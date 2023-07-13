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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Суровікіна затримали та допитують у Москві, - WSJ

суровікін

Заступника командувача об’єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна затримали та допитують у Москві у зв’язку із заколотом ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина. Однак офіційних звинувачень йому не висунули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  The Wall Street Journal.

Джерела видання свідчать, що Суровікін знав про плани Пригожина, але безпосередньо у повстанні участі не брав. 

"Суровікін не утримувався у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити. Слідство мало на меті з'ясувати, яку роль він відіграв у повстанні, якщо відігравав бодай якусь, повідомили люди, знайомі з ситуацією. Вони сказали, що Суровікін може бути звільнений, коли Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що, вочевидь, спроби Кремля відсіяти нелояльних генералів масштабніші, ніж це відомо широком загалу. За даними джерел щонайменше 13 високопоставлених офіцерів затримували для допитів, але деяких з нихз відпустили. Також близько 15 підозрюваних були відсторонені від виконання обов'язків або взагалі звільнені. 

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Так, серед тих, кого затримали, був заступник Суровікіна - генерал-полковник Андрій Юдін, а також заступник начальника військової розвідки генерал-лейтенант Володимир Алексєєв. Згодом їх відпустили, але відсторонили від служби. Вони під наглядом, їх пересування обмежене.

За інформацією WSJ, серед затриманих також був генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як "Маріупольський різник". Саме він керував облогою та бомбардуваннями українського міста. Відомо, що він приєднався до "Вагнера" наприкінці травня.

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Нагадаємо, російські ЗМІ також повідомляли, що Суровікіна затримали ФСБ за підозрою в причетності до організації заколоту Пригожина, але фактично йому поки що не висунуто жодних обвинувачень.

репресії (1626) росія (66431) заколот (37) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+10
Кувалда і паяльник все як ******* москалі .Завжди як дивлюсь на їпло суровікіна згадуюю термін тупа *******.
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13.07.2023 16:28 Відповісти
+7
Кувалдою?
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13.07.2023 16:26 Відповісти
+5
Розстріляти накуй, а наших ермаків, портнових, тупицьких з яйцями резнікова коли допитають?
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13.07.2023 16:29 Відповісти
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Кувалдою?
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13.07.2023 16:26 Відповісти
Та нє, танком переїхати, як він це зробив у 1993 на вулицях москви
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13.07.2023 17:05 Відповісти
Кувалда і паяльник все як ******* москалі .Завжди як дивлюсь на їпло суровікіна згадуюю термін тупа *******.
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13.07.2023 16:28 Відповісти
Розстріляти накуй, а наших ермаків, портнових, тупицьких з яйцями резнікова коли допитають?
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13.07.2023 16:29 Відповісти
Ти вже тут?
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13.07.2023 17:02 Відповісти
Іди нахучй зелене лайно.
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13.07.2023 22:41 Відповісти
Вас москалів і видно по тому що у випадку невдачі починаєте опонентів в прибічників Зеленського записувати. І робите це тупо, без підставі нагло. Тупість і наглість це ваше все.
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14.07.2023 05:28 Відповісти
Оце ти ******* на усю макітру. Шоб на півшосту ранку висратися у коментах. Йди вже ***** ботяра кончена.
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14.07.2023 09:31 Відповісти
Так рано встаю борщ варити, і сітку плести. А ти спиш до девятої, тобі не встидно? Поки твої земляки в норах ночують несуть всі тяготи вашого СВО ти спиш замість того щоб сітку плести.
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14.07.2023 09:47 Відповісти
******* створіння йди в спам кнурособака
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14.07.2023 10:53 Відповісти
І це все?
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14.07.2023 10:57 Відповісти
Орг Азм - єсть царь!, шелудівий пьос!
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13.07.2023 16:30 Відповісти
приємна звістка щодо Алексєєва. Манкурти і в Росії манкурти. А чого приєднались до Женьки поварьонка сірійські мясники ? Бо він їм ще з Сірії платить грошики. А фейси взяли зарплатні відомості і справа в шляпі.
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13.07.2023 16:31 Відповісти
На дыбу смутьяна.
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13.07.2023 16:32 Відповісти
Началось то что ожидалось и это только начало. С нарастанием страха ответственности за военные преступления у бункерного и его ОПГ будет усиливается мания преследования в состоянии которой им будет мерещится что все соратники готовят побег из тонущего корабля с тонами компромата на солнцеликого и всех его соратников. Поэтому, репрессии против преданных будут усиливаться со всеми вытекающими последствиями. Ликвидация командиров, генералов, пропагандистов станет повседневной нормой для Помойки.
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13.07.2023 16:40 Відповісти
Именно по этой причине Украине необходимо давить на международных партнеров для привлечения к расследованию следователей со всего мира и созданию трибунала над военными преступниками рашки. Чем больше стран к этому присоединятся - тем будет лучше.
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13.07.2023 16:44 Відповісти
Ніколи, у них все схвачено і за все заплачено,
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13.07.2023 16:41 Відповісти
Повар підставив, конкретно. А можливо то і хід х_йла був. Та тільки то занадто грамотний хід був, моль таке не стягне, бо тупорилий валянок мислити на перспективу вже не може. Чому, спитаєте? Та тому, що колись ВВП на німецькій спільно спілкувався, а зараз навіть толмача не розуміє.
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13.07.2023 16:48 Відповісти
ну і шо тут поганого коли кати катують ката?
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13.07.2023 16:54 Відповісти
Одного карма знайшла, усі інші (***** і Ко) вже дуже скоро
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13.07.2023 17:02 Відповісти
скорпіочики в банці під назвою срана большая.
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13.07.2023 17:36 Відповісти
А Сталін та па другому би паступіл, вождь та бивший. Павтарять- так всьо, чєво ж мєлачіца ?... Але насправді добре у московитів ідуть процеси.
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13.07.2023 18:26 Відповісти
Трудно придумать глупее занятие, чем поиск нелояльных в тоталитарном режиме. В таких системах не бывает лояльных или не лояльных. Есть те кто бояться и те кто нет. Если пуйла бояться, то все схвачено. Если не бояться и видят в нем хромую утку, то дело дрянь.. для него конечно.
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13.07.2023 20:01 Відповісти
 
 