44% біженців з України у Німеччині хочуть залишитися в країні, - опитування
З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Reuters, посилаючись на опитування, яке спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.
Зазначається, що число тих українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, якщо порівнювати з 39% у попередньому опитуванні, що опублікували наприкінці літа 2022 року.
Як ідеться в дослідженні, з опитаних 18% знайшли роботу, що лише на трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року. Цьому допомогло те, що, згідно з опитуванням, три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.
Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.
Згідно з опитуванням, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають поряд партнера.
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В Україні навіть немає можливості побудувати собі житло, щоб тебе не ошукали, причому за допомогою навмисної діяльності та бездіяльності, високопосадовців.
Тільки по Києву близько 200 недобудов, президенту як гаранту це чудово відомо, бо до нього як і до Мінрегіон, Кабміну КМДА, Кличко, Шуляк, вже багато років звертаються тисячі людей які сплатили і за квартири і ПДВ посять врегулювати ситуацію та навести лад в будівельній галузі, але звернення тисяч громадян багато років просто ігноруються
То є питання, де жити українцям?
У мене наприклад, багато знайомих, які виїхали з причини, відсутності житла, що їх тут ошукали, а на нове житло ще попробуй заробити, їх тут нічого не тримає 😕
Хто тобі дав право їх ображати?
Чи ти вважаєш себе людиною вищого сорту, якщо зараз знаходишся в Україні?
Ніщо так не сприяє розколу нації, як таке сміття як ти!
В мене є приятелька, яка провела два тижні в окупації, сидячи у підвалі і зараз просто боїться повертатися в Україну.
Чи це не аргумент?
І до речі, як бути з основним законом-Конституцією?
Чи для вас, як і для зеленського, це щось ефемерне?
Моя вам порада: не судіть людей, не знаючи про них нічого!
Тут на форумі вистачає недоумків, з інтелектом шимпанзе, яки тявкають «позбавити громадянства», «відібрати майно»: не треба опускатися до їх рівня!
Не забагато на себе берете?
а шо таке перемістити ф-16 в Україну?
сів в ф-16 і приземлився в Україні!
а хлопці, так, поїдуть до дітей і жінок - відсотків так 44....
Я знаю трохи більше ніж людина яка тут не живе.
хоча у вас не буде другого разу - з цим клованом вас і відспівають.