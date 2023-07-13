Рада дозволила не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно
Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.
Відповідний законопроєкт №7354 у четвер підтримав 271 депутат, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
Попередня редакція закону про дорожній рух вимагала від майбутніх водіїв проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах.
Депутати змінили це положення, встановивши, що "особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми".
Люди, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.
Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.
Депутати також доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:
- ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);
- ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).
Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону, а положення про самостійне проходження теорії – через три місяці.
Будь ласка, зачекайте...
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Суки ви жадібні!
Тому на "коньячки" і конверти зміна в законодавстві ніяк не впливає.
Теория - это не книжка ПДД со статьями и знаками, теория - это систематизированное обсуждение с учащимися, различных ситуаций из жизни, часть из которых разбросана по куче законов разных названий и разных лет.
Вы не прочитаете в электронных помощниках, что не стоит цеплять на машину мужа наклейку "70", даже если вы вчера получили права, а сегодня взяли ее покататься.
Вы не прочитаете в программе, что машины броских цветов более рекомендованы новичкам, так как заметны другим водителям.
Из пособника вы будете неделю учить жесты регулировщика для вас и рельсовых ТС, и хрен запомните, а преподаватель объяснит их за полчаса используя правило рукава.
Ни одна книжка вам не объяснит что стаж вождения считается не по времени езды, а по сроку владения ТС. И ни один пособник не расскажет чем чревата езда по доверенности или продажа по техпаспорту.
И это я еще не сказал за ОБД: как жать тормоз чтоб не сжечь колодки, что делать если ослепило. как выравнять занос на льду на переднем или заднем приводе, что делать и чего не делать, если случилась авария. И много много другого.
Разница между водителем (папой, соседом, мужем) и автошколой в том, что автошкола знает как, когда, и что рассказывать.
Не сравнивайте знания и тем более пед.способности водителя и преподавателя.
Проводить обучение пользованию одним из самых опасных предметов в мире, полагаясь на "может" - это лол.
И обворовывают часы на вождении , экономя на бензине - разницу кладя себе в карман!
Если машина на муже то у жены не может быть стажа ?
Хоть 10 лет пусть водит, но придет сдавать на высшую категорию, а ей скажут "упс, извините".
Только владение ТСом, и без перерывов больше 2 мес. Потом стаж вождения обнуляется, и начинать его нужно заново.
2- в отношении "стажа" ты болол ))))
Даю цитату:
"Згідно з інструкцією для підтвердження водійського стажу в сервісному центрі потрібно надати:
-Для водіїв, які керують власним автомобілем - тих паспорт
-Для водіїв, що керують автомобілями, які не перебувають у їхній власності - тих паспортом на авто та документ, що дає право використання автомобіля, завіреними офіційно (нотаріальна довіреність, договір, угода).
-Для водіїв, які офіційно працюють на транспорті підприємств, необхідно надати: копії наказу про призначення водія на посаду або трудовий договір або витяг з трудової книжки разом із довідкою з місця роботи із зазначенням дати закріплення за водієм автомобіля, із зазначенням марки, моделі та номера транспортного засобу.
Накази, довідки, виписки мають бути засвідчені печатками та підписами посадової особи організації, в якій працює водій.
Підтвердженням водійського стажу є такі документи:
- Вписаний у технічний паспорт автомобіля водій, який має право керування
-Підтвердження права власності на транспортний засіб чоловіка/дружини разом зі свідоцтвом про шлюб,
Документи, що підтверджують оренду транспорту, лізинг чи позику автомобіля
Тимчасовий реєстраційний талон на керування транспортним засобом."
Тих паспорт мля )))
Так что свои объявления оставь своей бабушке!
Информации в интернете полно, проблема лишь в одном: человек не знает, какая информация ему будет нужна.
Если он найдет условный "курс теории для автошкол" - окей, отлично. А видосы в ютубе можно сразу засунуть в задницу, особенно всякие проезды колец, встречный разъезд, и тд. Лепят отсебятину, от которой потом страдают как насмотревшиеся этой отсебятины, так и другие
Как раз позавчера два умника на проспекте, стоя навстречу друг другу, поворачивали оба налево, так вместо того чтобы повернуть как велят ПДД и рассказывают на теории - они повернули друг перед другом по дуге, "как в ютубе", в результате чего в одного из этих дураков опрокинула на крышу третья, невиновная машина, ехавшая по своей полосе на черепашьей скорости 50 км\ч, и не ожидавшая что какой-то баран будет вот так поворачивать.
Я не Трухiн, але всi cвоi 5 ситуацiй за якi могло бути позбавлення на пiвроку - я порiшав на мiсцi, за подвiйну суму нижньоi вилки. При чому в трьох з них мент менi сам запропонував це. А менi як пересiчному бидлану, нема рiзницi, заплатити 510 грн пiсля суду, або 1000 грн мiнту, бо мое завдання - понести покарання, а останне вже на совiстi мiнта.
Неголений народний депутат из фракции: «Слуга народа» Александр Трухін, який напідпитку став причиною аварії трьох автомашин та важких травм шестерих пасажирів, серед яких дві дитини і якій пропонував поліцейським хабар у «150 000» за те, щоб він міг «тихонечко в ліс піти» не поніс жодної кримінальної відповідальності.
Виникає питання. Якщо «слуги» народу возять у салоні свого автомобіля сумку з готівкою 150 000, то які тоді суми перевозять у своїх машинах виборці слуг?
Я когда проходил практический курс в 2017 г. - инструкторам ставили тупые "нормы" по километражу. Вот я приехал на точку старта - и это чепушило погнало меня с Николаева в Новую Одессу и обратно. В итоге: потрачено 2 часа, проехано 100 км, научено аж жать на газ. Круто, чо )
Але воно було тупіше дуба, бо там залізничний шлях далеко проглядається в обидві сторони, стоять знаки, і світлофор попереджав що наближається потяг.
а накуя зараз теорія?
хто з влади ремонтує машину власноруч?
нахера теорія вже років 20?
і чи відрізнить хтось з влади лямбдазонд від датчика тормоза?
правила і водіння........
совместном изученииПДД.
40 тис для дальнобоя, це 2-3 місяці.
а що не мали проблем з мусорами, то Ви або везунчик і дуже правильно їздете, або не в Україні живете
у Вас дуже хороша пам"ять і думалка
знаю багатьох, хто вивчив чуть не на пам"ять всю книгу пдр а здати не можуть вже кілька разів
гарної ночі
удачі
результат абалденний
всі блонди отримали права