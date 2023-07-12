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Сак, Шаламага, Маркус. Що відбувається у 47 ОМБр? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі прокоментує конфлікт у керівництві 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх відкинути конфлікти", - командир 47 ОМБр Сак після заяви Маркуса на переведення

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) Маркус Валерій (27) 47 окрема механізована бригада (274)


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Топ коментарі
+39
На мою думку - нам "зелені" готували нову "Жанну д"Арк" - Савченко Тільки з пісюном! У свій час з нею носилися як з "героїнею", а вона потім виявилася "пустишкою" Те ж саме з "Маркусом" Він повинен був стать тим, хто очолить "рух військових", на хребті яких "зелені" збираються на другий строк "в"їхать у владу" Але щось "не зрослось" Його "піар" не зістикувався з бойовою реальністю І він вирішив "стать в позу" "генія, якого не зрозуміли" - бо відповідать за реальні "косяки" дуже не хочеться!
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12.07.2023 21:14 Відповісти
+27
https://t.me/budem_bambit/2809 Юрій Бірюков, телеграм :

Я не знаю суті конфлікту. Я не знаю правий Ананьєв/Маркус чи ні. Я не знаю правий комбриг і його заступники, чи ні. Але я дивлюся на цю ситуацію дещо під іншим кутом.
1) Посада головного сержанта бригади - ТРЕТЯ за важливістю людина у бригаді. Вище за начальника штабу бригади, для розуміння. Посада не штурмова і не бойова (ну, в класичному розумінні). Посада абсолютно штабна, управлінська. Якщо головний сержант бригади бере участь у безпосередніх бойових діях (ну, якщо він насправді в них бере участь), то це швидше говорить про якийсь бій "останньої надії" та втрату керованості.
2) 47-а бригада зараз бере участь у наступальних діях, про це все в курсі, не таємниця ні для кого. Усередині бригади є якийсь конфлікт, який свідомо виведений у публічний простір. Тепер якась частина особового складу бригади підтримуватиме одну сторону, а якась іншу. І буде робити це публічно, тією чи іншою мірою. Це означає, що зараз бригада перебуває за півкроку до повної втрати керованості. І якщо протягом найближчих 12 годин цей конфлікт не буде погашений, то бригаду треба знімати з фронту. Не винуватців, не учасників - усю бригаду! Виводити на полігон, надсилати перевірки, влаштовувати ротацію особового складу, злагодження, психологи - це кілька місяців.

І все це зроблено СВІДОМО, Ананьєв/Маркус не міг не знати наслідків.
Висновки я не озвучуватиму...
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12.07.2023 21:24 Відповісти
+25
Це твоя особиста думка А я дивлюсь по-своєму І оцінюю людей не по "*************", а по реальних діях та їх аналізувать умію (робота такому навчила) Я довго спостерігав за Савченко в "судовому процесі" (у Росії), і мені "око різала" її "показушність" (бо часто бачив поведінку людей в кримінальних процесах на судах) А коли вона почала гасить недопалки об каблук (після звільнення) - мені "вистачило" Звичайна "хабалка", з якої ліпили "героїню" Так вона потім себе й вела на публіці Навіть карикатура була: Олімп Коло його підніжжя - Савченко А у неї на плечах - ВАНА Так і тут! Достатньо тільки поставить там Маркуса, а йому на плечі посадить "Блазня" з "д"Єрмаком"...
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12.07.2023 21:38 Відповісти
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На мою думку: військові на війні повинні воювати, воєнкори повинні висвітлювати їхні дії, а «Freedom» повинний вішати «локшину» на вуха населенню. Кожен повинний займатись своєю справою і тоді не повинно бути ніяких непорозумінь.

p.s. - військові не повинні виносити свої внутрішні проблеми на широкий загал, тому, що ворог тільки того і чекає.
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13.07.2023 10:20 Відповісти
війна. Всі знервовані, всі переживають, всі стомлені. Це все зрозуміло. На тлі хронічної втоми можуть виникнути і нервові зриви, і непорозуміння, і з"ясування стосунків. Навіщо тільки в публічний простір виносити це все? Всім давно відомо, що і Шаламага і Сак військові керівники нової формації, вони точно НЕ "сапоги", як то кажуть про деяких військових. Всі пишаються новим підрозділом, і самі військові, і пересічні. Гидко, чесно, от просто гидко за всим цим спостерігати. Пан Маркус дуже по хамськи публічно висловив свою позицію, я так вважаю. Добре що і в Сака і в Шаламаги вистачило витримки та гідності не вступати з ним у публічні чвари, РЕСПЕКТ ЗА ЦЕ ХЛОПЦЯМ! Ну а пан Маркус нехай передивиться свою позицію. Хоча, напевне вже пізно. Пляма жирнюща.. Не відмиєш.
Хочеш з"язувати стосунки - окей, з"ясовуй, Валерій, ти ж навіть до Гетьмана Залужного маєш "вхід", навіщо срати у пабліках! Дуже неприємно, і дуже прикро..
На два козака три гетьмана (((
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13.07.2023 12:54 Відповісти
я не знаю чи пов"язані ці два факти, але цей срач свідомо винесли у публічний простір на передодні самміту НАТО.. Якщо мета була обісрати українські нові військові формування, то, здається вона провалилась (слава Богу).
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13.07.2023 12:59 Відповісти
В мене питання до пана Бутусова, хоча, ні, скоріше все ж таки до пана Маркуса: Чому він звинувачує командування бригади у недбайливому ставленні до особового складу, а не тих, хто планує операції? Командири підрозділів не можуть не виконувати накази, ми ж не ізраільска армія, в якій в статуті прописано про таке поняття "Злочинний наказ"? Якби Маркус звернувся з такими докорами до військового керівництва, то це б виглядало логічно і послідовно. Але ж він насрав на своїх побратимів, з якими створював новий підрозділ, і яких знає майже 8 років особисто.. Юрій, ви ж знайомі з Валерієм, чого не запитали в нього про це?
Багато пишу по цій темі і читаю, бо коли побачила той рапорт у пабліках, дуже росстроїлась, просто дуже дуже. Я давно слідкую за Магура, мені подобається цей підрозділ, вболіваю за хлопців, покладаю надії на них, тож, такі обставини мене реально дуже схвилювали.
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13.07.2023 13:24 Відповісти
Не можна без емоцій. Коли людина йде воювати, вона ж не стає від цього роботом, в неї залишаються усі людьські риси, які були притаманні, коли ця людина НЕ воювала. Абсолютно всі. Тільки до них ще й додаються страх (і це нормально), сум по загиблих побратимах, втома, фізична, психологічна та емоціональна. Попросіть краще всіх не виносити весь бруд на загал. З"ясовувати стосунки все одно всі будуть, цьому не можна запобігти, але застосовувати інші, менш брудні та гучні засоби.
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13.07.2023 13:41 Відповісти
Що за дет садок...?)))за що конфлікт?
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13.07.2023 19:25 Відповісти
Я вважаю, що не можна виносити внутрішні розбірки БОЙВОЇ (!!) бригади в соц мережі - це не по-людські, і не по військовим поняттям і нормам !
Хайпожерство і нарцисизм - ось що це зі сторони маркуса ... незалежно, хто там правий, чи не правий !
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14.07.2023 03:42 Відповісти
Можливо, Маркус, як неформальний лідер при командирі, підсвідомо обрав одну з китайських стратагем, суть якої в отриманні авторитету на фоні помилок, прорахунків командира.

Мізансцена відома: за спиною першого керівника весь час неформальний лідер, який "хранит язвительное молчание", грає мімікою обличчя - грає роль "якщо б командиром був я...".

З часом складується враження, що всі поразки мають ПІБ командира, а от перемоги на двоїх..

Дуже небезпечна гра.

Розвалює боєвий підрозділ з середини.

Це як в політиці: двопартійна система. Тій партії яка в опозиції, чим гірше, тим ліпше. А на фронті - це "діяльність" на ворога.

Гра на крові: командир посилає всіх "на убой", а цей м -к вибрав собі роль жалільника.
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14.07.2023 11:59 Відповісти
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