Путін наблизив НАТО до свого порогу, - Остін про вступ Швеції

На саміті НАТО у Вільнюсі вдалося досягнути багатьох важливих речей - зокрема, отримати згоду Туреччини на вступ до Альянсу Швеції.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на те, як на розширення НАТО відреагує президент РФ Путін, Остін сказав, що своїми діями в Україні глава Кремля "наблизив НАТО до свого порогу".

"Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато користі Альянсу, тому ми раді бачити їх на борту", - наголосив він.

Дивіться: Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

На думку Остіна, ці країни "одразу ж принесуть користь Альянсу".