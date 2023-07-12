Сак, Шаламага, Маркус. Що відбувається у 47 ОМБр? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі прокоментує конфлікт у керівництві 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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Топ коментарі
+39 Яр Холодний
показати весь коментар12.07.2023 21:14 Відповісти Посилання
+27 Ан Мур
показати весь коментар12.07.2023 21:24 Відповісти Посилання
+25 Яр Холодний
показати весь коментар12.07.2023 21:38 Відповісти Посилання
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p.s. - військові не повинні виносити свої внутрішні проблеми на широкий загал, тому, що ворог тільки того і чекає.
Хочеш з"язувати стосунки - окей, з"ясовуй, Валерій, ти ж навіть до Гетьмана Залужного маєш "вхід", навіщо срати у пабліках! Дуже неприємно, і дуже прикро..
На два козака три гетьмана (((
Багато пишу по цій темі і читаю, бо коли побачила той рапорт у пабліках, дуже росстроїлась, просто дуже дуже. Я давно слідкую за Магура, мені подобається цей підрозділ, вболіваю за хлопців, покладаю надії на них, тож, такі обставини мене реально дуже схвилювали.
Хайпожерство і нарцисизм - ось що це зі сторони маркуса ... незалежно, хто там правий, чи не правий !
Мізансцена відома: за спиною першого керівника весь час неформальний лідер, який "хранит язвительное молчание", грає мімікою обличчя - грає роль "якщо б командиром був я...".
З часом складується враження, що всі поразки мають ПІБ командира, а от перемоги на двоїх..
Дуже небезпечна гра.
Розвалює боєвий підрозділ з середини.
Це як в політиці: двопартійна система. Тій партії яка в опозиції, чим гірше, тим ліпше. А на фронті - це "діяльність" на ворога.
Гра на крові: командир посилає всіх "на убой", а цей м -к вибрав собі роль жалільника.