Путін наблизив НАТО до свого порогу, - Остін про вступ Швеції
На саміті НАТО у Вільнюсі вдалося досягнути багатьох важливих речей - зокрема, отримати згоду Туреччини на вступ до Альянсу Швеції.
Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
У відповідь на те, як на розширення НАТО відреагує президент РФ Путін, Остін сказав, що своїми діями в Україні глава Кремля "наблизив НАТО до свого порогу".
"Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато користі Альянсу, тому ми раді бачити їх на борту", - наголосив він.
На думку Остіна, ці країни "одразу ж принесуть користь Альянсу".
Топ коментарі
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показати весь коментар13.07.2023 13:05 Відповісти Посилання
+6 Igor Grytselyak
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+4 mrSmith
показати весь коментар13.07.2023 13:24 Відповісти Посилання
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У Швецції є все для оборони - свої літаки, артилерія та протитанкові засоби...
Гадаю, їх рішення було виправданно лише одним - не може якесь ***** диктувати свої вимоги Європі...
Читай розумніше...
Це падло хоче знищити Україну: це єдине що для нього важливо.