Китай непереконливо захищає суверенітет і територіальну цілісність України, - Бербок

Федеральний уряд Німеччини на засіданні схвалив першу всеохопну стратегію щодо Китаю, у якій, серед іншого, закликав Пекін до чіткішої позиції щодо російської агресії проти України і застеріг проти передачі зброї РФ.

64-сторінковий документ оприлюднено на сайті МЗС ФРН, деякі з його положень презентувала в Берліні глава відомства Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У "зовнішньополітичному" розділі документа, зокрема, йдеться про відносини КНР з РФ, які, особливо після початку повномасштабної російської агресивної війни проти України, "мають пряме значення для політики безпеки Німеччини".

"Загарбницька війна Росії проти України є фундаментальним порушенням Статуту ООН. Китай непереконливо захищає суверенітет і територіальну цілісність України, одночасно підтримуючи антинатовські російські наративи. Ми продовжуємо діалог з Китаєм і закликаємо його чітко позиціонувати себе проти російської загарбницької війни", – йдеться у документі.

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У ньому підкреслюється, що постійні члени Ради Безпеки ООН несуть особливу відповідальність щодо дотримання та захисту Статуту ООН. Німеччина очікує, що Китай підкріпить свої зобов'язання щодо суверенітету, територіальної цілісності та принципів Статуту ООН "конкретними діями".

Більш тісна співпраця між Китаєм і Росією у сфері озброєнь, зокрема постачання китайської зброї в контексті російської агресії, "мали би безпосередній вплив" на відносини між Китаєм і ЄС та Китаєм і ФРН, попередили в Берліні.

Німецька сторона нагадала в цьому контексті, що в спільній декларації від 4 лютого 2022 року Китай і Росія зобов’язалися значно активізувати співпрацю в усіх сферах і засудили перспективу подальшого розширення НАТО, претендуючи на регіональні сфери впливу у своїх відповідних регіонах.

Також уряд ФРН застеріг Пекін від спроб змінити статус-кво в Тайванській протоці, який має центральне значення для миру та стабільності в Азійськотихоокеанському регіоні та далеко за його межами.

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Берлін дедалі більше сприймає Китай як "геополітично важливий суб'єкт безпекової політики", поведінка якого також впливає на інтереси безпеки Європи, зазначається в документі.

"Для Німеччини Китай залишається партнером, конкурентом, системним суперником… Китай змінився, ось чому ми також повинні змінити спосіб роботи з Китаєм", – заявила під час презентації очільниця зовнішньополітичного відомства.

За її словами, пріоритетом стратегії є так зване "деризикування" – зменшення ризиків, насамперед стосовно економічної безпеки. Політик додала що Німеччина не планує масштабно обмежувати співпрацю з Китаєм.

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"Ми хочемо працювати з Китаєм, тому що нам потрібен Китай, але Китаю також потрібні ми в Європі", – зазначила дипломатка.

Водночас на основі уроків пандемії та війни в Україні, які продемонстрували хибність залежності від російських енергоносіїв, Німеччина намагатиметься зменшити залежність від КНР, адже "чим більш різноманітні торговельні ланцюги поставок, тим більш стійкою" є Німеччина.

Переговори щодо нового "компасу дій" стосовно другої економіки світу після Сполучених Штатів і однієї з найсильніших військових держав велися в уряді ФРН фактично від початку його роботи наприкінці 2021 року.