Додому з окупації повернули ще двох дітей, - Лубінець

Офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Додому повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої території

5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.

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Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася", - розповів він.