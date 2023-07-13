Ідеолога "русского мира" Дугіна заочно судитимуть в Україні

Обвинувальний акт щодо ідеолога "русского мира" Дугіна, який закликав до геноциду, скерували до суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ. Ім’я Олександра Дугіна там прямо не називають, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про нього.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Читайте: СБУ повідомила про підозру Дугіну

Також він поширював у "ВКонтакте" публікації із закликами "звільнити" всю Україну та створити разом з нею та РФ "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство".

Також підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Дивіться: Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

Дугіна судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.