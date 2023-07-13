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Рада разрешила не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно

права,водій,іспит

Верховная Рада разрешила самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Соответствующий законопроект №7354 в четверг поддержал 271 депутат, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Предыдущая редакция закона о дорожном движении требовала от будущих водителей проходить подготовку, в частности теоретическую, в аккредитованных учреждениях.

Депутаты изменили это положение, установив, что "лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинское освидетельствование, соответствующую подготовку в аккредитованном учреждении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы".

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Люди, решившие учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с учащимися автошкол.

Практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Депутаты также дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

– ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн);
– ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 – 51 000 грн.).

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после опубликования закона, а положение о самостоятельном прохождении теории – через три месяца.

Автор: 

ВР (29302) ПДД (532) водительские права (155)


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Топ комментарии
+12
А скіко дядечків з приємними гладкими та червоними обличчями будуть позбавлені звичних коньячків, пакетиків та конвертиків!
Суки ви жадібні!
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13.07.2023 21:01 Ответить
+9
Та що там дрібницями займатися: складайте ціну на права та й годі! Та у вільний продаж в пивних генделиках.
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13.07.2023 21:06 Ответить
+8
Пздць.
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13.07.2023 20:57 Ответить
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Пздць.
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13.07.2023 20:57 Ответить
нормально. Курне тракви - і вперьод!
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13.07.2023 21:36 Ответить
Нема великої різниці, ті хто не хотіли проходити - просто поступали до школи і не ходили. А ті, хто знають - не могли піти сдавати, поки не відходять всі заняття.
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13.07.2023 22:06 Ответить
Права купіл-а єздіть нє купіл...
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13.07.2023 20:58 Ответить
так як навчають нинішні автошколи то краще вже без них і тих хабарів які там збирають
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13.07.2023 22:05 Ответить
А скіко дядечків з приємними гладкими та червоними обличчями будуть позбавлені звичних коньячків, пакетиків та конвертиків!
Суки ви жадібні!
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13.07.2023 21:01 Ответить
Про яких дядечок мова? Про тих, що викладали теорію в автошколах? Так їм офіційно платили. Не коньячками, а грошима.
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13.07.2023 21:06 Ответить
Ну можна було і не відвідувати теорію, як і практику, тепер це можна робити законно.
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13.07.2023 21:21 Ответить
Але державні іспити на права автошкола як не приймала, так і не буде приймати.
Тому на "коньячки" і конверти зміна в законодавстві ніяк не впливає.
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13.07.2023 21:26 Ответить
Але для допуску до екзаменів автошкола видає справку що людина прослухала курс теорії і відїздила певну кількість годин.
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13.07.2023 21:53 Ответить
За "коньячок" люди не ходили на заняття і отримували довідку, що ходили.
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13.07.2023 22:08 Ответить
Хіба що ще в совєтському ДОСААФ. Зараз в цьому смислу нема.
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13.07.2023 22:46 Ответить
раньше был сначала экзамен в школе, после которого допускали к экзамену в МРЭО, и на этом экзамене тоже было можно "задобрить" препода. Правда это было 20+ лет назад, возможно его отменили позже.
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13.07.2023 21:28 Ответить
Та що там дрібницями займатися: складайте ціну на права та й годі! Та у вільний продаж в пивних генделиках.
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13.07.2023 21:06 Ответить
купуєш водійське посвідчення - пакетик трави у подарунок! І катайся з драйвом!
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13.07.2023 21:50 Ответить
Пані , Ви дурепа ? Яка різниця , де людина вчить теорію ,якщо тест все рівно треба здавати на компі , який не бере хабарів. Якщо є голова на плечах , можеш самостійно опанувати ПДД ,зараз є купа електронних помічників , програм, посібників. І не треба платити 8-10 тис. грн. автошколі за це задоволеня.
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13.07.2023 22:00 Ответить
Разница огромная.

Теория - это не книжка ПДД со статьями и знаками, теория - это систематизированное обсуждение с учащимися, различных ситуаций из жизни, часть из которых разбросана по куче законов разных названий и разных лет.

Вы не прочитаете в электронных помощниках, что не стоит цеплять на машину мужа наклейку "70", даже если вы вчера получили права, а сегодня взяли ее покататься.

Вы не прочитаете в программе, что машины броских цветов более рекомендованы новичкам, так как заметны другим водителям.

Из пособника вы будете неделю учить жесты регулировщика для вас и рельсовых ТС, и хрен запомните, а преподаватель объяснит их за полчаса используя правило рукава.

Ни одна книжка вам не объяснит что стаж вождения считается не по времени езды, а по сроку владения ТС. И ни один пособник не расскажет чем чревата езда по доверенности или продажа по техпаспорту.

И это я еще не сказал за ОБД: как жать тормоз чтоб не сжечь колодки, что делать если ослепило. как выравнять занос на льду на переднем или заднем приводе, что делать и чего не делать, если случилась авария. И много много другого.
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14.07.2023 00:32 Ответить
Это может рассказать любой водитель (папа, сосед, муж и.д.), а не только автошкола!!!
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14.07.2023 13:13 Ответить
Может может, а может и не может.
Разница между водителем (папой, соседом, мужем) и автошколой в том, что автошкола знает как, когда, и что рассказывать.
Не сравнивайте знания и тем более пед.способности водителя и преподавателя.

Проводить обучение пользованию одним из самых опасных предметов в мире, полагаясь на "может" - это лол.
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14.07.2023 14:44 Ответить
Что ты лапшу на уши вешаешь! Знаем , учились в автошколе, где преподы толком ничего не знают, рассказывают как БЫЛО 10 лет назад! Большинство водителей с стажем 10+ расскажут не меньше и не хуже !!!
И обворовывают часы на вождении , экономя на бензине - разницу кладя себе в карман!
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14.07.2023 16:49 Ответить
По саду вообще бред.
Если машина на муже то у жены не может быть стажа ?
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14.07.2023 13:14 Ответить
Не может.

Хоть 10 лет пусть водит, но придет сдавать на высшую категорию, а ей скажут "упс, извините".
Только владение ТСом, и без перерывов больше 2 мес. Потом стаж вождения обнуляется, и начинать его нужно заново.
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14.07.2023 14:41 Ответить
1- дай мне статистику по женщинам, кто "повышал" категорию с В !!!! )))

2- в отношении "стажа" ты болол ))))

Даю цитату:

"Згідно з інструкцією для підтвердження водійського стажу в сервісному центрі потрібно надати:



-Для водіїв, які керують власним автомобілем - тих паспорт



-Для водіїв, що керують автомобілями, які не перебувають у їхній власності - тих паспортом на авто та документ, що дає право використання автомобіля, завіреними офіційно (нотаріальна довіреність, договір, угода).



-Для водіїв, які офіційно працюють на транспорті підприємств, необхідно надати: копії наказу про призначення водія на посаду або трудовий договір або витяг з трудової книжки разом із довідкою з місця роботи із зазначенням дати закріплення за водієм автомобіля, із зазначенням марки, моделі та номера транспортного засобу.



Накази, довідки, виписки мають бути засвідчені печатками та підписами посадової особи організації, в якій працює водій.



Підтвердженням водійського стажу є такі документи:



- Вписаний у технічний паспорт автомобіля водій, який має право керування



-Підтвердження права власності на транспортний засіб чоловіка/дружини разом зі свідоцтвом про шлюб,

Документи, що підтверджують оренду транспорту, лізинг чи позику автомобіля

Тимчасовий реєстраційний талон на керування транспортним засобом."
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14.07.2023 16:57 Ответить
Чувак, мне банально лень тебе объяснять то, что объясняют в автошколе.

Тих паспорт мля )))
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14.07.2023 20:48 Ответить
Дятел,я тебе процитировал выдержу из приказа!
Так что свои объявления оставь своей бабушке!
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15.07.2023 01:08 Ответить
а ще рада незабаром легалізує стару схему- просто неси бабло і забирай правішкі
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13.07.2023 21:10 Ответить
Для людей, у яких є голова на плечах, не складає визначних зусиль аби вивчити ті пдр самостійно не ходячи на лекції. Зараз купа усього: і застосунки, і посібники, і відоси в ютубі. за місяць-два можна легко все визубрити. До речі колись же була в правилах опція освіти водія без автошколи. Здається то було водіння, тільки учитель мав мати стаж 3+ років і власне авто.
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13.07.2023 21:14 Ответить
Голова на плечах здесь ни при чем. Проблема не в ПДД, потому что теория - это не только они, теория - это в принципе про поведение на дороге.

Информации в интернете полно, проблема лишь в одном: человек не знает, какая информация ему будет нужна.

Если он найдет условный "курс теории для автошкол" - окей, отлично. А видосы в ютубе можно сразу засунуть в задницу, особенно всякие проезды колец, встречный разъезд, и тд. Лепят отсебятину, от которой потом страдают как насмотревшиеся этой отсебятины, так и другие

Как раз позавчера два умника на проспекте, стоя навстречу друг другу, поворачивали оба налево, так вместо того чтобы повернуть как велят ПДД и рассказывают на теории - они повернули друг перед другом по дуге, "как в ютубе", в результате чего в одного из этих дураков опрокинула на крышу третья, невиновная машина, ехавшая по своей полосе на черепашьей скорости 50 км\ч, и не ожидавшая что какой-то баран будет вот так поворачивать.
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14.07.2023 00:42 Ответить
Одразу видно русню. В Україні і близько не кожному ДПСнику дати сьогодні можна, є великий шанс, що тебе просто посадять (звісно, якщо ти не трухін якийсь).
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13.07.2023 22:11 Ответить
Одразу видно того, хто не був за кермом.

Я не Трухiн, але всi cвоi 5 ситуацiй за якi могло бути позбавлення на пiвроку - я порiшав на мiсцi, за подвiйну суму нижньоi вилки. При чому в трьох з них мент менi сам запропонував це. А менi як пересiчному бидлану, нема рiзницi, заплатити 510 грн пiсля суду, або 1000 грн мiнту, бо мое завдання - понести покарання, а останне вже на совiстi мiнта.
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14.07.2023 00:47 Ответить
Я не Трухiн...

Неголений народний депутат из фракции: «Слуга народа» Александр Трухін, який напідпитку став причиною аварії трьох автомашин та важких травм шестерих пасажирів, серед яких дві дитини і якій пропонував поліцейським хабар у «150 000» за те, щоб він міг «тихонечко в ліс піти» не поніс жодної кримінальної відповідальності.

Виникає питання. Якщо «слуги» народу возять у салоні свого автомобіля сумку з готівкою 150 000, то які тоді суми перевозять у своїх машинах виборці слуг?
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14.07.2023 09:12 Ответить
Наступним кроком буде вивчення водіння самостійно
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13.07.2023 21:30 Ответить
Зелений прогрес, полікувались канабісом і давай клепати супер закони. Раніше в нас знали про наріт, тепер дізнається цілий світ по трохи...
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13.07.2023 21:34 Ответить
Вот именно что вождение можно и самостоятельно потренироваться. Там в автошколе за 10 уроков много не научат. По крайтей мере когда я учился так никто нормально за 10 уроков и не научился. Сдали только те кто на батиной машине практиковался. А вот теорию учить самостоятельно ето как заочно в школе или универе учиться, а потом сдать за шмат сала или слезу пустить, что беременна и тд..
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13.07.2023 21:41 Ответить
Я тупо докупив в школі щє стільки жеж уроків водіння, скільки було в базовій программі. Одне водіння відʼїздив на ручній, наступне водіння на автоматі. Вийшло по суті 1.5х від ціни курсу.
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13.07.2023 22:13 Ответить
С вождением на порядок проще. Хотя идеальнее конечно просто дрючить инструкторов.

Я когда проходил практический курс в 2017 г. - инструкторам ставили тупые "нормы" по километражу. Вот я приехал на точку старта - и это чепушило погнало меня с Николаева в Новую Одессу и обратно. В итоге: потрачено 2 часа, проехано 100 км, научено аж жать на газ. Круто, чо )
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14.07.2023 00:51 Ответить
Може ще здогадаються відмінити сертифікати від нарколога і психіатра для проходження медкомісії. Пора вже навести лад з цим узаконеним здирництвом.
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13.07.2023 21:30 Ответить
Саме так. У того понтовика, який у Чернігівській області 12.07.2023 на Фольксвагені виперся на залізничний переїзд з жінкою і двома дітьми під електричку стопудово були сертифікати для отримання прав водіння і від нарколога, і від психіатра.
Але воно було тупіше дуба, бо там залізничний шлях далеко проглядається в обидві сторони, стоять знаки, і світлофор попереджав що наближається потяг.
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14.07.2023 16:09 Ответить
Я уже вижу как все сидят и учат теорию. А кроме теории еще от мастера можно услышать некоторые советы и случаи из жизни
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13.07.2023 21:37 Ответить
Мені такий мастер в школі пояснював, як проїжджати перехрестя "на тоненького" 🤣 типу не поспішати, уважно, але й не затримуватись дуже. "Ну как ты не панимаешь - перекрёсток нужна праежжать на то-нень-ко-го!
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13.07.2023 22:18 Ответить
🤣 👍
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13.07.2023 21:47 Ответить
рада дозволила???
а накуя зараз теорія?
хто з влади ремонтує машину власноруч?
нахера теорія вже років 20?
і чи відрізнить хтось з влади лямбдазонд від датчика тормоза?
правила і водіння........
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13.07.2023 21:57 Ответить
Вы неправильно поняли. Речь идет не о конструкции машины, а о совместном изучении ПДД.
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13.07.2023 22:00 Ответить
С одной стороны как бы и хорошо, а с другой много людей сами учатся? Это как заочное образование - вроде тоже самое да почему-то уровень знаний низкий.
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13.07.2023 21:58 Ответить
краще б дозволили пристрілювати оборотнів
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13.07.2023 21:58 Ответить
Я хз, чотири роки за кермом кілометрів 40 тис. - жодного разу щє не зупиняли ДПС. Як на мене - якась надумана проблема з ними, але щє не знаю як вони поводяться при аваріях - не було жодної.
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13.07.2023 22:24 Ответить
ви любитель
40 тис для дальнобоя, це 2-3 місяці.
а що не мали проблем з мусорами, то Ви або везунчик і дуже правильно їздете, або не в Україні живете
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13.07.2023 23:10 Ответить
Ще один крок назад від європейських стандартів.
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13.07.2023 21:58 Ответить
а як без теорії пдр, вивчити пдр???
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13.07.2023 22:04 Ответить
Береш ПДР і уважно читаєш декілька разів по колу. Мені 4-х перечитувань всіх пунктів вистачило для категорії Б, судячи по змісту - для водіїв фур треба трохи більше разів почитати, я наприклад не запамʼятовував пункти про правила розподілення навантаження між багатьма вісями.
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13.07.2023 22:27 Ответить
поздоровляю
у Вас дуже хороша пам"ять і думалка
знаю багатьох, хто вивчив чуть не на пам"ять всю книгу пдр а здати не можуть вже кілька разів
гарної ночі
удачі
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13.07.2023 23:06 Ответить
вивчення дома пдр вже проходили
результат абалденний
всі блонди отримали права
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13.07.2023 22:06 Ответить
А хто забороняє йти в автошколу?
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13.07.2023 22:35 Ответить
Ніхто. Платиш гроші - і ходи на уроки щодня 3-6 місяців, залежно від категорії (те, що ви у ці дні ще й десь мусите працювати, за щось виживати і утримувати сім'ю, - кого це хвилює...)
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14.07.2023 16:27 Ответить
правильно. ПДД можно и самому выучить, если учебники хорошие.
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14.07.2023 06:40 Ответить
А проблема в іншому. Автошколи не вчать майбутніх водіїв безпечному водінню автомобілем. Бо в автошколах працюють випадкові люди. Покажіть вуз де готують викладачів правил дорожнього руху та інструкторів з водіння автомобіля? У мене працював чоловік вантажником, а син його заступником директора автошколи-- так син зробив з батька інструктора водіння -- він раз в неділю на базар жінку возив.
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14.07.2023 23:08 Ответить
А викладачі в автошколах хто-- маєш авто-тракторну спеціальність -- маєш право викладати .
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14.07.2023 23:13 Ответить
 
 