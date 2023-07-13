Десантіс проти постачання Україні касетних боєприпасів: говорить про "загострення"

Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

За словами Десантіса, він "не хоче робити нічого, що могло б загострити цей конфлікт".

"Я думаю, що прямо зараз у вас є карт-бланш з відкритим кінцем. Немає чіткої мети для перемоги. І це як би затягується і триває. Небезпека в тому, що це може загостритися або зрештою тривати роками", - заявив Десантіс.

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Він сказав, що не став би постачати касетні боєприпаси Україні, якби був президентом США.

"Я думаю, що це працює, я думаю, що це, ймовірно, ризикує загостритися. По суті, те, що я сказав із самого початку - це відсутність зброї, яка могла б призвести до нападів усередині Росії або до ескалації конфлікту. Ми не можемо брати у цьому безпосередню участь", - зазначив політик.