Київрада заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях столиці
Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.
Таке рішення було прийнято сьогодні, 13 липня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської міськради.
За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.
"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив Вадим Васильчук.
Депутат додав, що крім цього мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
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штрафів на заклад теж немає. можете слухати які завгодно пісні. але отримаєте "по кумполу" від німців у приватному порядку. зовсім безкоштовно
Душой и сердцем я горю,
Забору славу я пою,
Который стойкостью своей
Являет нам пример.
Который крепок и силен,
Который верен, словно слон,
Надежен, словно милиционер.
Снимите шляпу с головы,
Перед забором все равны,
А если дверь найдете в нем - заприте на запор.
И днем и ночью в час любой,
Храня священный ваш покой,
Стоит его величество забор.
Забор спасет от разных бед - Он на любой вопрос ответ,
Он вечно делит все на две различных стороны.
И если мы протянем в ряд Заборы, что вокруг стоят,
Они легко достанут до луны.
Забор всегда непобедим,
Сердца трепещут перед ним,
Он наша слава и позор векам наперекор.
И если хочешь на земле
Оставить память о себе,
Тогда построй еще один забор.
дивився оригінал "за двома зайцями" українською. чудово. більше подобається ніж пізніший російський переклад.
Прививання мови вiдбуваеться саме таким чином - якicним, а головне iснуючим контентом. Але коли ти заходиш в iнетик щоб загуглили як робити дамп MySQL, чи як мiняти форсунки на Хюндаi - контент-то росiйський.
Так, можна й кнутом забороняти. I можливо це працюватиме.
Але коли настане час Х, i кнутотримачам знадобиться допомога тих кого вони шугають - iм можуть й не допомогти, а це може коштувати життя i iм i краiнi. Що б було, якби у час вторгнення коли влада нi бе нi ме, народ не взявся за захист пiтухiв що накривали п'ятами ? То ж навiщо зайвий раз лютити.
Народу потрiбно створювати рiвень життя, який той бажатиме захищати. Чи вiдноситься мовний фашизм до цього рiвня - питання спiрне.
Красивая, годная попытка отвлечь внимание от насущных проблем вроде игнорирования нас НАТО и анонса повышения тарифов.
При любом факапе - вбрасывай языковую тему, ведь массе народа пофигу на тарифы, главное чтоб в парке Пугачева не играла )))
Для меня это как запретить умываться холодной водой.
Плуги.
Хардкис как альтернатива, просто жалкие шивиления выбешивают.
В какой стране в знак недовольства(протеста) переворачивают флаг?