УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9229 відвідувачів онлайн
Новини Україна-НАТО
23 447 114

Можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії, - Путін

путін

На думку президента РФ Володимира Путіна можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо членства України в НАТО, неодноразово про це говорили - це створює загрози для безпеки Росії", - заявив Путін. За словами президента РФ, "власне, одна з причин спеціальної військової операції - це загроза вступу України до НАТО".

"Упевнений, що це не підвищить безпеку і самої України, та й загалом зробить світ набагато вразливішим і призведе до додаткової напруги на міжнародній арені", - зазначив Путін. "Тому, - додав він, - нічого хорошого в цьому не бачу, позиції добре відомі та давно сформульовані".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін наблизив НАТО до свого порогу, - Остін про вступ Швеції

При цьому Путін зазначив, що будь-яка країна має право забезпечувати свою безпеку. "Звичайно, вона має право вибирати той спосіб досягнення цієї мети, який вважає для себе найбільш правильним, є лише одне обмеження, воно пов'язане з тим, що, досягаючи безпеки однієї країни, не повинні створюватися загрози для іншої країни. Тому ми виходимо з розуміння того, що цей принцип, який багаторазово був продекларований у різних міжнародних документах, таки враховуватиметься", - сказав він.

"А Україна, звісно, має право на забезпечення своєї безпеки", - сказав президент РФ.

Дивіться: Соловйов після саміту НАТО: "Захреначить по Парижу! Ударить по Лондону! Стереть с лица земли нацистские города Германии!". ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6636) путін володимир (24222) росія (66431) членство в НАТО (1757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+87
НАТО заважає росії нападати на сусідів, тому ця істерика
показати весь коментар
14.07.2023 00:49 Відповісти
+67
І що, ніхто не може хряпнуть табакеркою по лисині цього ********* старця?
показати весь коментар
14.07.2023 00:48 Відповісти
+64
Злочинець каже, що коли його жертва живе в будинку з охороною і сигналізацією йому важко її пограбувати чи вбити ..
показати весь коментар
14.07.2023 00:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Найбільша загроза це дoвбoйби при владі. Яскравий приклад - Україна та росія.
показати весь коментар
14.07.2023 10:08 Відповісти
Офіційне запрошення воюючої України до НАТО зовсім не означає, що блок НЕГАЙНО вступає у війну з Росією. Адже після запрошення починається процес підписання договору та його ратифікації всіма країнами, який може тривати достатньо довго, і лише після завершення всіх процедур, які можуть тривати достатньо довго, починає діяти 5 стаття.
Тому надання такого запрошення у Вільнюсі було б лише ультиматумом москві, що в неї є півроку-рік, щоб забратися з України (поки НАТО вимушене буде оголосити війну). Причому завдяки процедурам термін цього ультиматуму можна як скоротити, так і продовжити.
Але на жаль ані Байден, ані інші лідери країн НАТО не здатні подібно путлеру теж почати гру в підняття ставок.
показати весь коментар
14.07.2023 10:13 Відповісти
PTN PNX !
показати весь коментар
14.07.2023 10:22 Відповісти
Польська письменниця Курчаб-Редліх: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/polska-pismennitsja-kurchab-redlih-koli-putina-privezli-do-leningrada-vin-navit-rosijsku-movu-ne-osvojiv-1672888.html Коли Путіна привезли в Ленінград, він навіть російської мови не засвоїв
показати весь коментар
14.07.2023 10:33 Відповісти
А что, состоявшееся членство в НАТО Финляндии не создало «угроз для России»?…
показати весь коментар
14.07.2023 10:40 Відповісти
То члєнство, какое надо члентво.
показати весь коментар
14.07.2023 12:09 Відповісти
Обсуждать что-то что высерает хй..ло - себя не уважать. Просто уничтожать на фронте свиносабак и весь разговор.
показати весь коментар
14.07.2023 10:52 Відповісти
Небезпека для Раші? Так носи з собою свій чемоданчик, кацапе...
показати весь коментар
14.07.2023 10:59 Відповісти
это угроза для пу а не для россии,в нормальной стране приоритет это ее граждане а русси и лично для пу это тетитории
показати весь коментар
14.07.2023 11:49 Відповісти
От і добре.
показати весь коментар
14.07.2023 12:03 Відповісти
Смерть маскалям, кацапстан будет уничтожен.
показати весь коментар
14.07.2023 13:04 Відповісти
Ну, що, жбынька, - еще одна цель спец обсерации близка к выполнению?
показати весь коментар
14.07.2023 13:14 Відповісти
Да повністю пох... що воно верзе. Для чого цитувати маразматика?
показати весь коментар
14.07.2023 13:45 Відповісти
Україна має право.... Шось останнім часом заговорюватись став. То визнав фінансування з бюджету терористів . То право України на забезпечення обороноздатності. А як же денацифікація, недодержавність та інший словесний бункерний понос. Деменція почалася чи що ?
показати весь коментар
14.07.2023 22:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 