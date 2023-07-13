Рашисти обстріляли Микільське на Херсонщині, загинула жінка, - ОВА
Ворог продовжує бити по території Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська армія вбила 85-річну жительку села Микільське. Близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
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