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Новини Повстання Пригожина в РФ
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ПВК "Вагнер" не існує. Група є, але юридично немає, - Путін

пригожин,путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ПВК "Вагнер" не існує, оскільки в РФ немає закону про приватні військові компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ.

Журналіст запитав у Путіна про зустріч з Євгеном Пригожиним та про події 24 червня, коли "вагнерівці" оголосили про "марш справедливості" на Москву, водночас захопивши адмінбудівлі в Ростові.

"Бійці "Вагнера" воювали гідно, так... Те, що вони виявилися втягнутими в ці події, викликає жаль... Я скажу так, дуже акуратно... З одного боку, я на зустрічі з ними оцінив те, що вони зробили на полі бою, а з іншого боку - те, що вони зробили під час подій 24 червня. Третє - показав можливі варіанти подальшого проходження їхньої служби, зокрема й бойового застосування. От і все", - пояснив російський диктатор.

На питання, чи збережеться ПВК "Вагнер" як "бойова одиниця", Путін сказав: "Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Такої юрособи немає. Група є, але юридично немає! Це окреме питання, пов'язане із реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватись у Державній думі, в уряді. Непросте питання".

Читайте: ПВК "Вагнер" не бере участі в бойових діях в Україні, - Пентагон

Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+22
Тобто, групи немає, але гроші від держави на утримання групи кудись перераховуються.
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14.07.2023 09:25 Відповісти
+21
Ну прям як і РФ. Військові десь щє вошкаються, але країни такої вже нема.
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14.07.2023 09:24 Відповісти
+16
Всё по Раневской: "Ж*опа есть а слова нет."
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14.07.2023 09:24 Відповісти
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Ну прям як і РФ. Військові десь щє вошкаються, але країни такої вже нема.
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14.07.2023 09:24 Відповісти
Всё по Раневской: "Ж*опа есть а слова нет."
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14.07.2023 09:24 Відповісти
Видиш суслика?
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14.07.2023 09:24 Відповісти
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14.07.2023 09:35 Відповісти
Похоже у моли уже полная белочка.
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14.07.2023 09:24 Відповісти
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14.07.2023 09:25 Відповісти
Це якщо бухло з колесами змішати...
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14.07.2023 09:29 Відповісти
Или дедушка Альцгеймер уже на ПМЖ пришел.
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14.07.2023 09:32 Відповісти
Пришел,пришел. Даже за Аляску забыли!
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14.07.2023 11:19 Відповісти
И самое прикольное, что стадо терпил этот бред безропотно схавает и не поперхнется.
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14.07.2023 09:28 Відповісти
Тобто, групи немає, але гроші від держави на утримання групи кудись перераховуються.
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14.07.2023 09:25 Відповісти
А ти, пуйло існуєш? ...моль
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14.07.2023 09:25 Відповісти
Беременность есть, но юридически она не оформлена.
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14.07.2023 09:31 Відповісти
Сказочный дол@**!
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14.07.2023 09:26 Відповісти
Не існує, але обісрався так, що драпав з маскви з непереривним поносом
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14.07.2023 09:26 Відповісти
шос забагато цієї гниди стало в стрічці.
комусь цікаво, що воно там булькоче?
Едине, що я від цього упиря хочу, це побачити цого труп, посажений дупою на зірку Кремля, а не що воно там несе.
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14.07.2023 09:28 Відповісти
А так як ця група не є в правовому полі і в той же час цілком реальна то вона і становить небезпеку для російської влади.
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14.07.2023 09:29 Відповісти
группы нет, а финансирование из бюджета есть
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14.07.2023 09:33 Відповісти
)(уйлу поверить-себя на@бать....
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14.07.2023 09:34 Відповісти
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14.07.2023 09:34 Відповісти
Гифка станет мэмом
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14.07.2023 12:07 Відповісти
фактично в межах ********** воно президент, а юридично ***** під слідством і в розшуку.
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14.07.2023 09:34 Відповісти
раніше позаюридичні озброєні групи вважались кримінальними бандами і потрошку так відстрілювались... навіть з точки зору законів недорф... де той сортир, в якому мали б замочити кримінальне терористичне угруповання, яке знищило декілька бортів військової авіації?...
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14.07.2023 09:35 Відповісти
Коли вже ти перестанеш існувати, довбане *****.
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14.07.2023 09:37 Відповісти
Страна 404, страна фейк…
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14.07.2023 09:37 Відповісти
Ось це і є доказом того, що РФ є спонсором тероризму. Але США цього не помічають.
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14.07.2023 09:40 Відповісти
Тоесть он признал шо в его стране незаконно много лет существует чвк которая получает по 2 триллиона рублей от государства.....нафуя он это пистит кто-нибудь может сказать?Альцгеймер,деменция или **************?
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14.07.2023 09:49 Відповісти
Так куда ты тогда, гадёныш, 86 лярдов "дерева" слил, кому??? Это вам не червончик на базаре с3,14дить.. В СССР такое называлось хищениями в особо крупных размерах и наказывалось расстрелом.
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14.07.2023 09:59 Відповісти
Срущий карлик продолжает суетиться. Видно, сильно очконул...
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14.07.2023 10:01 Відповісти
що цей брехливий рашистський пес 3,14стить???https://aspi.com.ua/news/politika/putin-viznav-scho-pvk-vagner-finansuetsya-z-byudzhetu-rosii-video#gsc.tab=0
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14.07.2023 10:09 Відповісти
Тобто - воно тільки за цей рік потратило майже 200 мільярдів фублів на те чого нема?
Хех)))
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Мед - он есть, - но его сразу нет!
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14.07.2023 10:21 Відповісти
А от мені цікаво, росіссяне своєму ***** дорікають, що воно війну називає СВО? Чи ніт? Бо Порошенку, ті хто з 2014-го року воюють на діванах, досі згадують АТО та ООС.
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14.07.2023 10:39 Відповісти
"жопа - есть, а слова - нет"(с)

"Вагнер то, вагнер сьо". Чи не занадто багато уваги цим кацпаським вилбядкам?
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14.07.2023 10:41 Відповісти
 
 