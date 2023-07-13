Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом
У Енергоатомі зазначили, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції - стабільний.
Як пише Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатомі".
При цьому рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 10,91 м.
"Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - зазначили в держкомпанії.
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показати весь коментар13.07.2023 10:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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