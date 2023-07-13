Рада разрешила не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно

Верховная Рада разрешила самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Соответствующий законопроект №7354 в четверг поддержал 271 депутат, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Предыдущая редакция закона о дорожном движении требовала от будущих водителей проходить подготовку, в частности теоретическую, в аккредитованных учреждениях.

Депутаты изменили это положение, установив, что "лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинское освидетельствование, соответствующую подготовку в аккредитованном учреждении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы".

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Люди, решившие учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с учащимися автошкол.

Практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Депутаты также дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

– ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн);

– ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 – 51 000 грн.).

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после опубликования закона, а положение о самостоятельном прохождении теории – через три месяца.