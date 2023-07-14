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Новини
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Ми подолали психологічний бар’єр. Україну вже бачать членом НАТО, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі для України і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На запитання про те, чи задоволений він результатами саміту, Кулеба відповів "загалом так".

"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну або запрошують до членства, або запросять умовно завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що у тексті офіційних рішень та офіційних заявах, але й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише з Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють "Вільнюс", але й навіть із самітом у Мадриді.

Читайте: Можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії, - Путін

Ми подолали психологічний бар’єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Те, що вони не зробили "квантовий ривок" - це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всередині за закритими дверима усі абсолютно спокійно кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", - зазначив Кулеба.

Автор: 

саміт (824) членство в НАТО (1757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
НАТО нам нічого не винна. Зелена влада повністю обісралася з перемовинами. Перекидування вини на НАТО просто показує, наскільки ви реально некомпетентні довбойоби.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
+11

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14.07.2023 10:17 Відповісти
+10
цей балабол нічого не рішає
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14.07.2023 10:17 Відповісти
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Психологія - штука тонка, русня зараз почне з усієї сили працювати на виштовхування за "психологічний порєбрік" назад, до позаблокового статусу. А "зєлєні" та надмірно жадібні громадяни України їй в цьому допомагатимуть.
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14.07.2023 10:15 Відповісти
і за це треба подякувати кулебі...клімкін так не зміг
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14.07.2023 10:19 Відповісти
Залужному і всім, хто зараз в ЗСУ дякувати треба, без них Кулеба - нуль без палички.
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Кулебі до Клімкіна, як до Київа рачки...Клімкін працював майже в абсолютно ворожнечому оточенні і світовому нерозумінні України у бажанні здихатися паРашки.....
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14.07.2023 10:31 Відповісти
Плять!
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14.07.2023 10:15 Відповісти

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14.07.2023 10:17 Відповісти
НАТО нам нічого не винна. Зелена влада повністю обісралася з перемовинами. Перекидування вини на НАТО просто показує, наскільки ви реально некомпетентні довбойоби.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
Взагалі-то НАТО створювалося для протидії експансіоністській державі зі столицею в москві (колись вона називалася радянським союзом). Тож зараз по суті Україна, нехай і вимушено, виконує статутні обов'язки північно-атлантичного блоку. На українських полях зараз знищується ворожа для НАТО жива сила і техніка, чим зменшується потуга головного потенційного ворога блоку. Тож країни НАТО багато чого винні Україні.
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14.07.2023 10:24 Відповісти
нагадайте яку країну НАТО визнала головною для себе загрозою ?

а потім зверніть увагу з якою країною ми воюємо і таким чином зменшуємо її військовий потенціал

а вже потім складіть ці 2 + 2 і не розповідайте дурниць хто кому і що не винен
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14.07.2023 10:58 Відповісти
Офіційне запрошення воюючої України до НАТО зовсім не означає, що блок НЕГАЙНО вступає у війну з Росією. Адже після запрошення починається процес підписання договору про приєднання та його ратифікації всіма країнами, і лише після завершення всіх процедур, які можуть тривати достатньо довго, починає діяти 5 стаття.
Тому надання такого запрошення у Вільнюсі було б лише ультиматумом москві, що в неї є півроку-рік, щоб забратися з України (поки НАТО вимушене буде оголосити війну). Причому завдяки процедурам термін цього ультиматуму можна як скоротити, так і продовжити.
Але на жаль ані Байден, ані інші лідери країн НАТО не здатні подібно путлеру теж почати гру в підняття ставок і робити "квантові ривки".
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14.07.2023 10:17 Відповісти
головний фактор - НАТО не бажає воювати з кацапами
багато Європейських лідерів прямим текстом це заявили
це і є єдина причина не надання запрошення

надати запрошення і роками не ратифіковувати - це вигляділо би дуже смішно
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14.07.2023 11:00 Відповісти
ага...сьогодні бачать ,завтра не бачать..а післязавтра знову пісня про ромашку--любить не любить..
Европейські політики ,це не ті що були післявоєнного часу Другої світової,чи коли була холодна війна..
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14.07.2023 10:17 Відповісти
цей балабол нічого не рішає
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14.07.2023 10:17 Відповісти
Так і бачать, з яйцями, барабанами, в супроводі найвеличнішого...
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14.07.2023 10:19 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі - Ось і спалилася рашистська консерва.Задоволений тим,що вони "сучі зелені діти" напрацювали для України і її народу,щоб її не взяли в НАТО і рашист продовжував геноцид українського народу і руйнацію України .Задоволений він від того.що вся "зелена влада" за результатами саміту у Вільнюсі, мабуть отримає преміальні від куйла
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14.07.2023 10:19 Відповісти
Тягнуть -- варять жабу на слабенькому вогні - але з цією жабою вариться и Украіна
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14.07.2023 10:21 Відповісти
Захід міг би хоча б розпочати по-справжньому тотальну ЕКОНОМІЧНУ війну проти московії. Заборонити будь-який експорт-імпорт (в т.ч. і той що підтримує життєдіяльність росляндії та її народу), заборонити всім без винятку громадянам московії перебувати в країнах Заходу, мати там майно та бізнес, конфіскувати всі безготівкові євро і долари, які знаходяться на рахунках всіх резидентів росії (в т.ч. і на її території). Адже всі безготівкові валютні операції здійнюються через центри емісії тої чи іншої валюти, а отже можуть бути заблоковані всі валютні перерахування з московії на будь-які цілі (що по суті те ж саме, що і примусове анулювання всіх цих валютних рахунків). До того ж вилучені в такий спосіб у росії безготівкові кошти можна було б повторно перерозподілити серед інших суб'єктів (в Україні та інших державах), які економічно постраждали через війну та введення санкцій.
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14.07.2023 10:39 Відповісти
Захід каже -- якшо сильно ослабити рашку -- то туди влізе Китаи -- і вони від такого не в захваті .
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14.07.2023 11:28 Відповісти
По формулюванням тих документів на саміті НАТО, психологічно вони бояться і надалі *****. Тому нічого ви не подолали, а по єрмакам, татаровим, думам і іншим кротам та корупціонерам, то ще й, навпаки, психологічно додали їм впевненості, у їх виборі щодо відмови.
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Ще один арістович. "Халва, халва", але в роті від того солодше не стане. Задовбали зелені просирачі
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14.07.2023 10:23 Відповісти
"Сказав Куліба"... далі вже можна не читати
"в ефірі телемарафону"... це взагалі no comment. Хіба ми там вже не перемогли Мордор? ...
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14.07.2023 10:23 Відповісти
На телемарафете мы почти победили росию, а ***** уже точно проиграл!!! (с) телемарафет
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14.07.2023 10:27 Відповісти
Але згідно оманських домовленностей все навпаки !
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14.07.2023 10:36 Відповісти
Ви ж сволота накрастися ніяк не можите. Ще хочите хапнути українську землю, допоможе Бог-в неї і ляжите.
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14.07.2023 10:27 Відповісти
пане Кулеба, поки сьогоднішня Українська влада не перестане, нагло і похабно, розкрадати держбюджет і іноземну допомогу, доки не знищить судову мафію і не встановить правопорядок в державі і не убере з найвищих ешелонів влади всіх фсбешників і інших різних "кротів", ніхто в світі не бачить нашу державу ні в НАТО ні в ЄС. Україн залишається чекати закінченя цієї, продажної, злодійської, фсбешної владної каденції
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14.07.2023 10:28 Відповісти
Взагалі-то правлячий режим південного В'єтнаму у 70-ті роки минулого століття був, напевно, не менш корумпованим за нинішній український (це як мінімум), але це не заважало американським Б-52 протягом 10-ліття килимово бомбардувати там радянські і союзні срср в'єтнамські війська, а американським "фантомам" збивати радянські "міги"з радянськими пілотами.
Світ цинічний, і в ньому насамперед мають значення геостратегічні, а не моральні підходи. А зараз ситуація наступна: попри явний стратегічний інтерес, у західних лідерів спостерігається брак рішучості для реалізації цього інтересу на всі 100% (а формальних причин, при великому бажанні, можна знайти десятки, якщо не сотні).
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14.07.2023 10:49 Відповісти
Блін, і цей туди!
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14.07.2023 10:30 Відповісти
Хіба він самостійний? Що зермак сказав, те і городить.
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14.07.2023 11:02 Відповісти
Україну бачать в НАТО але без Зелі і ко.
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14.07.2023 10:39 Відповісти
Ви все просрали!
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14.07.2023 10:40 Відповісти
Влада брехунів, мародерів і маніпуляторів. Невже думають, що всі повірили і ні в яому не розбираються?Горе Україні із-за тих 73% які вибрали це наше брехливе майбутнє. Таке враження, що цьому не буде кінця і краю.
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14.07.2023 10:43 Відповісти
Не буде Майдана - не буде України. Ця банда просто так владу не віддасть. Можете скрінить.
І не надійтесь на вибори, їх не буде, буде підрахуйство.
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14.07.2023 10:54 Відповісти
Вірю пані Ольго. Все до цього йде!
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14.07.2023 11:09 Відповісти
Звідки ти, очколуп щось бачиш?
Що тим ****** видно?
Язик без кісток - чурпеле ним як вентіляхтєр. І вся шайка там така.
Пиззюки.
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14.07.2023 10:50 Відповісти
Зелене лайно продовжує городить уйню про саміт.
А правда в тому, що народ (більшість за вступ до НАТО) і армія уже відповідають критеріям НАТО, а допоки тупа зелена мерзота у владі, нам туди дорога заказана, от і думай-ТЕ!
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14.07.2023 10:50 Відповісти
Бреше Вова і Кулеба,
І безугла та амеба
Бреше "золоте яйце"...
Ось наріду це лице.
Нас у НАТО не беруть
ВУ України інший путь.
Знову всім на марафон
НАТО є наш вічний сон.
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14.07.2023 10:51 Відповісти
"Україну бачать в НАТО", "Путлєр скоро склеїть ласти", "Ракет залишилось на 2-3 обстріли", які ще зелені брехні пам'ятаєте?
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14.07.2023 10:54 Відповісти
Перестаньте красти, приберіть єрмака, татарова та інших російських агентів з посад і будете в НАТО
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14.07.2023 10:55 Відповісти
коли куліба спздив перший мільярд і пристроїв свого братика до кормушки красти у мудрого наріда, він подолав психологічний бар'єр.
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14.07.2023 11:05 Відповісти
Спочатку подолати корупцію і навести лад в "правосудді", а потім щось і хтось запропонує для вступу в НАТО. А зараз зелепухам ніхто за кордоном не довіряє, допоки верхи у владі кишать зрадниками і кротами.
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14.07.2023 11:06 Відповісти
Членом или на члене?
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14.07.2023 11:11 Відповісти
От якраз психологічний бар'єр члени НАТО не подолали. Не готові вони на тверезу голову впустити в свій клуб корупцію, зраду, аморальність і хамство. Якби ще хоч щось одне, то куди не шло, а тут цілий букет хвороб.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
 
 