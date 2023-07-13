Унаслідок обстрілів без світла залишилися споживачі у 7 областях, - Міненерго

Через обстріли знеструмлені населені пункти у Донецькій, Херсонській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго України.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 17 населених пунктів на Донеччині, 4 населені пункти – на Херсонщині. Також без світла залишається частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго також зазначили, що вночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

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