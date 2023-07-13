Головним сержантом 47-ї ОМБр замість Маркуса призначено Аверіна. ФОТО

Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня", - йдеться у дописі.

Аверін у 47-й ОМБр раніше був головним сержантом одного із підрозділів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус написав заяву про переведення на нижчу посаду за власним бажанням у зв’язку із "систематичним приниженням роботи сержантського корпусу бригади, непорозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач, відсутністю покарання та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади".