Рашисти на світанку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, - ОК "Південь"

Російські загарбники вранці 13 липня скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний.

Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомлені.

Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв, додали в ОК "Південь".

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