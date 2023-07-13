Російські окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву, - міськрада
У Маріуполі окупанти почали масові рейди з пошуку членів спротиву.
В тимчасово окупованому місті росіяни активізували пошук проукраїнських маріупольців, пише у телеграм міськрада Маріуполя, передає Цензор.НЕТ
"Через активність підпілля, загарбники проводять масові рейди по домівках місцевих жителів. Під час подібних заходів проводять обшуки, перевіряють документи та мобільні пристрої. Мета — виявлення українців, що чинять спротив окупанту.
Нагадаємо, раніше окупаційна адміністрація почала перевірки місцевих підлітків на причетність до партизанського руху та "лояльність до України". Їх зупиняли на блок-постах, перевіряли телефони. Також проводили "профілактичні бесіди".
Окупанти намагаються залякати маріупольців, але в них нічого не вийде. Українці непереможні!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль