Російські окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву, - міськрада

У Маріуполі окупанти почали масові рейди з пошуку членів спротиву.

В тимчасово окупованому місті росіяни активізували пошук проукраїнських маріупольців, пише у телеграм міськрада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ

"Через активність підпілля, загарбники проводять масові рейди по домівках місцевих жителів. Під час подібних заходів проводять обшуки, перевіряють документи та мобільні пристрої. Мета — виявлення українців, що чинять спротив окупанту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі колапс медичної системи, люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку, - міськрада. ФОТО

Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація почала перевірки місцевих підлітків на причетність до партизанського руху та "лояльність до України". Їх зупиняли на блок-постах, перевіряли телефони. Також проводили "профілактичні бесіди".

Окупанти намагаються залякати маріупольців, але в них нічого не вийде. Українці непереможні!" - йдеться у повідомленні.