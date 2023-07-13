Десантіс проти постачання Україні касетних боєприпасів: говорить про "загострення"
Один із можливих претендентів на пост кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти постачання касетних снарядів Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За словами Десантіса, він "не хоче робити нічого, що могло б загострити цей конфлікт".
"Я думаю, що прямо зараз у вас є карт-бланш з відкритим кінцем. Немає чіткої мети для перемоги. І це як би затягується і триває. Небезпека в тому, що це може загостритися або зрештою тривати роками", - заявив Десантіс.
Він сказав, що не став би постачати касетні боєприпаси Україні, якби був президентом США.
"Я думаю, що це працює, я думаю, що це, ймовірно, ризикує загостритися. По суті, те, що я сказав із самого початку - це відсутність зброї, яка могла б призвести до нападів усередині Росії або до ескалації конфлікту. Ми не можемо брати у цьому безпосередню участь", - зазначив політик.
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А мені так подобається Рейган...
вважаю, що тут є 2 варіанти: 1) просто можливий "хлопчик - президент", ще просто не розуміє, що коїться. бажає зазирнути в очі ******; 2) справжні антипатики України.
Або не прилетить по Маямі з одного боку і по Нью-Йорку з другого.
Сил не було і вже не буде.
Нужен новый Джон Маккейн.
Чи це один з трампістів?
Як і про морські б/п.
На болотах вже всі цілі скінчилися?
Зате на "зе-марафеті" всьо харашо
Це значить --- повернути Крим.
На фоні того, що перспективи вступу до НАТО до кінця не визначені, а зброї і надалі бракує, швидкість для нас може бути досягнута більшими втратами бійців.
Україні залишається лише бути мужньою, вірити в себе і йти до кінця.
Затягування війни --- гірший і ще більш кривавий та витратний варіант.
Тому, кожен український громадянин і громадянка щодня мусять це пам'ятати і клято працювати на перемогу!
Хто, як, чим і де може --- щодня.
Це наш шлях.
то хай буде більше всяких загострень