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Новини
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Ідеолога "русского мира" Дугіна заочно судитимуть в Україні

дугін

Обвинувальний акт щодо ідеолога "русского мира" Дугіна, який закликав до геноциду, скерували до суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ. Ім’я Олександра Дугіна там прямо не називають, але з обставин справи випливає, що йдеться саме про нього.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу", - розповіли в Офісі генпрокурора.

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Також він поширював у "ВКонтакте" публікації із закликами "звільнити" всю Україну та створити разом з нею та РФ "Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство".

Також підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

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Дугіна судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

Дугін Олександр (32) суд (11760) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+9
А що чекає його учня Арестовича ?
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13.07.2023 14:09 Відповісти
+5
Навіщо. Хай писдує до доці. Він не варта навіть чорнила для принтера.
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13.07.2023 14:10 Відповісти
+4
Люська там вчив кацапів - як боротися проти Майдану.
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13.07.2023 14:32 Відповісти
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А що чекає його учня Арестовича ?
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13.07.2023 14:09 Відповісти
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13.07.2023 14:27 Відповісти
І Корчинського ...
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13.07.2023 14:28 Відповісти
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13.07.2023 14:29 Відповісти
Люська там вчив кацапів - як боротися проти Майдану.
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13.07.2023 14:32 Відповісти
поки буде адвокатом Дугіна а потім теж сяде.
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13.07.2023 16:22 Відповісти
Навіщо. Хай писдує до доці. Він не варта навіть чорнила для принтера.
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13.07.2023 14:10 Відповісти
Да статуетку ему подарить и весь суд. А то знаю я ваши суды, десять лет будут народ дразнить домашними арестами а потом отпустят или убежит
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13.07.2023 14:10 Відповісти
Спочатку зловити треба. Бо поки не зловили то і не втече.
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13.07.2023 14:14 Відповісти
в Гаазі треба судити. І не його одного, а всю рашиську шоблу.
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13.07.2023 14:16 Відповісти
Це ні про що. Поки Україною керують збоченці кремля, це все до жопи. Факти до Гааги. Тіки коли цей суд скаже, на підставі фактів, шо він рюский фашист, тоді буде добре всім, окрім ввх.
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13.07.2023 14:18 Відповісти
Бороду і сбріть можно, только уміщє-то куда деть откуда взять?
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13.07.2023 14:18 Відповісти
люсю, друга дугіна та ідейного борця за купюри, не лишить поза увагою
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13.07.2023 14:20 Відповісти

Ви нічєго нє панімаєтє.Люська-гранатомьотчіца била внєдрєна во вражескую організацію отчаянно шпіоніла.Ето било еще до 33-х виходов за лінію фронта.
https://skeptik.com.ua/arestovich-zaiavil-chto-na-foto-s-dyginym-on-byl-v-kachestve-ykrainskogo-razvedchika/ Подвіг развєдчіка(ци)
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13.07.2023 15:26 Відповісти
Визнати Дугіна ворогом людства дикою твариною!! Покарати посадженням у клітку у зоопарку.
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13.07.2023 14:22 Відповісти
Чверть укрАінцев будуть носити йому квіти.
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13.07.2023 14:50 Відповісти
Судить надо как и его доцю,направленным взрывом.
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13.07.2023 14:24 Відповісти
Пришліть йому кросовки. Білі. Або тапочки, бо він, мабуть, не бігає.
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13.07.2023 14:29 Відповісти
Дочку цієї потвори судити посмертно
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13.07.2023 14:30 Відповісти
Яких 10 років, на КІЛОК федераста і це буде справедливо за тисячі смертей.
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13.07.2023 14:32 Відповісти
Цей огитдний "русский мир" це не лише дугін це вся російська так звана держава і насамперед злочина рашиська кліка яка втілює ідеї цієї мерзоти : путін ,лавров ,шайгу патрушев та інша погань ,а також пропагандони :соловьов ,сімонян ,скабеєва та інша мерзота ,тому місце цій дикій нациській ідеології на звалищі історії разом з її ідеологами.
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13.07.2023 14:52 Відповісти
А він пробіжок ранкових не робить??
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13.07.2023 15:21 Відповісти
Що, дебіли, всіх злодіїв пересадили, тепер лишилися тільки "заочники"?
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13.07.2023 15:35 Відповісти
суд не допоможе тільки спалення на вогнещі на червоній площі
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13.07.2023 15:41 Відповісти
мене вражають ці строки - 10 років? ви серйозно??? в нас сотні тисяч загиблих цивільних тисячі загиблих дітей (хтось іще вірить побреханькам ОП про всього кілька сотень?) йде відкритий масовий геноцид, а організаторам цього пекла наші правоохоронні органи паяють якісь смішні строки. Зелені у вас же більшість в ОП ви можете одним голосуванням внести відповідні зміни до кку що вам заважає? навіть смертну кару для кцпів можна впровадити! ви уявляєте собі щоб Ізраіль нацистським злочинцям чи палестинським терористам дав менше ніж довічне? та вони на місці розсьрілюють!!! якщо ми самі не поважаємо свої життя життя своїх дітей то ніхто нас поважати не буде. їм не 10 років ьреба давати а спалбвати заживо цю погань! в повірте ніхто нам слова кртвого не посміє сказати в світі! ми захищаємо себе і своїх дітей від геноцид, а ці 10 років, по факту дадуть 5, якщо взагалі зловлять, і вийде через 4. це смішно, і не повага до життя українців!
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13.07.2023 17:17 Відповісти
 
 