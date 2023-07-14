Ми подолали психологічний бар’єр. Україну вже бачать членом НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі для України і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На запитання про те, чи задоволений він результатами саміту, Кулеба відповів "загалом так".

"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну або запрошують до членства, або запросять умовно завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що у тексті офіційних рішень та офіційних заявах, але й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише з Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють "Вільнюс", але й навіть із самітом у Мадриді.

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Ми подолали психологічний бар’єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Те, що вони не зробили "квантовий ривок" - це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всередині за закритими дверима усі абсолютно спокійно кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", - зазначив Кулеба.