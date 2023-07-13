Додому з окупації повернули ще двох дітей, - Лубінець
Офісу омбудсмена вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію двох дівчат, 5-ти і 12-ти років.
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Додому повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої території
5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.
Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося. Нині сім'я воз'єдналася", - розповів він.
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Олена Тихонова #468839
показати весь коментар13.07.2023 22:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Tetiana Koliesnikova
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