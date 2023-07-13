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44% біженців з України у Німеччині хочуть залишитися в країні, - опитування

біженці

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Reuters, посилаючись на опитування, яке спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.

Зазначається, що число тих українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, якщо порівнювати з 39% у попередньому опитуванні, що опублікували наприкінці літа 2022 року.

Як ідеться в дослідженні, з опитаних 18% знайшли роботу, що лише на трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року. Цьому допомогло те, що, згідно з опитуванням, три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Польща прийняли найбільше українських біженців від початку повномасштабної війни

Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Згідно з опитуванням, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають поряд партнера.

Читайте: 88% українських біженців у Польщі планують повернутися додому, - дослідження ООН

Автор: 

біженці (1911) Німеччина (7511) опитування (1985)


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Топ коментарі
+36
Це вони поки на пособіях та пільгах живуть. А коли прийдеться самому за все платити без якої небуть помочі то думку змінять кардинально.
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13.07.2023 12:16 Відповісти
+25
Цікаво, скільки з них вважають Зеленського найкращим президентом України?
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13.07.2023 12:14 Відповісти
+23
В Польщі не хочуть залишатися бо заставили йти працювати а тут звичайно хочуть, коли заберуть виплату в 500 євро то і тут не захочуть сидіти
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13.07.2023 12:15 Відповісти
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нехай відмовляються від громадянства і залишаються. А то падли зрадницькі вони нам наголосують -
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13.07.2023 12:25 Відповісти
так они хотят все сразу и там и тут и еще где то, а там где время покажет.
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13.07.2023 13:01 Відповісти
Як що відмовляться від громадянства , то Закарпаття , Рівне , Луцькпусте буде.
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13.07.2023 20:18 Відповісти
не вигадуйте. Мова про тих, хто виїхав і вертати не збирається. І Закарпаття, і Волинь і Рівне проблем з населенням не мають, там повно людей і ще довго буде повно, бо ті, що приїхали зі сходу і півдня роками будуть чекати поки розмінують, а потім розбудують
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13.07.2023 20:32 Відповісти
Ну правильно. Реальні біженці на західній , а західна в Німеччині. ))). Дивитесь не переплутайте кого громадянства позбавляти. Ніхто не дякує зеленському)))) дякують путіну ))
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13.07.2023 20:37 Відповісти
не брешіть. Я на західній, і я вдома. І ні на день не виїжджала. Всі установи, магазини, школи, садочки працюють, а значить їхні працівники теж на місці. З'явилися нові люди зі сходу - дуже багато толкових, відкривають свої майстерні, кафе, пекарні, вже аж жаль, що можуть колись захотіти повернутися на рідні схід чи південь
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13.07.2023 20:57 Відповісти
Litve tak sam uvidel,kak bystro naucilis litovski jazyk.Litovski jazyk gramatika super tiaazolaja,no naucilis skazat bez osibok,daze cifry posle zapytoj skazet i srazu nepojmios sto eto ne litovec skazal.Mnogije konecno vernutisia domoj,no te kto zdes zyvut uze govorit po litovski naucilis
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13.07.2023 12:31 Відповісти
а хто ж тоді Зеленському розбудовуватиме щасливе Європейсько-натівське майбутнє????
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13.07.2023 12:31 Відповісти
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13.07.2023 12:39 Відповісти
Бившиє житєлі донбаса увідєлі ніщую гейропу?
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13.07.2023 12:40 Відповісти
Хіба в Україні про людей хтось думає?
В Україні навіть немає можливості побудувати собі житло, щоб тебе не ошукали, причому за допомогою навмисної діяльності та бездіяльності, високопосадовців.
Тільки по Києву близько 200 недобудов, президенту як гаранту це чудово відомо, бо до нього як і до Мінрегіон, Кабміну КМДА, Кличко, Шуляк, вже багато років звертаються тисячі людей які сплатили і за квартири і ПДВ посять врегулювати ситуацію та навести лад в будівельній галузі, але звернення тисяч громадян багато років просто ігноруються
То є питання, де жити українцям?
У мене наприклад, багато знайомих, які виїхали з причини, відсутності житла, що їх тут ошукали, а на нове житло ще попробуй заробити, їх тут нічого не тримає 😕
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13.07.2023 12:42 Відповісти
Нічого доброго у цьому немає, на жаль!
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13.07.2023 12:43 Відповісти
Не правильно кажеш. Венгери - закарпучки.
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13.07.2023 20:22 Відповісти
Що,немає бажання повертатися задля злиденого існування в гнилій від корупції кастово-мафіозній недодержаві,де з майбутнього для них -жебрацька пенсія,та безпросвітня безнадійність для їх дітей?!Дивно,чи не правда?
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13.07.2023 12:44 Відповісти
не правда
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13.07.2023 13:12 Відповісти
Вони повернуться проголосують знову па пріколу і поїдуть назад в Німеччину. Вони ж вважають що саме клоун дав їм таку можливість(за що будуть дякувати йому до скону) як жити так і працювати в тій же Німеччині, хоча якщо подумати то так воно і є, але є один нюанс.
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13.07.2023 13:24 Відповісти
А чи потрібні ці люди Україні ? За копійку Батьківщину продають. Без них повітря буде краще.
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13.07.2023 12:52 Відповісти
"Родину не любишь??!! Да??!!Троцкистка сволочь!" (с) 🤣🤣🤣🤣
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13.07.2023 13:04 Відповісти
Люди їхали рятуючись від війни.
Хто тобі дав право їх ображати?
Чи ти вважаєш себе людиною вищого сорту, якщо зараз знаходишся в Україні?
Ніщо так не сприяє розколу нації, як таке сміття як ти!
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13.07.2023 14:56 Відповісти
так але голосувати право треба забрати. Голосувати має право той, хто живе в країні і бачить, що тут відбувається
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13.07.2023 16:15 Відповісти
Тобто, мої друзі з Ірпеня, яки втратили житло і живуть зараз в Німеччині, не повинні мати права голосу, а бидло яке голосувало за ригів, яке кликало кацапів в Україну, ніяких питань не викликає?
В мене є приятелька, яка провела два тижні в окупації, сидячи у підвалі і зараз просто боїться повертатися в Україну.
Чи це не аргумент?
І до речі, як бути з основним законом-Конституцією?
Чи для вас, як і для зеленського, це щось ефемерне?
Моя вам порада: не судіть людей, не знаючи про них нічого!
Тут на форумі вистачає недоумків, з інтелектом шимпанзе, яки тявкають «позбавити громадянства», «відібрати майно»: не треба опускатися до їх рівня!
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13.07.2023 17:37 Відповісти
про майно я проти. Про голосування, ці люди не мають права, бо не мають жодного уявлення, що тут відбувається.
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13.07.2023 17:40 Відповісти
мова про тих, хто не збирається вертатися. Вони ж повернуться, щойно допоможуть відбудувати дім?
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13.07.2023 20:54 Відповісти
Сиди в Європі і не вякай. Патріот ( тка ).
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13.07.2023 18:15 Відповісти
Совок из башки выветри
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13.07.2023 18:45 Відповісти
А хто ж буде в майбутньому воювати з одвічним східним ворогом?
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13.07.2023 12:54 Відповісти
нужно будет приглашать этничных украинцев со всех стран, семьи которых депортировали, а на их место завезли непонятно что. Приедут не многие, но приедут. Вопрос в том, что заставят их отказаться от прежнего гражданства.
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13.07.2023 13:11 Відповісти
пусть там живут и не возвращаются
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13.07.2023 12:55 Відповісти
Це ви будете вирішувати хто гідний жити в Україні?
Не забагато на себе берете?
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13.07.2023 15:57 Відповісти
одноразовое население не нужно ни там ни здесь. Оставайтесь, освободите место для украинцев.
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13.07.2023 16:08 Відповісти
Ваша система оцінки людей, дуже нагадує систему Поліграфа Шарікова.
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13.07.2023 16:13 Відповісти
нельзя из пустого места сделать человека, если оно им не было.
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13.07.2023 16:17 Відповісти
Це ті, хто розповідав українцям про райське життя у білорусіі.
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13.07.2023 12:59 Відповісти
мамуля скороречна ротом, курбанова - висловила ясну річ.
а шо таке перемістити ф-16 в Україну?
сів в ф-16 і приземлився в Україні!
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13.07.2023 13:05 Відповісти
якшо отримувати фін. допомогу і житло - то можна і сидіти. але як тільки подібне закінчиться - то багато хто передумає. звісно шо якась кількість залишиться. але потрібно розуміти, шо абсолютна більшість біженців наврядчи зможе розраховувати на власне житло за свого життя в єс чи америці.
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13.07.2023 13:07 Відповісти
всі хто ставив за мету поїхати в Німеччину щоб там закріпитись вже не повернуться в бідну зруйновану Україну, а ті які туди їхали тільки тому що платять непогані гроші "біженцям" ті повернуться.
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13.07.2023 13:19 Відповісти
ніхто нічого за мету не ставив.
а хлопці, так, поїдуть до дітей і жінок - відсотків так 44....
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13.07.2023 13:24 Відповісти
давай тільки без циз повчань, до Німеччини поїхало дуже багато людей із західних областей де війною і не пахло, ба навіть ті які до війни жили в Польші чи Чехії.
Я знаю трохи більше ніж людина яка тут не живе.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
ну ні так ні - тільки в слідуючий раз за слона циркового для онуків пліз не треба голосняка кидати..
хоча у вас не буде другого разу - з цим клованом вас і відспівають.
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13.07.2023 13:34 Відповісти
я взагалі не зрозумів хід ваших думок.
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13.07.2023 13:47 Відповісти
вам і не треба...
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13.07.2023 13:49 Відповісти
Германию заполонило закарпатье , это люди которые имеют так же гражданство Венгрии. Живу с ними в лагере. Украинским языком не владеет вообще. Особенно много циган именно из закарпатья. Они не скрывают что приехали заработать на пособии. Жильё в Украине сдают. Немцы от них в шоке !
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13.07.2023 18:50 Відповісти
Вони не залишитися хочуть, а як можна довше "посидіти на жирнішій шиї". Один із шляхів вирішення проблеми - 3 місяці на повернення. Хто не повернувся у встановлений термін - лишати громадянства. Майно забирати на користь держави для тих хто дійсно його втратив. Й заставити виплатити налоги (вони резиденти України тому з отриманих коштів за кордоном повинні заплатити налог в Україні - для них це прибуток). Й щасливого життя в новій країні. А то ті "нещасні" за рік "пособій" неплатячи налоги заробили більше ніж значна кількість українців за 10 років. І вони, ще щось там вирішують. Час державі визначитися - ми дивимося в очі зрадникам, чи підтримуємо громадян, що намагаються врятувати країну. А ці "біженці" зрадивши раз будуть зраджувати постійно. Навички вже є. Тому вони "сумнівні" громадяни для будь якої держави.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
за майно ви загнули. За інше- так
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13.07.2023 16:17 Відповісти
Вот расскажешь это зарлбичанам из закарпатья. И с аренды своего жилья пусть налоги заплатят. Ок ? Только не перепутай - Закарпатские.
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13.07.2023 18:52 Відповісти
Ти недолуге , себе чуєш? Біженці зрадили !!! Ти маяковький *** ))) а заробітчани в Польші, Італії заплатили налоги ? Бо всі роки я працювала та платила в пенсійний фонд. В вони працювали по Італіям , Іспаніям , а потім приїхали оформили пенсію і поїхали працювати далі поки вік дозволяє. Вони нічого не повинні ? Чі їх зарплатня то не прибуток ? Закрийте свого рота і не смійте його відкривати. А зараз ті самі заробітчани сидять в тій самій Німеччині і продовжують нічого не платити , ще й житло здали справжнім біженцям за офігенні гроші ! Я
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13.07.2023 20:32 Відповісти
І хтось після цього скаже що путін недосягає своєї мети по знищенню України?! Це і є справжнє знищення України! Депопуляція це найгірше що може трапитися.
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13.07.2023 13:42 Відповісти
Це ті українці, які реально вступили в ЄС та НАТО...
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Нащо їм та Німеччина, якщо можна приїхати попрацювати на важких роботах за $250 з яких більше половину треба віддати за комуналку, а на решту спробувати пожити при цінах, як в ЄС чи США, де платять в десятки разів більше? А як чудово жити, знаючи, що тебе може в будь-який момент викрасти банда бугаїв з ТЦК і відправити вмирати чи стати калікою, поки ЗЕбіли купують собі елітні іномарки за сотні тисяч доларів. Як добре жити знаючи, що якщо тобі прилетить в будинок і все знищить, то місцева влада пошле на хрін, а держава ще далі. А ще є чудові види на перше в світі безготівкове майбутнє або цифровий концтабір. Так багато всього зроблено Єрмаком, Арахамією і їм подібним, аби люди поверталися в Україну, а вони, невдячні, не цінують... Де ваш патріотизм, шановні?
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13.07.2023 14:39 Відповісти
Хлопчики та дівчатка, що дюже й дюже далекі від ЗАКОНУ та БОГА, - світова драбина починається в джунглях з "срака-гола"(нижня лінія малюнка Путіна який він виконав на форумі)-тупо-тупо, а закінчується вертикаль розвитку(верхня лінія) Енштейнами, Білл Гейтсами, та Масками, відповідно до зображень храмів пірамид Египту, де вказано, що обраницю світу(Плеяду) тримає за руку такий собі БОГ ТОТ, який і в російськомовній Біблії(Біблія Київської Русі, ч и то Русі-Україна) вказує на те, як звучить його імя в часі: " Я ТОТ(Кто я есть)"що дорівнює "Сущий". Світова вертикаль це те, як наразі виглядає ваша коштовність від хлібного екватора пірамід столів та житниць вгору чи вниз. Горизонталь же хреста(те ж саме, що свастика, чи то вихор ХУ-Й(що хліб, а не сухарь-матюк у монголів), чи то рівнокінцевий хрест говорить про те , де ви знаходитесь на момент оцінки світу, якщо початок шляху Схід, то кінець шляху - Захід. Якщо в кінці шляху ваш хліб нижній по вертикалі, то вам змінять одежу на його отримання, бо існує три етапи розвитку людства: - звір, скотина, людина, як і три "раї": - відсутність ЗАКОНУ та БОГА для звіра та скотини(бо БОГ їх не вчить=не годує знаннями) тобто "рай", бо роблю що хочу й де хочу=звір, та рай скотини - кукурікну - пожрать кинуть. Рай ЛЮДИНИ це її достаток відповідно виконанню ЗАКОНУ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, тобто - ВІД ПРАЦІ(БО БОГ ПРАЦЮЄ). В царство четверте "ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА" звідси забирають те, що спромоглося стати ЛЮДИНОЮ, все інше матиме "пещерне воскресіння" яким звабив мовивший "всі мною звабитесь"(Евангелія), або змій, що звабив Адама та Еву. АРХ М
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13.07.2023 15:28 Відповісти
а як стане, що ЄС і НАТО з таким презЕдентом пошлють Україну на проїзволяще, дєрьмак з боневтіком цього домагаються, от скільки % стане, які захочуть бути громадянами Німеччини? чи може вони приїдуть для підтримки зельонки?
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13.07.2023 15:31 Відповісти
Ну, що тут скажеш - розумні люди, і байдуже, проукраїнські вони чи ні
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13.07.2023 15:43 Відповісти
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