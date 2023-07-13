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Десантіс проти постачання Україні касетних боєприпасів: говорить про "загострення"

рон,десантіс

Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За словами Десантіса, він "не хоче робити нічого, що могло б загострити цей конфлікт".

"Я думаю, що прямо зараз у вас є карт-бланш з відкритим кінцем. Немає чіткої мети для перемоги. І це як би затягується і триває. Небезпека в тому, що це може загостритися або зрештою тривати роками", - заявив Десантіс.

Також читайте: Воллес про касетні боєприпаси для України: Розумію військову необхідність

Він сказав, що не став би постачати касетні боєприпаси Україні, якби був президентом США.

"Я думаю, що це працює, я думаю, що це, ймовірно, ризикує загостритися. По суті, те, що я сказав із самого початку - це відсутність зброї, яка могла б призвести до нападів усередині Росії або до ескалації конфлікту. Ми не можемо брати у цьому безпосередню участь", - зазначив політик.

Автор: 

касетні боєприпаси (130) Десантіс Рон (14)


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Топ коментарі
+24
Підарво малохольне, воно думає, щоб війна продовжувалась роками....
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13.07.2023 10:34 Відповісти
+20
Під дурника косить за путінськи тридцять шекєлєй.😄
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13.07.2023 10:34 Відповісти
+18
Тоді ніяку зброю не можна постачати Україні: раптом куля з М-16 кудись за порєбрік залетить - це буде ескалація, не можна.
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13.07.2023 10:33 Відповісти
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Тоді ніяку зброю не можна постачати Україні: раптом куля з М-16 кудись за порєбрік залетить - це буде ескалація, не можна.
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13.07.2023 10:33 Відповісти
Республіканська Америка зійшла на повне гівно!

А мені так подобається Рейган...
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13.07.2023 11:59 Відповісти
Підарво малохольне, воно думає, щоб війна продовжувалась роками....
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13.07.2023 10:34 Відповісти
Під дурника косить за путінськи тридцять шекєлєй.😄
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13.07.2023 10:34 Відповісти
Схоже буйло через схеми добре забашляв на передвиборчу касу цього "морпеха-юриста"
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13.07.2023 12:01 Відповісти
маячня яка((((
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13.07.2023 10:35 Відповісти
Якщо переклад вірний,то від дійсно несповна розуму. Якесь незрозуміле белькотіння.
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13.07.2023 10:47 Відповісти
Так він в принципі давно несе маячню, і не тільки по відношенню до України. Це такий собі трамп на мінімалках. На тому ж реддіті купа тем про його зашквари
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13.07.2023 11:09 Відповісти
diet Trump. Але це кращє, ніж трамп на максималках)
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13.07.2023 12:03 Відповісти
Хай приїде до нас Покажемо сліди вибухів російських касетних *********** Б"ють по населених пунктах з самого початку повномасштабної агресії
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13.07.2023 10:35 Відповісти
так 2015 році по Маріуполю застосовували касетні гради .
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13.07.2023 10:40 Відповісти
він не буде навіть дивитися! як Лі ***, Трамп, Маск, Карлсон...
вважаю, що тут є 2 варіанти: 1) просто можливий "хлопчик - президент", ще просто не розуміє, що коїться. бажає зазирнути в очі ******; 2) справжні антипатики України.
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13.07.2023 10:49 Відповісти
Нічого патякати про те, чого не бачив: приїжджай і перевір на власні очі !
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13.07.2023 10:37 Відповісти
по посиланням все погано зрозуміло. треба дивитися те шоу. але схоже, що чувак просто не бачить суб'єктності України, як і Маск і т.і. Для них немає України, а є лише єреф, бо це вигідно та безпечно.
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13.07.2023 10:56 Відповісти
Це вигідно і безпечно, доки на Алясці не висадяться "білі чоловічки".
Або не прилетить по Маямі з одного боку і по Нью-Йорку з другого.
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13.07.2023 11:43 Відповісти
Все можливо, проте ультиматум Рябкова з на єреф в 2021 р. чітко був спрямований залякати НАТО (США). Замість того, щоб атакувати Маямі (де доречі повно нерухомості, кошти, діти та коханки) навіжені орки вдарили по Україні. Переможного бліцкрігу не вийшло, бо дуже калічний цей росо - фашизм. Виведення сил з Афганістану не було перемогою. А в Україні - їм ще гірше!
Сил не було і вже не буде.
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13.07.2023 16:07 Відповісти
Да ты ***** и Аляску рашистам и Мексике Америку сдал бы лишь бы небыла правакаций. Так и говори что любишь мальчиков и сидишь на зарплату у *****
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13.07.2023 10:38 Відповісти
загострення кацапізму на лице ! лікування санаторне проживання в Нікополі або під Бахмутом до повного одужання .
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13.07.2023 10:38 Відповісти
ато путлєр нападьот
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13.07.2023 10:39 Відповісти
Заметно измельчали республиканцы, если такие"кандидаты", как этот и рыжий являются основными претендентами на выдвижение от этой, уважаемой партии.
Нужен новый Джон Маккейн.
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13.07.2023 10:39 Відповісти
у меня в саду кассетник от урагана в земле торчит Прилетел из Лимана от путинцев ! а ваше племя все обострения боится!
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13.07.2023 10:40 Відповісти
Ти коли таке пишешь, то звертайся особисто до Білого дому, чі Пентагону, їхні служи Цензор переглядають і роблять висновки
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13.07.2023 10:49 Відповісти
Республіканці вже не ті.
Чи це один з трампістів?
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13.07.2023 10:42 Відповісти
Мудак є мудак.
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13.07.2023 10:44 Відповісти
В голові Десантіса загострення! Куди вже далі загострювати? І без того іде сАма гостра фаза війни. Якщо у орків були би можливості ще більше загострити ситуацію на фронті, то вони би зробили це давно і без цих ***********, але ,об'єктивно, просто в них "кишка тонка" і роблять вони сьогодні усе на що спроможні.
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13.07.2023 10:51 Відповісти
А його хтось про щось запитував?
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13.07.2023 10:53 Відповісти
Дивлячись на таких йолопів виникає тільки одне бажання - щоб Бог переніс Кацапію десь у район Каліфорнії, і хай тоді що хочуть базікають!
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13.07.2023 10:53 Відповісти
Абсолютно не думаю, що він щиро вірить у гуманну і негуманну летальну зброю. Бо для цього потрібно бути розумово відсталим. Це може означати тільки що він відпрацьовує якісь зобов'язання.
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13.07.2023 10:53 Відповісти
Шось республіканці в США, перетворюються на ватників, або там багато агентури РФ, хай би в їх біографії детально поковирялися на зв'язки з китайськими чи кацапськими компаніямі, не заряжений такого молоть не буде, і забивати гвіздок в свою політичну кар'єру
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13.07.2023 10:54 Відповісти
Яке воно кончене та недолуге, най слідує за кораблем
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13.07.2023 10:55 Відповісти
Трамп 2.0
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13.07.2023 10:59 Відповісти
якийсь дрібнуватий кандидат. Фізією схожий на такера карлсона.
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13.07.2023 11:00 Відповісти
нужно производить свое оружие, а не жаловаться
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13.07.2023 11:08 Відповісти
Щось давно не чути про б/п на 1000+ км.
Як і про морські б/п.
На болотах вже всі цілі скінчилися?
Зате на "зе-марафеті" всьо харашо
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13.07.2023 11:36 Відповісти
Давайте поціновувачи республіканців, розкажіть нам який Байден поганий.
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13.07.2023 11:20 Відповісти
Мудак!!!!
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13.07.2023 11:21 Відповісти
Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні. Джерело:
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13.07.2023 11:29 Відповісти
Війна продовжується..сохраніть ліцо
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13.07.2023 11:32 Відповісти
та їм по)(уй що десь за океаном війна
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13.07.2023 11:39 Відповісти
Дісантіс підходить на місце соліста "Іванушкі-Інтернешнл".
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13.07.2023 11:47 Відповісти
просто якийсь іспанський сором. американці, шо ви зробили зі своєю республіканською партією? я шось зовсім заплутався, де більше рожевоволосих трансгендерів?
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13.07.2023 11:47 Відповісти
Він як і Зеля ще не знає якому богу молитися !
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13.07.2023 11:52 Відповісти
Надо перестать стрелять !
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13.07.2023 11:57 Відповісти
В України менше року часу, щоб досягти вирішального перелому у війні проти парашки.
Це значить --- повернути Крим.
На фоні того, що перспективи вступу до НАТО до кінця не визначені, а зброї і надалі бракує, швидкість для нас може бути досягнута більшими втратами бійців.
Україні залишається лише бути мужньою, вірити в себе і йти до кінця.
Затягування війни --- гірший і ще більш кривавий та витратний варіант.

Тому, кожен український громадянин і громадянка щодня мусять це пам'ятати і клято працювати на перемогу!

Хто, як, чим і де може --- щодня.
Це наш шлях.
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13.07.2023 11:52 Відповісти
Ще одне ссикло вилізло на поверхню.
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13.07.2023 11:59 Відповісти
Надайте Украіні зброю у тій кількості, котра потрібна Залужному, і не буде війна тривати роками. Все просто.
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13.07.2023 12:10 Відповісти
Дегенерат.
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13.07.2023 12:12 Відповісти
Якщо ці ********** підстилки прийдуть до влади - вони віддадуть Україну ***** з потрохами. У нас дуже мало часу для завершення війни на наших умовах. Критично мало.
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13.07.2023 12:14 Відповісти
де сантіс гандон
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13.07.2023 12:36 Відповісти
Скільки ж карлік їм сипанув ?
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13.07.2023 13:35 Відповісти
якщо захерачити більше фашистської кацапні це загострення
то хай буде більше всяких загострень
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13.07.2023 19:18 Відповісти
 
 