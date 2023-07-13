Трамп засудив надання Україні касетних боєприпасів

Колишній президент США Дональд Трамп виступив проти надання Україні касетних боєприпасів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Він заявив, що президент США Джо Байден "не повинен тягнути нас далі до Третьої світової війни, відправляючи касетні боєприпаси в Україну".

Трамп повторив загальну критику світових лідерів щодо касетних бомб.

"Вбиватимуть і калічать невинних українських чоловіків, жінок і дітей протягом наступних десятиліть, ще довго після війни", - сказав він.

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