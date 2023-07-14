Можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії, - Путін

На думку президента РФ Володимира Путіна можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо членства України в НАТО, неодноразово про це говорили - це створює загрози для безпеки Росії", - заявив Путін. За словами президента РФ, "власне, одна з причин спеціальної військової операції - це загроза вступу України до НАТО".

"Упевнений, що це не підвищить безпеку і самої України, та й загалом зробить світ набагато вразливішим і призведе до додаткової напруги на міжнародній арені", - зазначив Путін. "Тому, - додав він, - нічого хорошого в цьому не бачу, позиції добре відомі та давно сформульовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін наблизив НАТО до свого порогу, - Остін про вступ Швеції

При цьому Путін зазначив, що будь-яка країна має право забезпечувати свою безпеку. "Звичайно, вона має право вибирати той спосіб досягнення цієї мети, який вважає для себе найбільш правильним, є лише одне обмеження, воно пов'язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватися загрози для іншої країни. Тому ми виходимо з розуміння того, що цей принцип, який багаторазово був продекларований у різних міжнародних документах, таки враховуватиметься", - сказав він.

"А Україна, звісно, має право на забезпечення своєї безпеки", - сказав президент РФ.

Дивіться: Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО