Суровікіна затримали та допитують у Москві, - WSJ

Заступника командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна затримали та допитують у Москві у зв’язку із заколотом ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина. Однак офіційних звинувачень йому не висунули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Джерела видання свідчать, що Суровікін знав про плани Пригожина, але безпосередньо у повстанні участі не брав.

"Суровікін не утримувався у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити. Слідство мало на меті з'ясувати, яку роль він відіграв у повстанні, якщо відігравав бодай якусь, повідомили люди, знайомі з ситуацією. Вони сказали, що Суровікін може бути звільнений, коли Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що, вочевидь, спроби Кремля відсіяти нелояльних генералів масштабніші, ніж це відомо широком загалу. За даними джерел щонайменше 13 високопоставлених офіцерів затримували для допитів, але деяких з нихз відпустили. Також близько 15 підозрюваних були відсторонені від виконання обов'язків або взагалі звільнені.

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Так, серед тих, кого затримали, був заступник Суровікіна - генерал-полковник Андрій Юдін, а також заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. Згодом їх відпустили, але відсторонили від служби. Вони під наглядом, їх пересування обмежене.

За інформацією WSJ, серед затриманих також був генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як "Маріупольський різник". Саме він керував облогою та бомбардуваннями українського міста. Відомо, що він приєднався до "Вагнера" наприкінці травня.

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Нагадаємо, російські ЗМІ також повідомляли, що Суровікіна затримали ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту Пригожина, але фактично йому поки що не висунуто жодних обвинувачень.