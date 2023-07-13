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Новини Війна
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Росіяни в Мелітополі влаштовують "облави", шукають "диверсантів", - Федоров

мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти влаштовують "облави" та шукають "диверсантів".

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У рашистів чергове загострення: вдень і вночі шукають "диверсантів". У Мелітополі перекрили вулицю Казарцева на мікрорайоні: влаштували облаву.

Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під "гарячу руку" окупантів може потрапити кожен", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти закрили на в’їзд і виїзд селище Пришиб на Запоріжжі - шукають коригувальників, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (773) Федоров Іван (652)


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а ще.заселяються рускім міром...
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13.07.2023 11:43 Відповісти
Оце вже новина.Вони тільки зайшли - без зупину те роблять.Коли київщина була в окупації не можна було вільно селом пересуватися.І по подвір'ям мразота ходила.
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13.07.2023 11:52 Відповісти
Мелитопіль - син степів,
Слідує предків... іх навих стопів...
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13.07.2023 12:01 Відповісти
Росіяни в Мелітополі влаштовують "облави", шукають "диверсантів"

Росіяни дійсно влаштовують облави та шукають диверсантів. Нащо ж тут кавички?
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13.07.2023 13:22 Відповісти
 
 