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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілів без світла залишилися споживачі у 7 областях, - Міненерго

електроенергія,електрика,світло,леп

Через обстріли знеструмлені населені пункти у Донецькій, Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго України.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населені пункти – на Херсонщині. Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго також зазначили, що вночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

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Мабуть, Гончарук+Шмигаль разом із власниками ОблЕнерго та КПНКЕР завчасно виконали, ще з 2019 року, всі вимоги

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526), про що і
Доповіли в СБУ та ДБР за наслідками!!!
Слава Україні! Пильнуймо «найвеличніших» ….
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13.07.2023 11:56 Відповісти
 
 