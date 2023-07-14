Окупанти в Сєверодонецьку "мобілізують" відвідувачів держустанов, - ОВА
В окупованому Сєверодонецьку на Луганщині росіяни примусово хапають та відправляють на фронт чоловіків, які приходять до банків або державних установ.
Про це повідомляють в Луганській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"У Сєвєродонецьку росіяни здогадалися примусово мобілізувати у чергах держустанов. Зокрема, при отриманні адміністративних чи банківських послуг", - йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що такі послуги надають виключно за наявності паспорту РФ.
"Тож одразу можна й до військкомату завітати. Патрулі вже чергують на місцях", - додали в ОВА.
Крім того, там зауважили, що окупанти обстрілюють населені пункти на лінії фронту з усього наявного в них озброєння, від мінометів до ракетних комплексів.
В захоплені та зруйновані торік міста вони не закуповують транспорт.
"Так, у Рубіжному людей рятують усього два автомобілі "швидкої" допомоги. Вони розраховані на місто та навколишні селища. Викликати їх неможливо, бо зв'язок, як і в сусідніх містах, відключений. Необхідно бігти до лікарні і благати виїхати до хворого", - повідомляють в ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
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