Ідеолога "русского мира" Дугіна заочно судитимуть в Україні
Обвинувальний акт щодо ідеолога "русского мира" Дугіна, який закликав до геноциду, скерували до суду.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ. Ім’я Олександра Дугіна там прямо не називають, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про нього.
"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Також він поширював у "ВКонтакте" публікації із закликами "звільнити" всю Україну та створити разом з нею та РФ "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство".
Також підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.
Дугіна судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
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куда детьоткуда взять?
Ви нічєго нє панімаєтє.Люська-гранатомьотчіца била внєдрєна во вражескую організацію отчаянно шпіоніла.Ето било еще до 33-х виходов за лінію фронта.
https://skeptik.com.ua/arestovich-zaiavil-chto-na-foto-s-dyginym-on-byl-v-kachestve-ykrainskogo-razvedchika/ Подвіг развєдчіка(ци)