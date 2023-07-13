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Трамп засудив надання Україні касетних боєприпасів

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп виступив проти надання Україні касетних боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Він заявив, що президент США Джо Байден "не повинен тягнути нас далі до Третьої світової війни, відправляючи касетні боєприпаси в Україну".

Трамп повторив загальну критику світових лідерів щодо касетних бомб.

"Вбиватимуть і калічать невинних українських чоловіків, жінок і дітей протягом наступних десятиліть, ще довго після війни", - сказав він.

Також читайте: Десантіс проти постачання Україні касетних боєприпасів: говорить про "загострення"

Автор: 

Трамп Дональд (6308) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+40
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13.07.2023 13:35 Відповісти
+20
Ну звичайно ж, бо улюблений партнер образиться.

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13.07.2023 13:35 Відповісти
+20
Тобто , кацапам можна знищувати украінців касетними бомбами ,
а українцям зась , бо кремлівський фюрер і педофіл може образитися ?

Да пішли ви всі незадоволені на .... уй та дайте нам спокій 😡
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13.07.2023 13:39 Відповісти
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13.07.2023 13:35 Відповісти
агент фсб орангутанг накуй на довічне ув'язнення
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Том та Джері для Америки - це норм...
Навіть для Байдена Трамп - це дерзкький в'юноша...
Інша психологія виборця, не знавшого окупації...
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13.07.2023 13:53 Відповісти
Ну, осуждать можно. Предложи, что делать. Идея закрыть вопрос с путиным в 24 часа уже не сработает. Какая альтернатива?
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13.07.2023 13:35 Відповісти
чого не спрацює ідея 24 годин, капітуляція і через 24 години мир, він так і пропонував...)
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13.07.2023 15:49 Відповісти
Ну звичайно ж, бо улюблений партнер образиться.

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13.07.2023 13:35 Відповісти
Це фото, коли вони вдвох вийшли на пресконференцію і у Трампа був вигляд начебто його ***** без мила у всі дірки перевірив?
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13.07.2023 14:10 Відповісти
Деякі аналітики вважають, що під час тих перемовин пуйло по своїм кгбшним традиціям нагадав «агенту» Трампу про наявний у московитів на нього компромат накопичений за попередні десятиліття. Тому і вийшов тоді до преси Трамп з таким приджмеленим виглядом. Вважаю це досить логічним поясненням тих подій.
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13.07.2023 16:19 Відповісти
Хто тебе питатиме??? 😏🤬
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13.07.2023 13:35 Відповісти
Турбота про мирних громадян України окупантів мальчіків в трусіках.
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13.07.2023 13:35 Відповісти
ПНХ педофил. Почему ета гнида не в тюрьме до сих пор?
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13.07.2023 13:36 Відповісти
а російські будуть ввічливо відходити обабіч
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13.07.2023 13:37 Відповісти
Вбивають і калічать українських дітей, чоловіків і жінок не зброя з Заходу, а саме кацапи всупереч всім правилам ведення війни, а спасають від них в тому числі і касетні боеприпаси. трамп і з тюрьми буде вболівати за мордор.
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13.07.2023 13:38 Відповісти
За статистико в рашистських касетних *********** частка зарядів, які не розриваються і залишаються на землі становить більше 30%, а в американских не перевищує 2,5%. Але всі претензії чомусь до американців, а про рашистів всі наче забули і до них немає ніяких претензій
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13.07.2023 16:28 Відповісти
За нього голосують 50% виборців США -- чим він іх бере .
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13.07.2023 13:38 Відповісти
Тупістю та хитрожопістю . Вони такі самі.
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Мабуть обіцяє золоті гори .
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13.07.2023 13:43 Відповісти
В Америке тоже своих зебилов хватает
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Тим що і ЗЄ свою
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16.07.2023 22:25 Відповісти
Трамп може засудити хіба що власного собаку, який наробить йому в капці. Навіть власну дружину Меланію він засудити не може, бо тоді вчергове засудять його у американському суді. 😊 Єдине, що він може - то висловити свою власну думку. Хоча кого вона цікавить і хто він такий зараз?
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13.07.2023 13:38 Відповісти
За нарощені патли та об стіл підараса.
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13.07.2023 13:38 Відповісти
Тобто , кацапам можна знищувати украінців касетними бомбами ,
а українцям зась , бо кремлівський фюрер і педофіл може образитися ?

Да пішли ви всі незадоволені на .... уй та дайте нам спокій 😡
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Вилупок !
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13.07.2023 13:39 Відповісти
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13.07.2023 13:40 Відповісти
чубчуку,за себе хвилюйся))х.йловського покидька ще не питали))
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13.07.2023 13:42 Відповісти
чубатий придурок навіть не уявдяє, що то таке - касетні **********. хрюкає лише в противагу Байдену.
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Видимо у трампа извращённый взгляд на мир.
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Трамп, іди за "русським кораблем"
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13.07.2023 13:43 Відповісти
А помните еще года 3 назад зеля караулил трампа возле туалета?
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13.07.2023 13:45 Відповісти
то була баба Юля ! хотіла ширинку розстебнути ...
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13.07.2023 13:52 Відповісти
Это был запасной вариант
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13.07.2023 13:55 Відповісти
хтоб сумнівався - рижий навіть знає рецепт як зупинити війну за 24 години - це віддати кацапні Україну....
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13.07.2023 13:45 Відповісти
так поїдь і домовся щоб "хороший парень " не вбивав українців ! тоді касетні бомби не ************ .
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13.07.2023 13:48 Відповісти
маразматик
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13.07.2023 13:48 Відповісти
Необхідно виробляти таке озброєння в Україні.
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13.07.2023 13:53 Відповісти
не нагнітайте отут - скільки ще доріг не прокладено,
скільки ще всього недоспізджено!
а мілліард дерев - це ж пісня!
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13.07.2023 14:10 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє. МО всі гроші то на яйка по 17 , то взагалі казна куди віддає!
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16.07.2023 22:28 Відповісти
А сейчас тишь и благодать по мнению трампуши. Жаль нет дяди, чтоб отодрать ему уши.
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13.07.2023 13:54 Відповісти
за своїх сере ****.
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13.07.2023 13:58 Відповісти
Трамп- американський зеля.
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13.07.2023 13:59 Відповісти
"А Баба-Яга проти!"
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13.07.2023 14:01 Відповісти
Трамп мав в сраці війну
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13.07.2023 14:04 Відповісти
українці мають в сраці Трампа !
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13.07.2023 14:30 Відповісти
дивно, що він не засуджує застосування російськими окупантами різних, часто заборонених видів *********** в Україні, які вбивають та калічать невинних українських чоловіків, жінок і дітей...
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13.07.2023 14:16 Відповісти
післявоєнна Україна буде безпечніша, якщо ці касетні ********** скоротять тривалість війни хоч на 0.5-3% (елементарні підрахунки внизу)

Ця заява показує (як мінімум) поверхневість Трампа - адже чим довше триватиме війна в межах України, тим більше нерозірваних кацапських касетних *********** залишиться нерозірваними. А як максимум - і обстоювання кацапських інтересів.

Відсоток таких для кацапського озброєння становить 30%( може до 50% ) від вистрелених, тоді як для надаваних американських менше 2.5%.

Така диспропорція щодо "невипалів" означає, що якщо (при припущенні кількісно однакового використання "касет" обома сторонами) надані США для України касетні ********** скоротять тривалість БД в Україні хоч на 20%, то вже нерозірваних *********** в Україні буде менше

час*0.3 порівнюємо з 0.8*час*0.3 + 0.8*(час-1.5 роки)*0.025 = 0.26*час - 0.03*1рік (час в роках)... Якщо точніше порахувати, то (при даних припущеннях) вистачить скоротити час БД на:

0.077 - 1.065 : (час-0.115), що наприклад при тривалості війни 3 роки (час=3) рівне 0.04 ( 4% від 3 років = менше 1.5 місяців), і (як видно з формули) для довільної тривалості війни необхідне скорочення тривалості війни (щоб після війни було безпечніше від "касет") рівне приблизно 7.7%.

А ще ж слід враховувати, що кацапня вистрілює в багато разів більше, стараючись коменсувати цим брак точності своєї арти!

Тому (навіть розглядаючи тільки к-сть залишків "касет" після війни, і ігноруючи всі інші позитиви від їх надання), післявоєнна Україна буде безпечніша, якщо ці касетні ********** скоротять тривалість війни хоч на 0.5-3%. (щоб вказати точніше число слід мати статистику використання кацапнею касетних ***********)
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13.07.2023 14:16 Відповісти
Тут трохи необережно вжив слово "війна" - мав на увазі час ПІСЛЯ вторгнення 24.02.24.

Теж якщо врахувати, що скорочення тривалості війни означатиме теж менше мін, та звичайних (не касетних) нерозірваних снарядів. Тоді післявоєнна Україна від надання "касетних ***********" стане безпечнішою, якщо досягнутий ефект в скороченні тривалості масштабної війни буде в межах десятої-двох чи навіть сотих від відсотка!
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13.07.2023 14:29 Відповісти
Пропоную вам це все трохи дообгрунтувати, перекласти, зайти на сторінку Трампа в твітері та донести свою думку у коментарях.....

Хто б там що б не говорив, Трамп виграє вибори якщо деми знову пошлють старого Джо....

А Байдену щоб піднімати свій рейтинг треба результат до осені по Україні, любий мир, ціна не важлива...

Тому українцям не потрібно лізти з вилами до Трампа а доносити аргументовано свою позицію...
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13.07.2023 14:36 Відповісти
- розписав детальніше

- тут переклад на англійську,

але акканту в Твіттері не маю, і фактично не маю часу з тим бавитися.

Тому якщо вважаєте, що з цього може бути якась користь - прошу вмістити текст (при потребі поправте його) там, де слід.
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13.07.2023 17:48 Відповісти
А для чого пишете тут щоб щось змінити? Вам Україна потрібна чи ні? якщо потрібна то ви не маєте для неї час на твіт?)))
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13.07.2023 17:52 Відповісти
Сьогодні не маю часу розбиратися в реєстрацією в Твіттері і пошуком. Теж з формулюванням і виглаженням англійської до рівня, сприйнятного для американців.
Маю спішну роботу, а терміни підтискають.

А тут написав, щоб показати, як багато шкоди може наносити тупе слідуванням правилам без розуміння (як тут "касетні ********** - це зло") на прикладі Трампа.
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13.07.2023 18:43 Відповісти
І у вас є одна неточність БП які будуть передаватись там вісоток неспрацювання вищий 3% тому їх раніше і не надавали .... В штатах була заборона на надання таких видів озброєння
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13.07.2023 14:39 Відповісти
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13.07.2023 14:26 Відповісти
ну, логика конечно есть, тогда можно, к примеру, херачить сразу по Кремлю - тогда точно таких проблем не будет (все равно там в общем результате будет яма). но "западные партнеры" почему-то и против этого тоже.
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13.07.2023 14:26 Відповісти
трамп, любовницу свою, надо было уговаривать, что бы она не провоцировала 3 мировую!!!
PS: Скажи ещё, что оно любовник твой =)
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13.07.2023 14:27 Відповісти
ріжий мудрий - як людина практично, але є недоліки....
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13.07.2023 14:34 Відповісти
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13.07.2023 14:40 Відповісти
ніхто і не сумнівався, шо вам заважають чорношкірі в Америці,
та і сама вона...
ви б перевіріли партбілет, там під матрацом - мо викрали...
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13.07.2023 14:47 Відповісти
До чого тут чорношкірі, якій партбілет?
Ви що не бачили цього фільму, не знаєте Larry? То чого ж тоді американський прапорець наліпили?
Якось підозріло.
https://youtu.be/SaZlB48Tm-w
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13.07.2023 15:03 Відповісти
а ви і правда вважаєте, що всі фільми які дивились ви
і мені треба було дивитися?
давайте так - жодної серії "слуги народу" не дивився і наміру не маю...
і виключайте вже свою зелену дурку...
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13.07.2023 15:12 Відповісти
Ви про що взагали?

"Larry David put on a MAGA hat in order to make people he doesnt like stay away from him and, in fact, was successful at making people he doesnt like in show and RL stay away from him. "
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13.07.2023 15:17 Відповісти
я бачив тількі те що ви запостили і не більше, чи ви мені зараз весь фільм пересказувати будете?
а можна ні?
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13.07.2023 15:21 Відповісти
І це дає Вам привід обізвали мене расистом, комуністом і ЗЕприхільником?
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13.07.2023 15:25 Відповісти
знайдіть в моїх коментах до вас хоч одне слово
"расист, комуніст чи зелебоб?"
не передьоргуйте, шановний, не гарно це...
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13.07.2023 15:34 Відповісти
Путінське трампеня ще не в тюрмі, ще гавкає?
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13.07.2023 14:59 Відповісти
Пошел смотреть "Европейскую правду", они ссылаются на какой-то The Hill. на их главную страницу. Ввел в поиск Trump , а потом Trump Ukraine. ничего подобного нет.

так и 99.99% новоестей. это престуление быть пропагандонами против потенциального руководителя Белого Дома. гбшне выгодна что бы любили тех, кто предает - клинтон-обама-байденовская банда, и ненавидеть тех, кто способен принимать решения и дейсвовать.
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13.07.2023 14:59 Відповісти
Ти мабуть і на штурм Капітолія ходив, трамполизун?
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13.07.2023 15:07 Відповісти
Трампісти - вони як путіністи. Їм кажеш, що їх ідол - шматок лайна, а вони знаходять найтупіші відмазки, щоб гавкнути "ви всьо врьотє, он хароший". Тримайте посилання:
https://thehill.com/policy/defense/4091451-trump-biden-dragging-us-world-war-iii-ukraine-cluster-bombs/ Трамп каже, що переданням касетних *********** Байден затягує США у Третю світову війну
https://thehill.com/policy/international/4094317-desantis-joins-trump-in-opposing-cluster-bombs-for-ukraine/ Десантіс лякае ескалацією "конфлікту" і підтримав Трампа у його критиці передачі касетних ***********
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13.07.2023 18:36 Відповісти
тремпель, дружбан путлєра, проти. хтось сумнівається у цих словах?
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13.07.2023 15:00 Відповісти
Хто б сумнівався, пуйловський трампакс.
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13.07.2023 15:04 Відповісти
Трамп міг би і не напружуватисьпро касетні **********. Трамп виступає проти поставок Україні взагалі ***********. Трамп за те, щоб Україна зникла з карти миру.
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13.07.2023 15:09 Відповісти
а трамп не засудив рашу коли вона тут використовувала касетники?
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13.07.2023 15:55 Відповісти
За порадою написав детальніше

_______________________________

Почну з висновків:
післявоєнна Україна буде безпечніша (якщо рахувати тільки нерозірвані касетні ********** після війни), якщо передача цих касетних *********** скоротять тривалість війни хоч на 0.6 - 4 %. А врахувуючи інші користі (як менше забрудення мінами, напр.), то може й достатньо і скорочення війни на 0.1%. (Точні і розжовані розрахунки нижче.)

Імхо, в питанні щодо надання США касетних *********** Україні
навіть не потрібно арифметики, щоб прийти до вірного рішення. Виходимо зі здорового глузду та життєвого досвіду - якщо на вашу подругу (загалом слабшого супутника) здійснюється фізична атака, то ви вжиєте до нападника настільки сильного фізичного впливу, наскільки будете спроможні, з ціллю зупинити атаку за якнайменший проміжок часу. Єдиним обмеженням тут може бути тільки адекватність цього впливу до способу атаки (тобто, якщо плюватимуть, то достатньо закрити рукою писок нападника, якщо битимуть без застосування зброї чи важких предметів, то достатньо повалити чи іншим способом знерухомити, ну ітд. ). Адекватність надання Україні того ж виду озброєння, яким користується Кацапія, не підлягає сумнівам. Це дуже далеко від допустимих меж адекватності захисних дій в прикладі вище.

Єдине, що дають математичні розрахунки - можливість отримати числову оцінку "а наскільки це корисно?" Отже, розписую трішки детальніше і точніше.

Означаємо собі через :
postWarUAsafety.cluster - кількість нерозірваних касетних *********** в післявоєнній Україні;
Muscovy.cluster.failed == Mcf - частку нерозірваних (з використаних) кацапських касетних *********** ;
USA.cluster.failed == USAcf - частку нерозірваних (з використаних) американських касетних *********** ;
usedClusterMuskovy == ucM - кількість касетної амуніції, що вистрілюється кацапами за рік;
usedClusterUkraine == ucU - кількість касетної амуніції, що може вистрілюватися Україною за рік;
timeWithout - час до закінчення війни відтепер у випадку, якщо Україна не отримає касетних ***********;
timeWith - час до закінчення війни відтепер у випадку, якщо зараз Україна отримає достатню кількість касетних ***********;

Вартості Mcf =0.3 або Mcf =0.5 (як мінімум або максимум, хоч оскільки переважна більшість випродукувана ще за СРСР, то скоріш ближче до 0.5), USAcf=0.035 вважатимемо сталими, а замість timeWithout і timeWith переважно використовуватимемо іх відношення dt = timeWith / timeWithout.

Можемо записати
postWarUAsafety.cluster.Wo = timeWithout * ucM*Mcf
postWarUAsafety.cluster.W = timeWith * ( ucM*Mcf + ucU*USAcf)
для двох сценаріїв. Прирівнюємо ліві частини, щоб знайти критичну вартість dt = timeWith/timeWithout, при досягненні котрої ми отримуємо зменшення кількості невипалів в післявоєнній Україні. Якщо рівні ліві сторони рівнянь, то рівні і праві:
timeWith * ( ucM*Mcf + ucU*USAcf) = timeWithout * ucM*Mcf
(далі спрощуємо формулу)
dt = timeWith / timeWithout = ucM*Mcf / ( ucM*Mcf + ucU*USAcf)
dt = 1 / [ ( ucM*Mcf + ucU*USAcf) / ucM*Mcf ]
dt = 1 / [ 1 + (ucU / ucM)* (USAcf/Mcf ) ]

EUObserver каже:
Russia is firing "between 20,000 to 50,000 artillery rounds per day" and Ukraine "4,000 to 7,000 artillery rounds daily" at Mar 16, 2023
Так що 0.08 < ucU / ucM < 0.35
0.07 = 0.035 / 0.5 < USAcf/Mc < 0.035 / 0.3 = 0.116667

Порахуємо крайні вартості
USAcf/Mc = 0.07 , ucU / ucM = 0.08 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.990753 ( 1-dt < 1% )
USAcf/Mc = 0.116667, ucU / ucM = 0.08 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.994431 ( 1-dt < 0.6% )
USAcf/Mc = 0.07, ucU / ucM = 0.35 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.960769 ( 1-dt < 4% )
USAcf/Mc = 0.116667, ucU / ucM = 0.35 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.976086 ( 1-dt < 2.4% )

Так ми отримали, що післявоєнна Україна буде безпечніша (якщо рахувати тільки нерозірвані касетні ********** після війни), якщо передача цих касетних *********** скоротять тривалість війни хоч на 0.6 - 4 %.

Що ще можна врахувати?
Кількість мін та кількість невипалів некасетних ***********. Тут даних не маю жодних.
Але якщо допустити, що мінування кацапами України є в 10 раз масовіше, ніж використання ними касетних ***********, і ucU / ucM приймає вартість 0.008, тоді
dt = 1 / [ 1 + (ucU / ucM)* (USAcf/Mcf ) ] може бути так рівним і 1/(1+0.008*0.116667) = 0.999068, що дає ( 1-dt < 0.1% ). Тобто в такому випадку достатньо, щоб передача касетних *********** скоротила війну (відтепер) на 0.1%, і вже післявоєнна Україна буде безпечніша.
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13.07.2023 17:39 Відповісти
Далі переклад повищого на англійську, якщо хтось користується Твіттером - прошу вмістити, як коментар до твіта Трампа. (Якщо бажаєте поправити формулювання, чи ще щось додати від себе - будь-ласка).
__________________________

I'll start with the conclusions:
post-war Ukraine will be safer (if we count only unexploded cluster munitions after the war), if the transfer of these cluster munitions will reduce the duration of the war by at least 0.6 - 4%. And taking into account other benefits (such as less casualties by landmines, for example), a 0.1% reduction in war may be enough. (Exact and chewed calculations below.)

IMHO, in the matter of providing the USA with cluster munitions to Ukraine
you don't even need arithmetic to arrive at the correct solution. We proceed from common sense and life experience - if a physical attack is carried out on your friend (generally a weaker companion), then you will use as much physical influence on the attacker as you can, with the aim of stopping the attack in the shortest possible time. The only limitation here can only be the adequacy of this influence to the method of attack (that is, if they spit, it is enough to cover the mouth of the attacker with your hand, if they beat without using weapons or heavy objects, then it is enough to knock them down or immobilize them in another way, etc.). The adequacy of providing Ukraine with the same type of weapons used by Russia/Muscovy is beyond *****. This is very far from the permissible limits of the adequacy of protective actions in the example above.

The only thing that mathematical calculations provide is the ability to get a numerical estimate "how useful is it?" So, I will paint a little more in detail and more precisely.

We define ourselves by:
postWarUAsafety.cluster - number of unexploded cluster munitions in post-war Ukraine;
Muscovy.cluster.failed == Mcf - share of unexploded (from used) Russia cluster ammunition;
USA.cluster.failed == USAcf - share of unexploded (from used) American cluster munitions;
usedClusterMuskovy == ucM - the number of cluster ammunition fired by katsaps per year;
usedClusterUkraine == ucU - the number of cluster ammunition that can be fired by Ukraine per year;
timeWithout - the time until the end of the war from now on if Ukraine does not receive cluster munitions;
timeWith - the time until the end of the war from now on, if Ukraine now receives a sufficient number of cluster munitions;

Values Mcf = 0.3 or Mcf = 0.5 (as a minimum or maximum, although since the vast majority was produced under the USSR, it is rather closer to 0.5), USAcf = 0.035 will be considered constant, and instead of timeWithout and timeWith we will preferably use their ratio dt = timeWith / timeWithout .

We can record
postWarUAsafety.cluster.Wo = timeWithout * ucM*Mcf
postWarUAsafety.cluster.W = timeWith * ( ucM*Mcf + ucU*USAcf)
for two scenarios. We equate the left parts to find the critical value dt = timeWith/timeWithout, upon reaching which we get a decrease in the number of misfires in post-war Ukraine. If the left sides of the equations are equal, then the right sides are also equal:
timeWith * ( ucM*Mcf + ucU*USAcf) = timeWithout * ucM*Mcf
(further we simplify the formula)
dt = timeWith / timeWithout = ucM*Mcf / ( ucM*Mcf + ucU*USAcf)
dt = 1 / [ ( ucM*Mcf + ucU*USAcf) / ucM*Mcf ]
dt = 1 / [ 1 + (ucU / ucM)* (USAcf/Mcf ) ]

EUObserver says:
Russia is firing "between 20,000 to 50,000 artillery rounds per day" and Ukraine "4,000 to 7,000 artillery rounds daily" at Mar 16, 2023
So 0.08 < ucU / ucM < 0.35
0.07 = 0.035 / 0.5 < USAcf/Mc < 0.035 / 0.3 = 0.116667

Let's calculate the extreme values
USAcf/Mc = 0.07, ucU / ucM = 0.08 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.990753 (1-dt < 1%)
USAcf/Mc = 0.116667, ucU / ucM = 0.08 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.994431 ( 1-dt < 0.6% )
USAcf/Mc = 0.07, ucU / ucM = 0.35 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.960769 ( 1-dt < 4% )
USAcf/Mc = 0.116667, ucU / ucM = 0.35 (as was about in autumn 2022) -> dt = 0.976086 ( 1-dt < 2.4% )

So we got that post-war Ukraine will be safer (if we count only unexploded cluster munitions after the war), if the transfer of these cluster munitions will reduce the duration of the war by at least 0.6 - 4%.

What else can be taken into account?
The number of mines and the number of unfired non-cluster ammunition. I don't have any data here.
But if we assume that the landmines of Ukraine by russians are 10 times more massive than their use of cluster munitions, and ucU / ucM takes the value of 0.008, then
dt = 1 / [ 1 + (ucU / ucM)* (USAcf/Mcf ) ] can be so equal and 1/(1+0.008*0.116667) = 0.999068, which gives ( 1-dt < 0.1% ). That is, in such a case, it is enough for the transfer of cluster munitions to shorten the war (from now on) by 0.1%, and post-war Ukraine will be safer.
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13.07.2023 17:45 Відповісти
Помилку зауважив:

"We define ourselves by:" має бути "We define by"

Користувався автоперекладачем, і не всі помилки зауважив.
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13.07.2023 17:51 Відповісти
 
 