Росіяни в Мелітополі влаштовують "облави", шукають "диверсантів", - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти влаштовують "облави" та шукають "диверсантів".

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У рашистів чергове загострення: вдень і вночі шукають "диверсантів". У Мелітополі перекрили вулицю Казарцева на мікрорайоні: влаштували облаву.



Закликаю мешканців бути обережними і триматися якнайдалі від ворога: під "гарячу руку" окупантів може потрапити кожен", - йдеться в повідомленні.

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