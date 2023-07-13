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Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги
Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, нові установки Gepard, боєприпаси та інше обладнання.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на оновлені дані уряду Німеччини.
До нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
- 6 установок Gepard
- 3 230 снарядів калібру 155-мм
- 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм
- міст для мостоукладача Biber
- мостоукладач Biber
- 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
- сідельний тягач 8x8 HX81
- чотири напівпричепи
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм
- два комплекти запчастин для дронів Vector
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро.
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