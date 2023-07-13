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Новини
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Путін наблизив НАТО до свого порогу, - Остін про вступ Швеції

остін

На саміті НАТО у Вільнюсі вдалося досягнути багатьох важливих речей - зокрема, отримати згоду Туреччини на вступ до Альянсу Швеції.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на те, як на розширення НАТО відреагує президент РФ Путін, Остін сказав, що своїми діями в Україні глава Кремля "наблизив НАТО до свого порогу".

"Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато користі Альянсу, тому ми раді бачити їх на борту", - наголосив він.

Дивіться: Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

На думку Остіна, ці країни "одразу ж принесуть користь Альянсу".

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) Швеція (976) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
+6
Треба вже трішки віддалятися від цього аргументу.***** напав на Україну,бо хотів напасти.І нечленство України в Нато було лиш дозволом на напад.На фінів чи шведів він не збирався,і не хотів.Тому їх вступ до блоку це їхня гарантія безпеки.
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13.07.2023 13:18 Відповісти
+4
***** начхати на розширення НАТО.
Це падло хоче знищити Україну: це єдине що для нього важливо.
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13.07.2023 13:24 Відповісти
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Что ни делает дурак, все он делает не так.
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13.07.2023 13:05 Відповісти
Что они ни делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила!
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13.07.2023 13:11 Відповісти
**** стратєг чемоданний. У кацапів такого підараса ще не було.
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13.07.2023 13:07 Відповісти
Не кажи - Петро 2-й Олексійович, Петро 4-й, Петро 3-й Федорович, Павло 1-й Петрович, Олександр 1-й Павлович, Микола 1-й Павлович, Олександр 2-й Миколайович, та й Микола 2-й був не кращім. ТОЖ БІЛЬШІСТЬ була неадекватами!!!
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13.07.2023 13:17 Відповісти
Samita uspex eto Svecija v NATO.Prakticeski Baltija pod kontolem NATO.Ecio turki vygrali s uslovijami,a bolse sam samit nicego i nedal.Buducije uvidem
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13.07.2023 13:08 Відповісти
Ще й як побачимо, а наші правнуки (бо мій онук вже закінчив школу) будуть вивчати цей період часу як найважливіший для України!!! Головне щоб не перебрехали заради відбілювання ********* керівництва країни!!!
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13.07.2023 13:19 Відповісти
Треба вже трішки віддалятися від цього аргументу.***** напав на Україну,бо хотів напасти.І нечленство України в Нато було лиш дозволом на напад.На фінів чи шведів він не збирався,і не хотів.Тому їх вступ до блоку це їхня гарантія безпеки.
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13.07.2023 13:18 Відповісти
На Заході чи якісь дерев'яні,чи прикидаються.
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13.07.2023 13:20 Відповісти
Я все думаю,що то неточність перекладу,бо як інакше можна таку дурницю пороти(((
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13.07.2023 13:47 Відповісти
Та не стурбоване *****. Срало воно на те НАТО. Чи йому за ці роки не знати що НАТО це купка імпотентів та сцикунів. Просто ширма для спроби захопити Україну на якій воно повернуте.
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13.07.2023 13:19 Відповісти
Якщо НАТО таке "ссикло" то що ж заважає )(уйлу (він же путін) напасти на країни цього блоку?! Ти, типу "Гарі", переймаєшся прям як роССіянці про "агресивність" НАТО але у протилежний бік, а істина вона посередині - і НАТО не "ссикло", і нападати не збиралось та не збирається, хоче все вирішати по можливості без особистого безпосереднього втручання!!!
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13.07.2023 13:26 Відповісти
Я не розумію,що тобі,типу Виталий не ясно? Не збиралося і не збирається ***** нападати ні на яке НАТО. УКРАЇНА В СКЛАДІ ЗАСРАШКИ-це все що йому сниться ночами напротязі десятиліть. Все інше лише відмазки звичайної банальної агресії проти суверенної країни.
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13.07.2023 13:50 Відповісти
Швецція не дуже хотіла в НАТО - де бюрократи правлять бал...
У Швецції є все для оборони - свої літаки, артилерія та протитанкові засоби...
Гадаю, їх рішення було виправданно лише одним - не може якесь ***** диктувати свої вимоги Європі...
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13.07.2023 13:21 Відповісти
А ну, розповіси нам про "бюрократію" у Швеції! Буде дуже цікаво тебе послухати, бо це повинно бути щось на кшталт "нацизму" в Україні, тобто про те, чого не існує!
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13.07.2023 13:29 Відповісти
Не в Швецції, а в НАТО бал правлять бюрократи...
Читай розумніше...
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13.07.2023 13:46 Відповісти
А як же Україна, Боснія, Сербія, Молдова, Грузія, Ірландія?
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13.07.2023 13:21 Відповісти
А вони що, виконали усі вимоги та виконали усі умови ПДЧ?! НІ! То навіщо про них зараз казати?!
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13.07.2023 13:31 Відповісти
"Страшне НАТО" - це тільки обоснуй, щоб напасти на Україну. ***** чудово знає, що НАТО ніколи на нього не напада, якщо він не полізе сам. ***** потрібно одне - щоб саме Україна ніколи не була в НАТО, тоді вона - легка здобич.
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13.07.2023 13:24 Відповісти
І-і-і-і?! То треба йти до НАТО і яке не нападе на Московію (т.з. "роССію"), і на яке ніколи Кремль напасти не наважиться! Це і так відомо усім окрім ворогів України, а може й їм відомо, але вони ПРОТИ!!!
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Вступ в НАТО - це повинна була бути умова при здачі ЯЗ. Але, нажаль, наші керманичі вдовольнилися пустим меморандумом, а тепер... Маємо, що маємо. В осяжному майбутньому НАТО нам не світить, бо ***** війну не припинить.
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13.07.2023 15:06 Відповісти
***** начхати на розширення НАТО.
Це падло хоче знищити Україну: це єдине що для нього важливо.
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13.07.2023 13:24 Відповісти
І те ЧОГО ВІН НІКОЛИ НЕ ЗМОЖЕ ЗРОБИТИ!!!
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13.07.2023 13:34 Відповісти
А Зеля та Єрмак тоді йому навіщо ?
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13.07.2023 13:36 Відповісти
У відповідь на те, як на розширення НАТО відреагує президент РФ Путін, Остін мав би сказати очевидне, що своїми діями в Україні ,Байден і НАТО ,по взаємній домовленості з рашистом , "відсунули " НАТО від рашистського порогу, на довжину україно- рашистської границі і на площу еквівалентну площі України....
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13.07.2023 14:08 Відповісти
 
 