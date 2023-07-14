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Новини Окуповані території
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Окупанти в Сєверодонецьку "мобілізують" відвідувачів держустанов, - ОВА

рф,армія,мобілізація

В окупованому Сєверодонецьку на Луганщині росіяни примусово хапають та відправляють на фронт чоловіків, які приходять до банків або державних установ.

Про це повідомляють в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сєвєродонецьку росіяни здогадалися примусово мобілізувати у чергах держустанов. Зокрема, при отриманні адміністративних чи банківських послуг", - йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що такі послуги надають виключно за наявності паспорту РФ.

"Тож одразу можна й до військкомату завітати. Патрулі вже чергують на місцях", - додали в ОВА.

Читайте: На Луганщині окупанти почали вилучати водійські посвідчення у чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, - ОВА

Крім того, там зауважили, що окупанти обстрілюють населені пункти на лінії фронту з усього наявного в них озброєння, від мінометів до ракетних комплексів.

В захоплені та зруйновані торік міста вони не закуповують транспорт.

"Так, у Рубіжному людей рятують усього два автомобілі "швидкої" допомоги. Вони розраховані на місто та навколишні селища. Викликати їх неможливо, бо зв'язок, як і в сусідніх містах, відключений. Необхідно бігти до лікарні і благати виїхати до хворого", - повідомляють в ОВА.

Також читайте: У Криму окупанти змушують студентів підписувати повістки в обмін на складання іспитів, - "КримSOS"

Автор: 

армія рф (18036) Сєверодонецьк (508) мобілізація (3141) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+2
Це добре. Може встигнемо раніше прикопати, ніж потім з чемоданом на расєю.
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14.07.2023 09:47 Відповісти
+2
У нас даже можно мусор пойти выбрасывать и оказаться в ТЦК и СП
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14.07.2023 10:01 Відповісти
+2
всі, хто мобілізувався досить охоче, вже перегнили. зараз лишилися тільки ті, кого треба відловлювати.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
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Нажаль багато з цих чиновників мають українські паспорти і бажання "мочить биндер" за гроші. Тому мобілізуються досить охоче.
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14.07.2023 09:43 Відповісти
Ні. Паспорти вони можуть мати, бажання можуть. Але "мочить биндер" за гроші" мають хтось іньші. Колись донецькі та луганьські теж казали- ми не того хтіли. Не того що трапилося за фактом. Придуть російці, захапають території, построять москву в кожному окремо взятому селі й місті... А з того збулося тількі одне- прийшли російці. Притягли іржавого, але тим не менш смертельного металолому, дали в зуби- сам йди, захопуй україньські території... Не того вони хтіли, не того...
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14.07.2023 10:03 Відповісти
всі, хто мобілізувався досить охоче, вже перегнили. зараз лишилися тільки ті, кого треба відловлювати.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
Це добре. Може встигнемо раніше прикопати, ніж потім з чемоданом на расєю.
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14.07.2023 09:47 Відповісти
Там працюють держустанови????
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14.07.2023 09:54 Відповісти
Ну так они же держава...
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14.07.2023 10:02 Відповісти
В Сєверодонецьку наші люди усі виїхали, залишилися ждуни асвабадітєлєй.
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14.07.2023 09:54 Відповісти
У нас даже можно мусор пойти выбрасывать и оказаться в ТЦК и СП
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14.07.2023 10:01 Відповісти
Останніми днями посилено роздають повістки на станціях метро в Києві.
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14.07.2023 10:48 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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14.07.2023 10:12 Відповісти
Досиділись аж доки не повилуплювались змієнята з-під дуп. Ну, йдіть, безголове плем'я рабів, на загибель і безчестя.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
 
 