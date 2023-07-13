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Київрада заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях столиці

вадим,васильчук

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 13 липня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської міськради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив Вадим Васильчук.

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Депутат додав, що крім цього мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Автор: 

Київ (19791) Київрада (804) російська мова (316) Васильчук Вадим (3)


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Топ коментарі
+23
головне, щоб був механізм покарання, інакше до вати і "какя разница" не доходить.
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13.07.2023 20:14 Відповісти
+21
Давно пора, а то привчили бидлонасиление до "великой русской культури" насправді цей несмак нав'язувався майже всі роки незалежності України ,я ще заборонив на ютуб каналах популяризувати "хороших русских" які не вилазят з нашого інформ. простору.
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13.07.2023 20:18 Відповісти
+18
Браво!
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13.07.2023 20:13 Відповісти
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немає штрафів у німеччині за незнання німецької. просто без німецької новоприбулі не отримають жозвіл на перебування та мають повернутися додому. а ті, що тут живуть давно, спокіно не знають німецької років по 30 та не збіраються її вчити.

штрафів на заклад теж немає. можете слухати які завгодно пісні. але отримаєте "по кумполу" від німців у приватному порядку. зовсім безкоштовно
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13.07.2023 21:56 Відповісти
Чомусь згадалась пісня Макаревича "Забор"... Нічого не нагадує????

Душой и сердцем я горю,
Забору славу я пою,
Который стойкостью своей
Являет нам пример.
Который крепок и силен,
Который верен, словно слон,
Надежен, словно милиционер.
Снимите шляпу с головы,
Перед забором все равны,
А если дверь найдете в нем - заприте на запор.
И днем и ночью в час любой,
Храня священный ваш покой,
Стоит его величество забор.
Забор спасет от разных бед - Он на любой вопрос ответ,
Он вечно делит все на две различных стороны.
И если мы протянем в ряд Заборы, что вокруг стоят,
Они легко достанут до луны.
Забор всегда непобедим,
Сердца трепещут перед ним,
Он наша слава и позор векам наперекор.
И если хочешь на земле
Оставить память о себе,
Тогда построй еще один забор.
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13.07.2023 21:29 Відповісти
Так як же ж какая разніца на каком язикє???...
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13.07.2023 21:30 Відповісти
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13.07.2023 21:38 Відповісти
Повністю погоджуюся з рішенням Київради. Але є ще більша проблема, в Україні немає. або дуже малі тираажі дитячих мільтиків, казочок і інших програм для їх розвитку і вони на російській мові і виготовлені на росії. Невже не можуть дійти до цієї проблеми, щоб змалечку закладати в людину все наше українське, а не кацапське?
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13.07.2023 22:07 Відповісти
дивіться мультики від київмультфільм, це якщо радянських часів. той же петрик пьяточкін є в оригіналі українською мовою. взагалі київська продукція видавалася спочатку українською, а потім перекладалася для того щоб транслюватися по "всєсаюзнаму тєлєвідєнію".

дивився оригінал "за двома зайцями" українською. чудово. більше подобається ніж пізніший російський переклад.
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14.07.2023 00:11 Відповісти
Я росiйськомовний, але з 90х рокiв i ICTV-шних Трансформерiв i Вольтрона, намагаюсь дивитись фiльми на украiнськiй. Тупо тому що наш переклад на голову вищий за аналоговнетний.

Прививання мови вiдбуваеться саме таким чином - якicним, а головне iснуючим контентом. Але коли ти заходиш в iнетик щоб загуглили як робити дамп MySQL, чи як мiняти форсунки на Хюндаi - контент-то росiйський.

Так, можна й кнутом забороняти. I можливо це працюватиме.

Але коли настане час Х, i кнутотримачам знадобиться допомога тих кого вони шугають - iм можуть й не допомогти, а це може коштувати життя i iм i краiнi. Що б було, якби у час вторгнення коли влада нi бе нi ме, народ не взявся за захист пiтухiв що накривали п'ятами ? То ж навiщо зайвий раз лютити.

Народу потрiбно створювати рiвень життя, який той бажатиме захищати. Чи вiдноситься мовний фашизм до цього рiвня - питання спiрне.
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14.07.2023 01:54 Відповісти
Ой ну базару нема. Снова сделали их вместе.
Красивая, годная попытка отвлечь внимание от насущных проблем вроде игнорирования нас НАТО и анонса повышения тарифов.

При любом факапе - вбрасывай языковую тему, ведь массе народа пофигу на тарифы, главное чтоб в парке Пугачева не играла )))
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14.07.2023 01:58 Відповісти
Цьому лайну не місце будь де в Україні
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14.07.2023 07:10 Відповісти
Е*анутые
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14.07.2023 07:15 Відповісти
скажи, ну як можна вмикати публічно різне кацапськоізичне лайно, блювотиння же.
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14.07.2023 07:45 Відповісти
Это беспомощность, есть чем заниматься.
Для меня это как запретить умываться холодной водой.
Плуги.
Хардкис как альтернатива, просто жалкие шивиления выбешивают.
В какой стране в знак недовольства(протеста) переворачивают флаг?
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15.07.2023 16:48 Відповісти
Дурнопуйло уже перевыполнил план по "отодвижению границ НАТО" от московии в виде Швеции, Финляндии; по "демилитаризации", "денацификации" соседней страны Украины. Гнильальный сратьег.
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14.07.2023 14:21 Відповісти
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