США та країни Північної Європи засудили війну Росії проти України

США та країни Північної Європи на саміті лідерів у Фінляндії підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"13 липня 2023 року президенти Фінляндії та США, і прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися в Гельсінкі на третьому саміті лідерів США та Північних країн. Ґрунтуючись на попередніх зустрічах у тому ж форматі, лідери підтвердили міцне партнерство США та країн Північної Європи та активізацію співпраці між їхніми країнами, приділяючи особливу увагу безпеці, навколишньому середовищу, технологіям та суспільству.

Що стосується безпеки, то країни Північної Європи та США знову заявили про своє беззастережне засудження агресивної війни Росії проти України. Вони залишалися непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, у тому числі шляхом надання стійкої безпекової, економічної, правової та гуманітарної допомоги.

Лідери зобов'язалися продовжувати дипломатичні зусилля для забезпечення максимально широкої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН ", - йдеться у заяві.

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