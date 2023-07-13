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Новини Допомога Україні
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Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги

німеччина

Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, нові установки Gepard, боєприпаси та інше обладнання.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на оновлені дані уряду Німеччини.

До нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

  • 6 установок Gepard
  • 3 230 снарядів калібру 155-мм
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм
  • міст для мостоукладача Biber
  • мостоукладач Biber
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
  • сідельний тягач 8x8 HX81
  • чотири напівпричепи
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 мм
  • два комплекти запчастин для дронів Vector
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM

Нагадаємо, 11 липня Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги вартістю близько 600 млн євро.

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Автор: 

Німеччина (7511) зброя (7564) допомога (8484)


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Топ коментарі
+4
Шире данке!
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13.07.2023 16:04 Відповісти
+3
Це замість "дякую"?
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13.07.2023 16:04 Відповісти
+3
Помилився То "Бофорс" Шведська ЗУ
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13.07.2023 16:30 Відповісти
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24 192 ********** калібру 40 мм до автоматичних гармат це на скільки днів бою вистачить?
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13.07.2023 16:02 Відповісти
На одному напрямку десь на днів 15, а далі ще дадуть.
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13.07.2023 16:03 Відповісти
Це замість "дякую"?
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13.07.2023 16:04 Відповісти
Це для "Гепардів" А вони б"ють по повітряних цілях
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13.07.2023 16:08 Відповісти
У Гепарда дві гармати 35 мм.
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13.07.2023 16:23 Відповісти
Помилився То "Бофорс" Шведська ЗУ
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13.07.2023 16:30 Відповісти
.
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13.07.2023 16:03 Відповісти
Шире данке!
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13.07.2023 16:04 Відповісти
Данке шьон .
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13.07.2023 16:09 Відповісти
Переважній більшості країн НАТО вистачить ЗРК далекої дії.
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13.07.2023 16:19 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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13.07.2023 19:16 Відповісти
 
 