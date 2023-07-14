ПВК "Вагнер" не існує. Група є, але юридично немає, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ПВК "Вагнер" не існує, оскільки в РФ немає закону про приватні військові компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ.

Журналіст запитав у Путіна про зустріч з Євгеном Пригожиним та про події 24 червня, коли "вагнерівці" оголосили про "марш справедливості" на Москву, водночас захопивши адмінбудівлі в Ростові.

"Бійці "Вагнера" воювали гідно, так... Те, що вони виявилися втягнутими в ці події, викликає жаль... Я скажу так, дуже акуратно... З одного боку, я на зустрічі з ними оцінив те, що вони зробили на полі бою, а з іншого боку - те, що вони зробили під час подій 24 червня. Третє - показав можливі варіанти подальшого проходження їхньої служби, зокрема й бойового застосування. От і все", - пояснив російський диктатор.

На питання, чи збережеться ПВК "Вагнер" як "бойова одиниця", Путін сказав: "Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Такої юрособи немає. Група є, але юридично немає! Це окреме питання, пов'язане із реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватись у Державній думі, в уряді. Непросте питання".

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