Нардепка, ексчленкиня ОПЗЖ Плачкова написала заяву про складання мандата
Нардепка Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції ОПЗЖ, склала мандат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Раніше у коментарі ЗМІ вона повідомила, що вийшла з фракції ОПЗЖ, це сталося ще в лютому 2022 року.
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+9 zakvova
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Крім того, за 2019 рік вона оприлюднила грошові активи на суму 2737199 гривень, 293207 доларів, і 776 Євро.
https://znaj.ua/dossier/825-tetyana-plachkova-biografiya-dosye-kompromat
Добре прибарахлилась, чому б і не зійти з "корабля" подалі від гріхів.
Тепер можна у Європу.