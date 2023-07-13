Російські загарбники не пускають людей в окуповані Рубіжне та Кремінну, - ОВА

Окупанти ускладнили процедуру в’їзду в Рубіжне та Кремінну.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Перепустки для в’їзду у Рубіжному більше не видають. Зупиняють на блокпості й направляють до сусіднього Сєверодонецька. Від початку тижня стало ще важче потрапити й до Кремінної. Видані раніше перепустки не діють – потрібні нові. Їх можна отримати на місці, але дійсні документи лише впродовж 90 днів", – йдеться у повідомленні.

Лисогор додав, що без реєстрації в Кремінній потрапити в місто стало важче навіть при наявності рідних. Пропускають лише вибірково після ретельної перевірки.

В окупованих населених пунктах дедалі погіршується життя цивільних. Жителі Рубіжного скаржаться, що обіцяного росіянами відновлення міста упродовж року вони так і не дочекалися.

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"В кого є можливість, живуть в селах навколо, бо за відсутності комунікацій залишатися в багатоповерхівках неможливо. Ціни на продукти харчування продовжують зростати, а їхня якість залишається незмінно низькою. Через це падає купівельна спроможність населення, якому дешевше з’їздити за їжею та речами першої необхідності до Старобільська", – повідомив Лисогор,