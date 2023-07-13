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Головним сержантом 47-ї ОМБр замість Маркуса призначено Аверіна. ФОТО

Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Головним сержантом 47-ї ОМБр замість Маркуса призначено Аверіна 01

"Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", - йдеться у дописі.

Аверін у 47-й ОМБр раніше був головним сержантом одного із підрозділів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус написав заяву про переведення на нижчу посаду за власним бажанням у зв’язку із "систематичним приниженням роботи сержантського корпусу бригади, непорозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач, відсутністю покарання та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади".

Автор: 

Маркус Валерій (27) 47 окрема механізована бригада (274)


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Топ коментарі
+51
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13.07.2023 23:34 Відповісти
+33
Давайте, блдь, проводити вибори сержантів. Оно в 2019 мутрий наріт вже обрав істоту. Нехай тепер рядові обирають собі командирів. ****, хуже нє будєт, хоть паржом, главноє шо нє барига.
Так побєдім. Адназначна.
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13.07.2023 23:47 Відповісти
+27
Яскравий приклад такої завищеної самооцінки у зеленого жаба
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13.07.2023 23:50 Відповісти
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Изначально бригада же создавалась как "бригада прорыва", то есть штурмовая бригада которая находится на острие атаки... Бригада уже больше месяц совершает штурмовые действия (со слов того же Маркуса), так в чем его не согласие то на счет применения?

Знаете, командир бригады Сак, с 15 года воюет...Тогда как Маркус с 16 года, писал книжки, хвалился своими путешествиями. Я не думаю что боевой офицер, не защищал бы свою часть, если бы в этом действительно была нужна.
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14.07.2023 01:00 Відповісти
Атаки бувають різними, іноді комусь хочеться до саміту НАТО отримати якійсь результат на фронті...
Те що думає Маркус і що йому не так, знає сам Маркус.

Бригада створювалася на популярності Маркуса, і створювалася вона не для того щоби бути "Вагнером" на Бредлі.
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14.07.2023 01:21 Відповісти
О какой популярности Маркуса можно говорить? Он защитил пункт Валера под Дебальцево? Вывел из Иловайского котла свою роту? Месяц держал оборону в Аэропорту?
Он просто человек, который побывал на Войне. И решил написать об этом. А потом понял, что легче жить как Хемингуэй, чем как сержант под артобстрелом - трансформация романтики в жизненный опыт, которые в 90% вредят друг другу. Иначе - Взросление под влиянием остатков авантюризма.
Ну и Облом надежд посреди минного поля под прицелом врага. А там шансов меньше чем в лото Забава, особенно в первый раз...
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14.07.2023 09:02 Відповісти
Ви заперечуєте очевидне - популярність Маркуса?
ОК.
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14.07.2023 12:16 Відповісти
Та вы шо!? Популярнее самой Памелы Андерсон в расцвет ее грудей?
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Пошукайте у себе в мізках адекватність, та спитайте себе - навіщо ви пишете на форумі дурню.
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14.07.2023 13:22 Відповісти
между маркусом тигрой и сиськами мы выбираем сиськи(ц)ландшафтный дизайн
ЗСУ
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14.07.2023 13:23 Відповісти
Побажаємо новому головному сержанту успіхів та взаємодії з командуванням бригади ! РЕСПЕКТ 47-й ОМБр ! СЛАВА ЗСУ !
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14.07.2023 00:54 Відповісти
Хз що там і до чого, але те як зелене шобло почало відбілювати і парити саме маркуса, після того відео з заганянням людей на мінні поля - багато про що говорить . Навіть його особистий спонсор дєрьмак, влаштував публічну зустріч маркуса зі своєю маріонеткою, але і це не допомогло. Тому поки не оприлюднили відповідь хто прийняв таке тупе ,злочинне рішення, він зіграв на випередження і тепер перед своєю аудиторією інстасамок він герой який ще й воює начальством яке "принижує" особистий склад. А все тому, що шашлична шобла як цар мідос - до чого б неторкалось все перетворюється на ... (точно не на золото).
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14.07.2023 03:58 Відповісти
Маркус не расстоился. В нарушение дисциплины и субординации обосрал заслуженых боевых офицеров, надул губки и сдрыстнул с должности во время боевых действий. Это достойно сержанта? Опозорился сам и попытался опозорить командование бригады. И это началось после его "обговореня" в ОПе и общения с Говнокомандующим Владимиром Банапартовичем. О чем там договорились и какую ЗЕленую плюшку пообещали этому опозорившемуся сержанту?
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14.07.2023 05:48 Відповісти
Не секрет,що головним завданням Ананьєва на посаді (не за посадовими обов'язками,а за здібностями й можливостями),було матеріально-технічне забезпечення бригади ,та якісна рекрутингові кампанія.
В принципі,з цим впорався.
Але зараз очевидно,що цю людина,
-без освіти
-без необхідного досвіду
-з психічними відхиленнями
-без уявлення про роботу головного сержанта бригади,
-з потягом до публічності й слави,
не можна було лишати на тій посаді.
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14.07.2023 07:11 Відповісти
Я уже дважды писал тут о том, что Маркус-Ананьев не соответствует должности главного сержанта бригады. Его уровень это рота, максимум батальон. А после 30 минут его общения с ЗЕ и дЕрьмаком, у гего вообще сорвало крышу и появилась мания величия. За такие поступки по дискредитации командования во время боевых действий с маркусов надо срывать погоны сержанта.
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14.07.2023 07:32 Відповісти
Блин, после личного знакомства со школой сержантов в Советской армии, с содроганием всех фибров организма представляю себе Главного Сержанта ЗСУ после отбоя - ночной кошмар с недержанием мочи всех мачо-козаков!
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14.07.2023 09:07 Відповісти
не та школа
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14.07.2023 13:24 Відповісти
Отакий наслідок його зустрічей-селфі з зермаком.
Хто б міг подумати перед тим,наскільки блогер опуститься?
Видно,добре його обробили.
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14.07.2023 07:48 Відповісти
Я зробив тисячний раз висновок, що до чого доторкнеться ЗЕ - воно просто валиться і перетворюється на лайно.
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14.07.2023 08:15 Відповісти
Не те книжки в детстве читал - пропустил "Незнайка на Луне" Носова!
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14.07.2023 09:04 Відповісти
,,Незнайка на луне,, треба прочитати кожному українцеві який працює руками.
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14.07.2023 10:09 Відповісти
Зустрічайте нового кандидата в депутати від СН.... Фоточки з ОПи є, тому все буде добре, а віджосиків він ще наробить....може пристроять адьютантом Сирського, згодом...
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14.07.2023 08:41 Відповісти
Думаю він повертається в тил, уде воювати з порохоботами.
Обісрав своє командування з Бригади, коли всім говорив просто мовчати - не знаю як це назвати.
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14.07.2023 09:13 Відповісти
Тобто ніхто на коліна не падав і не просив вернутись
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14.07.2023 09:11 Відповісти
Він залишається зі своїми бійцям воювати, для чого вИ всі лєте бруд своїх можливостей на нього....
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14.07.2023 17:08 Відповісти
Ну раз никакого "бунта" или даже "выступления в поддержку" в 47-ой не случилось, то конфликт исчерпан. Всё в принципе ясно, Маркус побывал в Киеве на встрече с президентом и главой ОП, решил, что теперь в бригаде его голос практически равен голосу комбрига. И видимо попытался всё-таки начать вести дела так, как ему кажется верным. Отсюда и конфликт с замкомбрига, который этой метаморфозы не оценил. Всё.
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14.07.2023 09:18 Відповісти
Як на мене, проблема в тому, що зараз інша війна порівняно з той, що була навесні минулого року, коли мобільні загони на зустрічному курсі знищували колони ворога й інакша віна, порівняно з зимою 22/23, коли ЗСУ сиділи в обороні.
Наразі 47 Бригада намагається пробити багатошарову якісну оборону, що ніхто ще в Україні не робив, тому ті командири, про яких кажуть, що вони досвідчені, насправді не мали досвіду таких складних штурмів, ще й без підтримки авіації. Вважаю, що скандали виникли через надскладне завдання й відсутність розуміння, як його виконувати, бо ніхто в Україні, а мабуть й у світі, не знає на практиці, як долати такі масштабні укріплення без підтримки авіації й з дефіцитом снарядів.

Креативність повʼязана зі знищенням колон ворога тут не допоможе. Треба нові підходи, знання, технічні засоби, бо тут не можна сховатись у засідці у посадці й спалити колону бензовозів.
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14.07.2023 09:46 Відповісти
Олена Білозерська
Вибране · 1 д. ·
Якщо вже Валерій Маркус виніс цю ситуацію в публічну площину, чого, на мою скромну думку, не слід було робити - висловлюсь і я. Підкреслю, що все це тільки мої припущення, бо не знаю ситуацію в бригаді зсередини.
Маркуса особисто знаю, але недостатньо - спілкувалися вживу близько години, один раз, ще до вторгнення.
З майором Ш., якого Маркус гостро критикує, не знайома, але від знайомих військових чула про нього хороші відгуки.
Про самого Маркуса мої побратими, які співпрацювали з 47 бригадою, відгукувались стримано-негативно - як про гіпер-самовпевнену людину, яка справді багато знає, але не завжди вміє застосовувати свої знання на практиці.
Що, на мою думку, там могло статися.
1. Маркус створював 47-й бат, який пізніше став бригадою, як власний унікальний стартап-проект (це його слова, не мої). Але він не міг його офіційно очолити, бо не є офіцером. Отже, батальйон очолив добре знайомий йому капітан, вочевидь, однодумець - той самий, який тепер майор і з яким у Маркуса конфлікт. Слід думати, що тоді він не вважав його "аморальним д*генератом". Маркус весь цей час був обличчям батальйону, пізніше бригади, збирав на нього величезні гроші за допомогою соцмереж і явно вважав його "своїм", своїм дітищем.
Підрозділ тим часом неминуче перетворювався з унікального "батальйону Маркуса" на просто підрозділ ЗСУ. Інакше бути не могло. В Україні всі рано чи пізно змирилися з подібними перетвореннями. За поребриком он один не змирився і був зісланий у Білорусь.
2. Як стало широко відомо, нещодавно у 47-ї бригади були серйозні втрати. Такі ситуації зазвичай призводять до конфліктів всередині колективів, загострення протиріч, пошуку винних тощо. "У перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота" (с).
3. Багатьох командирів - на щастя, не всіх - дратують "розпіарені" підлеглі. Так що в ситуації див. пункт 2 міг "вигрести" Маркус - як заслужено, так і ні. Уявіть собі настрій того майора, який як командир вигрібає від вищих командирів через втрати, а Маркус в цей час селфиться з президентом. А Маркус, хай він пробачить мене, якщо помиляюся, повинен зараз відчувати себе як підприємець, у якого на його очах віджимають бізнес-проект, в який він вклав життя і всю душу, і який без нього прозябав би.
4. Частина нашого вкрай токсичного військового і навколовійськового середовища не раз закидала Маркусу найтяжче звинувачення - що він "не бойовий". Хто розуміє, той зрозуміє, що в цій ситуації він піде на все, щоб довести протилежне. От і проситься з пониженням на бойову посаду. В чому-чому, а в боягузстві його не підозрюю.
5. Кожна людина - така, як вона є. І вирішує проблеми тими методами, які їй властиві, бо іншими не матиме шансів. Мій улюблений приклад: знадобилися гроші. Проблема стандартна, але вирішують її всі по-різному, в залежності від власних якостей і навичок. Хтось бере кредит, іноді без жодних шансів його в майбутньому повернути. Хтось іде на важку й небезпечну роботу. Хтось їде на заробітки за кордон. Хтось краде, грабує, влаштовує шахрайську схему тощо.
Маркус - талановитий піарник, "заточений" на роботу з аудиторією. Це йшло в великий плюс, коли він збирав донати для бригади. Це йде тепер в мінус, коли він вирішує свою проблему методами розголосу. З точки зору його інтересів це, безумовно, правильно, тим більше, що може бути, що він постраждав несправедливо. Але в армії, тим більше, в воюючій армії, так не робиться.
Сподіваюся, ця ситуація владнається якнайшвидше, конфлікт буде вичерпано, а Маркус матиме шанс добре проявити себе на полі бою і повернутися з перемогою додому, чого йому від душі бажаю.
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14.07.2023 10:00 Відповісти
А що мовчить головнокомандувач пан Залужний? Чекає на ще грандіозніші скандали?
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14.07.2023 10:13 Відповісти
Залужний має більш вагомі справи ніж займатись самовдоволеним вискочкою блогером маркусом. Вангую що на передовій маркуса ми не побачимо, такі "герої" в тилу ховаються
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Ви нікого на передовій мабуть не побачите, ваша справа - лляти лайно на військових.
Маркус 28.06 прибув на нараду у Генштаб стосовно АПД по наступальної операції 47-ої, там його запросили на 15хв. зустріч до ОП.
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14.07.2023 17:25 Відповісти
З яких це пір сержантів запрошують на наради в генштаб? Цей бовдур маркус тупе як пробка, такої думки всі хто з ним служив.
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14.07.2023 17:52 Відповісти
Маркус був не "сержантом", а - головним майстер-сержантом 47-ої бригади, це 6000 людей. А півроку тому йому пропонували піти на підвищення, він відмовився.
Я у ньому тупості не помітив, навіть коли він виписався з "реабілітаційного центру" у Старокостянтинові з записом у медичній книжці - "стан погіршився".

"такої думки всі хто з ним служив" - усі узагальнення хибні.
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14.07.2023 18:06 Відповісти
класний підрозділ!! Але давайте приділяти увагу і іншим підрозділам. Вони не менше заслуговують на нашу любов, повагу, шану і ДОПОМОГУ!!
Слава Україні !
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14.07.2023 10:23 Відповісти
А ваЗЕлиновский Жополиз будет щекотать яйца фсбэшника Елдака, маркус это полезный Идиот которых в последнее время использует паДлоляк и Елдак....
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14.07.2023 11:25 Відповісти
Ви вірите в те, що реформування в армії, причому під час війни, можна провести успішно ? Історія з Маркусом, це що - пілотний проект опи у 47 ОмБр ? Хто надав Маркусу такі повноваження ? Ставка верховного головнокомандувача, Міноборони чи опа ? Де реакція цих структур на цей інцидент ? А, взагалі, як може одна людина - головний сержант впровадити реформи, давайте говорити точніше - його ( Маркуса ) бачення на проблеми , які, можливо, виникли в даній бригаді. А якщо ці проблеми є в кожному підрозділі, то при чому тут Маркус і взагалі, чи правильно їх розуміє сам Маркус і що він пропонує ?
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14.07.2023 15:13 Відповісти
Коли на якійсь ланці командування є умовний Жуков то реформи впроваджувати дуже важко. 47-ма бригада це проєкт Залужного та Маркуса.
Реакція "структур" є, в бригаді вже тиждень працює комісія.
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15.07.2023 14:14 Відповісти
Та то фігня. Завжди були і будуть конфлікти, особливо в армії. В мене був комвзводу. Старлей. Рахував себе крупним спецом. Образився, що його не призначили комроти. І ворогом вважав начштабу батальону, українця. Бо сам був мокшанцем із Самари. Таки первівся. Я потім питав самого начштабу, чому його обійшли. Як командир він не здатний - була відповідь. Хоча причина була в дружині, дико ревнував. А потім він став полковником, командиром МСП і його полк був основним в новорічний штурм Грозного, героя хотів отримати. Сам вижив. а вся головка полку таки згоріла. А потім він уже в пресі всім доказував, яке нездатне верхнє керівництво, навіть карт міста не було, і їхали за помахом руки навпомацки. І цей старшина виглядає як невизнаний геній, недарма ж Дерьмак "партнерам" по всьому світу пошепки розказує -наступ захлинувся....
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14.07.2023 23:34 Відповісти
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