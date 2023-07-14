ЄСПЛ оголосить рішення у справі РФ проти України

Європейський суд з прав людини 18 липня оголосить рішення у справі "Росія проти України", яку Російська Федерація подала влітку 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Йдеться про справу Russia v. Ukraine (no. 36958/21), у якій Росія звинувачує Україну у нібито адміністративних практиках "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у право голосу, обмеженнях на використання російської мови та нападах на російські посольства і консульства", а також перекритті води в Крим.

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У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу MH17, тому що Україна не закрила повітряний простір.

"ЄСПЛ увімкнув турборежим по справам, в яких фігурує Росія. Цього разу - по міждержавній справі проти нас, яку росія подала в липні 2021 року (та яка тоді наробила більше інформаційного шуму). Чекаємо публікацію рішення… Буде цікаво", - прокоментувала Маргарита Сокоренко, уповноважена у справах ЄСПЛ Міністерства юстиції України.

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Ця скарга Росії - перша міждержавна скарга проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень. Росія звинувачує Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В українському Мін’юсті цей російський позов назвали "перемогою над здоровим глуздом".

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Москва також просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи - зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму. Але суд відмовив у цьому.