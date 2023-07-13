Рада дозволила не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно

Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

Відповідний законопроєкт №7354 у четвер підтримав 271 депутат, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

Попередня редакція закону про дорожній рух вимагала від майбутніх водіїв проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах.

Депутати змінили це положення, встановивши, що "особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми".

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Люди, які вирішили вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Депутати також доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

- ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);

- ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після опублікування закону, а положення про самостійне проходження теорії – через три місяці.