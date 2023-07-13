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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом

аес,запорізька,ставок-охолоджувач

У Енергоатомі зазначили, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції - стабільний.

Як пише Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатомі".

При цьому рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 10,91 м.

"Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - зазначили в держкомпанії.

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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом 01

Автор: 

Енергоатом (1649) Запорізька АЕС (1435) атака на ЗАЕС (174)


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А в обмілілому Дніпрі знайшли авіабімбу ФАБ-500 часів 2СВ.
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13.07.2023 10:22 Відповісти
 
 