раздвинутым мандатом - пришлось сложить.
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13.07.2023 10:48 Відповісти
Найшла в собі мужність... вона не дочка бувшого міністра енергетики Плачкова?
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13.07.2023 11:13 Відповісти
ІМХО - коли пані називають членкинею - навряд чи це викликає повагу. Скоріше нагадує старі радянські - "таваріщ"
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13.07.2023 11:15 Відповісти
А як тобі "товарка"? Нє, не поважно? Чого усіх так тригерять подібні фемінізми, а не сама подія? Чого ви такі 73-х відсоткові?
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13.07.2023 11:45 Відповісти
Тому що дебілізм і штучність цих слів очевидна. Це аналог новоязу першого десятиліття радянського союзу. Зразу відчуваються, що коренем цих феміністичних рухів - є лівацькі ідеологи, які сильні наразі на заході
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13.07.2023 13:09 Відповісти
А був же чкийсь чиновник, плачков, не родичка часом? Бо там же суцільна партноменклатурна мафія - як не нардеп, так міністр, як не міністр, так нардеп-ка
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13.07.2023 11:41 Відповісти
 
 