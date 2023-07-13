Рашисти на світанку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, - ОК "Південь"
Російські загарбники вранці 13 липня скинули фугасну авіабомбу на острів Зміїний.
Про це повідомили в ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", - йдеться в повідомлені.
Також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Бериславщині. По селищу Козацьке знов вчора відпрацювали керованими авіабомбами, зруйнувавши приватні будинки. Обійшлося без жертв, додали в ОК "Південь".
Топ коментарі
+19 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар13.07.2023 14:28 Відповісти Посилання
+15 НБ
показати весь коментар13.07.2023 14:41 Відповісти Посилання
+11 Алла Новосад #194524
показати весь коментар13.07.2023 14:20 Відповісти Посилання
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таку антисемітську брехню українець написати не міг, оскільки в Україні антисемітизму немає. Значить автор брехні - кацап
Словом, остання https://www.pravda.com.ua/columns/2021/05/18/7293924/ "ракетна війна" тривала 10 днів. З 10 до 20 травня 2021 року із https://babel.ua/news/63938-izrajil-zayaviv-pro-nayvishchu-chastotu-raketnogo-obstrilu-z-gazi-za-vsyu-svoyu-istoriyu-vvs-u-vidpovid-znishchili-bazu-rozvidki-hamasu сектором Гази . Тоді, за 10 днів загинули 248 палестинців і 12 ізраїльтян. Перемирʼя досягли завдяки https://babel.ua/news/64625-glava-mzs-izrajilyu-vpershe-za-13-rokiv-pribuv-do-yegiptu-na-peregovori посередництву Єгипту .
Та чи гарантують мирні домовленості те, що на Ізраїль знову не полетять ракети з боку сектора Гази? Ні.Таких гарантій немає, бо вся історія ********* Ізраїлю нанизана "намистинками" війн, конфліктів, спецоперацій. І якщо вірити ізраїльському досвіду, то не завжди кінець війни - це не кінець війнам, а перемога - не гарантує безпеку.» https://www.pravda.com.ua/authors/60800687dc128/ ОЛЕГ ВИШНЯКОВ почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України.
Арабам не допомогли іхтамнети і гори радянської зброї.
А ось Іран не зміг за 8 років впоратися із сусіднім Іраком. Обосрався.
As citizens from around the world, we urge you to hold Israel accountable for war crimes that UN experts say it may have committed by attacking Palestinian refugees in Jenin. A robust international investigation should uncover and expose any war crimes and human rights violations.
Imagine waking up to the sound of shots and explosions, as bulldozers and 1,000 soldiers tear down buildings around you.
That's the real-life horror that Palestinian families have just gone through again in Jenin, as Israel hit it with the biggest military operation in the occupied West Bank in 20 years. Thousands fled as war came once again to their refugee camp.
Now UN experts say it may have been a war crime as Israel's air strikes and ground operation targeted an occupied population protected under international law.
The spiral of violence keeps getting worse: it's time to demand accountability - and the UN Human Rights Council could launch an investigation now to expose the truth. Add your name and when it's massive we'll take our call straight to Geneva where the Council is meeting right now. We only have days before it goes into recess: sign and share everywhere.
Posted: 7 July 2023
Я підписав цю петицію щодо розслідування військових злочинів Ізраїлю які відбуваються саме сьогодні... Все як завжди. "Героїчні бійці цахалу" на Захццдному березі річки Іордан бульдозерами вже вкатали в пісок табір палестинських біженців позбавляючи жінок та дітей притулку... Нічого не нагадує?
При цьому араби досі вважають Іспанію своєю землею. Вони як кацапи - де одного разу срали, там їхня земля. І ті й інші мріють обісрати всю Землю
При цьому араби досі вважають Іспанію своєю землею. Вони як кацапи - де одного разу срали, там їхня земля. І ті й інші мріють обісрати всю Землю