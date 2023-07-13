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Новини Війна
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Рашисти на світанку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, - ОК "Південь"

зміїний

Російські загарбники вранці 13 липня скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний.

Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомлені.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв, додали в ОК "Південь".

Дивіться: Зеленський побував на острові Зміїному. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164) обстріл (29527)


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Топ коментарі
+19
Путлер не стреляет по своим агентам.
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13.07.2023 14:28 Відповісти
+15
Все більше переконуюсь в тому що ми маємо повертати війну в *********. Кацапи чомусь впевнені що лише вони можуть вбивати за кордоном. Ми теж це можемо і маємо на це невідємне право помсти. Око за око. Зуб за зуб - це єдина здорова мораль військового часу. ********* має бути у вогні. Зараз у них СВО за кордоном, але у нас війна. З жертвами серед мирного населення, знищеними містами і селами. Нашим військовим часто нікуди вертатись, а кацапи приїздять "на побивку" в цілі міста і села, а не на похорони загиблих під українськими бомбами та ракетами. Вбивство має бути повернуто до витоків - в ********* і в десятикратному розмірі! Ми повинні стати "драконом". Інакше не переможемо. Щось не бачив і не чув щоб хтось засуджував Ізраїль коли вони за вбивство одного бійця цахалу знищили ціле місто і вбили 1119 палестинців включаючи жінок, дітей, людей похилого віку... Всіх ізраїльтяни оголосили терористами і знищили без жалю. ********* це країна терорист а Кацапи це терористи Європи. Їх потрібно знищувати як терористів.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
+11
Якщо Зміїний в них під повним контролем, в тому числі і вогневим, чому Єрмак із Зеленським гуляли по Зміїному навіть без касок і спокійно знімали хєроїчні відосики?

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13.07.2023 14:20 Відповісти
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Просто проколотити понти?
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13.07.2023 14:10 Відповісти
це вони натякають, що зерновий коридор у них під контролем, і вогневим теж...
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13.07.2023 14:16 Відповісти
Якщо Зміїний в них під повним контролем, в тому числі і вогневим, чому Єрмак із Зеленським гуляли по Зміїному навіть без касок і спокійно знімали хєроїчні відосики?

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13.07.2023 14:20 Відповісти
Путлер не стреляет по своим агентам.
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13.07.2023 14:28 Відповісти
Тому що є певні домовленості та правила ведення цієї війни.
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13.07.2023 14:28 Відповісти
Які саме домовленості та правила можна детальніше?
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13.07.2023 15:08 Відповісти
Недоторканість майна та родичів владної верхівки включно з ними.Купа посадовців з верхніх ешелонів влади та їх родичів вільно,не ховаючись пересуваються за межами України,і о диво-вони живі, здорові,та цілі,як їх маєтки в Києві.
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13.07.2023 15:40 Відповісти
Є взаємна домовленість не наносити удари по лідерах. У тому числі й західних Це ж очевидно...
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13.07.2023 14:30 Відповісти
Це абсолютно не очевидно для тих, хто вилизує Боневтіка за його небачену сміливість і сталеві яйця.
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13.07.2023 14:42 Відповісти
бачу - Вам вже відповіли, всі по суті... та й не під повним, а так, іноді, показово... не будуть вони витрачатись постійно на скелю в морі...
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13.07.2023 14:33 Відповісти
Там був штаб "Азову".
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13.07.2023 14:16 Відповісти
видосик зеленскрго біл
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13.07.2023 14:19 Відповісти
Ето вєлікая пабеда ілі просто значітєльний ваєнний успєх - га, рузьге?
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13.07.2023 14:20 Відповісти
Ахах... Тормоза... ))))
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13.07.2023 14:34 Відповісти
Все більше переконуюсь в тому що ми маємо повертати війну в *********. Кацапи чомусь впевнені що лише вони можуть вбивати за кордоном. Ми теж це можемо і маємо на це невідємне право помсти. Око за око. Зуб за зуб - це єдина здорова мораль військового часу. ********* має бути у вогні. Зараз у них СВО за кордоном, але у нас війна. З жертвами серед мирного населення, знищеними містами і селами. Нашим військовим часто нікуди вертатись, а кацапи приїздять "на побивку" в цілі міста і села, а не на похорони загиблих під українськими бомбами та ракетами. Вбивство має бути повернуто до витоків - в ********* і в десятикратному розмірі! Ми повинні стати "драконом". Інакше не переможемо. Щось не бачив і не чув щоб хтось засуджував Ізраїль коли вони за вбивство одного бійця цахалу знищили ціле місто і вбили 1119 палестинців включаючи жінок, дітей, людей похилого віку... Всіх ізраїльтяни оголосили терористами і знищили без жалю. ********* це країна терорист а Кацапи це терористи Європи. Їх потрібно знищувати як терористів.
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13.07.2023 14:41 Відповісти
і хто це зробить?зараз воюють між собою дві радянські армії велика та мала..https://youtu.be/qSDTVIwA-6c?t=793
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13.07.2023 16:40 Відповісти
У нас совка все ж набагато менше. Не бачу великої технічної проблеми стосовно знищення військових та інфраструктурних обєктів до 100 км. вглиб ********** вздовж кордонів вже сьогодні. Це суттєво зменшить можливості кацапів наступати та утримувати окуповану територію. А от свій окупований Донбас маємо повне право зачищати по повній програмі - всі наші звідтіля давно виїхали. Чим більше "понаєхів" втечуть назад в ********* тим менше доведеться їх знищувати, депортувати та інтернувати. Донбас якийсь час буде безлюдним але знову стане українським.
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13.07.2023 17:03 Відповісти
"...за вбивство одного бійця цахалу знищили ціле місто і вбили 1119 палестинців включаючи жінок, дітей, людей похилого віку... Всіх ізраїльтяни оголосили терористами і знищили без жалю"

таку антисемітську брехню українець написати не міг, оскільки в Україні антисемітизму немає. Значить автор брехні - кацап
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13.07.2023 18:05 Відповісти
Міг якщо українець антисіоніст.
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13.07.2023 21:43 Відповісти
антисіоніст = антисеміт, таких українців не буває. такими бувають тільки росіяни-нацисти = рашисти
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13.07.2023 23:53 Відповісти
Ви юдофіл чи маєте комплекс меншовартості? Перш ніж щось писати навчіться читати книжки.
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13.07.2023 23:57 Відповісти
Я вважаю, що цінності і війни Ізраїлю та України дуже схожі. І Україна також переможе у війні за Незалежність проти переважаючого противника, як це зробив Ізраїль.
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14.07.2023 00:39 Відповісти
Ізраїль не переміг і війна ось уже 74 роки. Мета сіоністів відновити Ізраїль в межах Другого Храму. Тобто окупація сусідніх країн з винищенням населення. Безумовно, 120 мільйонів арабів не в захваті від такого агресивного сусіда. Доки араби з IQ 85 тупо молилися шість разів на день і не вчилися технічним наукам перемагати їх євреям з IQ 100 було легко. Але зараз ситуація змінилась. Араби почали вчитися в кращих університетах світу і в сусідніх з Ізраїлем країнах в 2020 році було захищено в 4 рази більше докторських дисертацій ніж в Ізраїлі. Такими темпами за 20-30 років араби можуть досягнути загальноосвітнього рівня Ізраїлю. Це означає що спершу перемогти їх стане неможливо, а далі араби почнуть акуратно і технологічно винищувати ізраїльтян до останнього. Нам навіть уявити неможливо як вони їх ненавидять... Найбільша проблема Ізраїлю сьогодні це низький рівень народжуваності і втрата молоді, яка масово намагається врятуватися і за будь яку ціну переїхати в іншу, миролюбну і мирну країну. Тим часом кількість арабського населення постійно зростає, а репатріюються до Ізраїлю лише аферисти, злочинці та корупціонери з усієї планети в пошуках притулку. А ще пенсіонери-паразити країн СНГ в пошуках пенсійної халяви. Воювати за мрію сіоністів вони не стануть... То ж українці та ізраїльтяни живуть в абсолютно різних площинах і будь які аналогії безпідставні.
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14.07.2023 02:09 Відповісти
Ізраїль переміг у всіх війнах, зокрема у війнах за участю кацапів (ихтамнетов) - вчи історію, кацапе. Агресори та окупанти = араби, друзі кацапів = вчи матчастину, кацапе
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14.07.2023 10:44 Відповісти
«Перемога у війні не завжди гарантує мирне життя країни. Попри численні перемоги Ізраїлю над країнами арабського світу, маховик конфліктів та зіткнень так і не був зупинений й працює й досі.

Словом, остання https://www.pravda.com.ua/columns/2021/05/18/7293924/ "ракетна війна" тривала 10 днів. З 10 до 20 травня 2021 року із https://babel.ua/news/63938-izrajil-zayaviv-pro-nayvishchu-chastotu-raketnogo-obstrilu-z-gazi-za-vsyu-svoyu-istoriyu-vvs-u-vidpovid-znishchili-bazu-rozvidki-hamasu сектором Гази . Тоді, за 10 днів загинули 248 палестинців і 12 ізраїльтян. Перемирʼя досягли завдяки https://babel.ua/news/64625-glava-mzs-izrajilyu-vpershe-za-13-rokiv-pribuv-do-yegiptu-na-peregovori посередництву Єгипту .

Та чи гарантують мирні домовленості те, що на Ізраїль знову не полетять ракети з боку сектора Гази? Ні.Таких гарантій немає, бо вся історія ********* Ізраїлю нанизана "намистинками" війн, конфліктів, спецоперацій. І якщо вірити ізраїльському досвіду, то не завжди кінець війни - це не кінець війнам, а перемога - не гарантує безпеку.» https://www.pravda.com.ua/authors/60800687dc128/ ОЛЕГ ВИШНЯКОВ почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України.
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14.07.2023 14:09 Відповісти
Щойно ляже Московія, а потім Іран, усі війни Ізраїлю припиняться. Україна покінчить із кацапами, а Ізраїль потім з аятолами. Усі війни Ізраїлю мають своїх спонсорів в Осі Зла. Зараз Зло пішло відкритою війною проти України. І Московія, і Іран
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14.07.2023 14:17 Відповісти
Іран надзвичайно релігійний. Домовитись з релігійними фанатиками неможливо. Для таких світ чорно-білий. Все чуже оголошується абсолютним злом від диявола компроміс з яким зрада самого Бога. Саме тому релігійні війни найбільш жорстокі і довготривалі. Зараз їх 88 мільйонів проти 9,6 ізраїльтян і вони незважаючи на всі санкції вже за крок до ЯО і мають дуже велику територію... Самостійно Ізраїль з ними не справиться...
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14.07.2023 22:29 Відповісти
Ізраїль самостійно впорався з 200 млн арабів.
Арабам не допомогли іхтамнети і гори радянської зброї.
А ось Іран не зміг за 8 років впоратися із сусіднім Іраком. Обосрався.
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15.07.2023 14:38 Відповісти
To members of the United Nations:

As citizens from around the world, we urge you to hold Israel accountable for war crimes that UN experts say it may have committed by attacking Palestinian refugees in Jenin. A robust international investigation should uncover and expose any war crimes and human rights violations.

Imagine waking up to the sound of shots and explosions, as bulldozers and 1,000 soldiers tear down buildings around you.

That's the real-life horror that Palestinian families have just gone through again in Jenin, as Israel hit it with the biggest military operation in the occupied West Bank in 20 years. Thousands fled as war came once again to their refugee camp.

Now UN experts say it may have been a war crime as Israel's air strikes and ground operation targeted an occupied population protected under international law.

The spiral of violence keeps getting worse: it's time to demand accountability - and the UN Human Rights Council could launch an investigation now to expose the truth. Add your name and when it's massive we'll take our call straight to Geneva where the Council is meeting right now. We only have days before it goes into recess: sign and share everywhere.

Posted: 7 July 2023

Я підписав цю петицію щодо розслідування військових злочинів Ізраїлю які відбуваються саме сьогодні... Все як завжди. "Героїчні бійці цахалу" на Захццдному березі річки Іордан бульдозерами вже вкатали в пісок табір палестинських біженців позбавляючи жінок та дітей притулку... Нічого не нагадує?
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15.07.2023 16:40 Відповісти
Палестинці - це євреї. Араби - це окупанти. У результаті окупації вони вже мають 22 держави. Слава Богу цих окупантів вибили з Європи.
При цьому араби досі вважають Іспанію своєю землею. Вони як кацапи - де одного разу срали, там їхня земля. І ті й інші мріють обісрати всю Землю
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15.07.2023 19:09 Відповісти
Араби вважають що джихад закінчиться лише тоді коли на планеті не лишиться невірних. Вся земля має стати "Дар аль Іслам". Щодо палестинців, то свого часу моя кафедра філософії курувала палестинське земляцтво в Києві. Маю Вас запевнити що палестинці, хоч і належать до групи семітських народів, не євреї і такими себе не відчувають зовсім. Натомість ненавидять євреїв на генетичному рівні. Хоча один з них стверджував що можна народитись євреєм, але стати палестинцем прийнявши іслам. Про випадки щоб сталося навпаки не чув. В мене склалося враження що палестинці ще ті хитруни. Роботи там мало і вона важка. Але палестинці проживають в Ізраїлі лише тому що кожен з них за це отримує гуманітарну допомогу і суму в доларах, що дає можливість жити не заможно, але не працювати. Ледацюги ще ті...
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15.07.2023 19:34 Відповісти
До відновлення держави Ізраїль, всі євреї, які живуть у підмандатній Британії Палестині, називали себе "палестинцями". Є знаменита цитата Голди Мейєр "Я Палестинка!". Ця назва поступово пішла після 1947 р. Але її підхопили КДБ у 1964 р., створивши "палестинський арабський народ". Якби комуністи і ліві Ізраїлю не посварилися зі Сталіним, то в Ізраїлі не залишилося б жодного араба. Араби були на той момент союзниками британців, тобто ворогами Сталіна. Але БенГуріон послав Сталіна нах, а арабам сказав залишайтеся. У результаті тепер 22% громадян Ізраїлю = араби. І вони сидять у Кнесеті. Немає жодної і ніколи не буде арабської держави, де б євреї сиділи в парламенті. Священний джихад арабів/персів - ніщо інше як звичайний імперіалізм, точно такий самий, як у кацапів. Тобто прагнення засрати планету свої гівном.
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15.07.2023 21:16 Відповісти
Палестинці - це євреї. Араби - це окупанти. У результаті окупації вони вже мають 22 держави. Слава Богу цих окупантів вибили з Європи.
При цьому араби досі вважають Іспанію своєю землею. Вони як кацапи - де одного разу срали, там їхня земля. І ті й інші мріють обісрати всю Землю
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15.07.2023 19:10 Відповісти
Сподіваюсь без жертв, піар Зеленського ніколи добром не закінчується. Зелебобікі, роскажіть навіщо він тут їздив з усією свитою, для зустрічі з фотоапаратом?
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13.07.2023 15:11 Відповісти
Показать какой хероический нарид еврейцы, ни то шо Залужный, который ховается по штабным бункирам.
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13.07.2023 15:18 Відповісти
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13.07.2023 15:47 Відповісти
Поки клоун туди не їздив - було наче тихо
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13.07.2023 16:01 Відповісти
То про що я і казав, з кремлем домовилися ,про відпустку на Зміїному .
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13.07.2023 16:20 Відповісти
А чого так запізнились? - Раніше треба було.
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13.07.2023 16:52 Відповісти
 
 