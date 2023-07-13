Київрада заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях столиці

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 13 липня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської міськради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", – зазначив Вадим Васильчук.

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Депутат додав, що крім цього мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.