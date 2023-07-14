Ми подолали психологічний бар’єр. Україну вже бачать членом НАТО, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі для України і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
На запитання про те, чи задоволений він результатами саміту, Кулеба відповів "загалом так".
"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну або запрошують до членства, або запросять умовно завтра. Але це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що у тексті офіційних рішень та офіційних заявах, але й те, що було за лаштунками. І була принципова різниця не лише з Бухарестським самітом 2008 року, з яким всі порівнюють "Вільнюс", але й навіть із самітом у Мадриді.
Ми подолали психологічний бар’єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Те, що вони не зробили "квантовий ривок" - це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всередині за закритими дверима усі абсолютно спокійно кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
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а потім зверніть увагу з якою країною ми воюємо і таким чином зменшуємо її військовий потенціал
а вже потім складіть ці 2 + 2 і не розповідайте дурниць хто кому і що не винен
Тому надання такого запрошення у Вільнюсі було б лише ультиматумом москві, що в неї є півроку-рік, щоб забратися з України (поки НАТО вимушене буде оголосити війну). Причому завдяки процедурам термін цього ультиматуму можна як скоротити, так і продовжити.
Але на жаль ані Байден, ані інші лідери країн НАТО не здатні подібно путлеру теж почати гру в підняття ставок і робити "квантові ривки".
багато Європейських лідерів прямим текстом це заявили
це і є єдина причина не надання запрошення
надати запрошення і роками не ратифіковувати - це вигляділо би дуже смішно
Европейські політики ,це не ті що були післявоєнного часу Другої світової,чи коли була холодна війна..
"в ефірі телемарафону"... це взагалі no comment. Хіба ми там вже не перемогли Мордор? ...
Світ цинічний, і в ньому насамперед мають значення геостратегічні, а не моральні підходи. А зараз ситуація наступна: попри явний стратегічний інтерес, у західних лідерів спостерігається брак рішучості для реалізації цього інтересу на всі 100% (а формальних причин, при великому бажанні, можна знайти десятки, якщо не сотні).
І не надійтесь на вибори, їх не буде, буде підрахуйство.
Що тим ****** видно?
Язик без кісток - чурпеле ним як вентіляхтєр. І вся шайка там така.
Пиззюки.
А правда в тому, що народ (більшість за вступ до НАТО) і армія уже відповідають критеріям НАТО, а допоки тупа зелена мерзота у владі, нам туди дорога заказана, от і думай-ТЕ!
І безугла та амеба
Бреше "золоте яйце"...
Ось наріду це лице.
Нас у НАТО не беруть
ВУ України інший путь.
Знову всім на марафон
НАТО є наш вічний сон.