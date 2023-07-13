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Новини Війна
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США та країни Північної Європи засудили війну Росії проти України

байден

США та країни Північної Європи на саміті лідерів у Фінляндії підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"13 липня 2023 року президенти Фінляндії та США, і прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися в Гельсінкі на третьому саміті лідерів США та Північних країн. Ґрунтуючись на попередніх зустрічах у тому ж форматі, лідери підтвердили міцне партнерство США та країн Північної Європи та активізацію співпраці між їхніми країнами, приділяючи особливу увагу безпеці, навколишньому середовищу, технологіям та суспільству.

Що стосується безпеки, то країни Північної Європи та США знову заявили про своє беззастережне засудження агресивної війни Росії проти України. Вони залишалися непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, у тому числі шляхом надання стійкої безпекової, економічної, правової та гуманітарної допомоги.

Лідери зобов'язалися продовжувати дипломатичні зусилля для забезпечення максимально широкої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН ", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін досі помилково вважає, що він зможе здолати Україну, - Байден. ВIДЕО

Автор: 

Данія (790) Норвегія (796) США (23607) Фінляндія (1339) Швеція (976)


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Топ коментарі
+2
А як засудили - потужно чи могутньо? А..., беззастережно...
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13.07.2023 18:50 Відповісти
+1
І так кожного дня засуджують,виявляють сторбованість.Ось результат то нульовий.
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13.07.2023 18:47 Відповісти
+1
Не - ну это смелое решение сказать ай-я-яй
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13.07.2023 18:50 Відповісти
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І так кожного дня засуджують,виявляють сторбованість.Ось результат то нульовий.
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13.07.2023 18:47 Відповісти
А до цього підтримували?
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13.07.2023 18:49 Відповісти
Не - ну это смелое решение сказать ай-я-яй
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13.07.2023 18:50 Відповісти
А як засудили - потужно чи могутньо? А..., беззастережно...
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13.07.2023 18:50 Відповісти
тепер війна ще й засуджена
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13.07.2023 18:51 Відповісти
Як сказав хтось з мудрих людей, якщо війна буде заморожена, то будь хто з братів росіян по розуму почне робити те саме по світу. А громадяни західних держав в тому числі США побачать слабкість своїх же еліт, але буде вже пізно і третя світова війна буде тільки ділом часу. Потім прийдуть нові Рузвельти і Черчілі, але наша мила земля знову вмиється кров'ю людей.
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13.07.2023 19:06 Відповісти
А де озабочєнность?
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13.07.2023 19:10 Відповісти
А свинопси, злякались, пустили сльозу та кажуть, що так робити, більше не будуть?

Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали. - Фёдор Михайлович Достоевский, про це не треба забувати!!!
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13.07.2023 19:17 Відповісти
Засудили -- рашка в курсі ?
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13.07.2023 19:22 Відповісти
І шо?
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13.07.2023 19:30 Відповісти
А толку! Засудили.
Неначе знов карася до пива засолили.
Від тих засуджень у рашці ніхто не чухається.
Аби зробили щоб рашковани стали персонами нон грата в Європі та США.
Конфіскували всі активи та маєтки - тоді те засудження виглядало б вагомим.
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13.07.2023 20:28 Відповісти
 
 