Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним, - Енергоатом

У Енергоатомі зазначили, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції - стабільний.

Як пише Цензор.НЕТ, про це заявили в НАЕК "Енергоатомі".

При цьому рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 10,91 м.

"Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - зазначили в держкомпанії.

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