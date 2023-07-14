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Новости Украина - НАТО
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Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России, - Путин

путін

По мнению президента РФ Владимира Путина возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин. По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин. "Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".

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При этом Путин отметил, что любая страна вправе обеспечивать свою безопасность. "Конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным, есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться", - сказал он.

"А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", - сказал президент РФ.

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Автор: 

НАТО (10176) путин владимир (31651) россия (96420) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+87
НАТО заважає росії нападати на сусідів, тому ця істерика
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14.07.2023 00:49 Ответить
+67
І що, ніхто не може хряпнуть табакеркою по лисині цього ********* старця?
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14.07.2023 00:48 Ответить
+64
Злочинець каже, що коли його жертва живе в будинку з охороною і сигналізацією йому важко її пограбувати чи вбити ..
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14.07.2023 00:54 Ответить
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Найбільша загроза це дoвбoйби при владі. Яскравий приклад - Україна та росія.
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14.07.2023 10:08 Ответить
Офіційне запрошення воюючої України до НАТО зовсім не означає, що блок НЕГАЙНО вступає у війну з Росією. Адже після запрошення починається процес підписання договору та його ратифікації всіма країнами, який може тривати достатньо довго, і лише після завершення всіх процедур, які можуть тривати достатньо довго, починає діяти 5 стаття.
Тому надання такого запрошення у Вільнюсі було б лише ультиматумом москві, що в неї є півроку-рік, щоб забратися з України (поки НАТО вимушене буде оголосити війну). Причому завдяки процедурам термін цього ультиматуму можна як скоротити, так і продовжити.
Але на жаль ані Байден, ані інші лідери країн НАТО не здатні подібно путлеру теж почати гру в підняття ставок.
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14.07.2023 10:13 Ответить
PTN PNX !
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14.07.2023 10:22 Ответить
Польська письменниця Курчаб-Редліх: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/polska-pismennitsja-kurchab-redlih-koli-putina-privezli-do-leningrada-vin-navit-rosijsku-movu-ne-osvojiv-1672888.html Коли Путіна привезли в Ленінград, він навіть російської мови не засвоїв
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14.07.2023 10:33 Ответить
А что, состоявшееся членство в НАТО Финляндии не создало «угроз для России»?…
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14.07.2023 10:40 Ответить
То члєнство, какое надо члентво.
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14.07.2023 12:09 Ответить
Обсуждать что-то что высерает хй..ло - себя не уважать. Просто уничтожать на фронте свиносабак и весь разговор.
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14.07.2023 10:52 Ответить
Небезпека для Раші? Так носи з собою свій чемоданчик, кацапе...
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14.07.2023 10:59 Ответить
это угроза для пу а не для россии,в нормальной стране приоритет это ее граждане а русси и лично для пу это тетитории
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14.07.2023 11:49 Ответить
От і добре.
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14.07.2023 12:03 Ответить
Смерть маскалям, кацапстан будет уничтожен.
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14.07.2023 13:04 Ответить
Ну, що, жбынька, - еще одна цель спец обсерации близка к выполнению?
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14.07.2023 13:14 Ответить
Да повністю пох... що воно верзе. Для чого цитувати маразматика?
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14.07.2023 13:45 Ответить
Україна має право.... Шось останнім часом заговорюватись став. То визнав фінансування з бюджету терористів . То право України на забезпечення обороноздатності. А як же денацифікація, недодержавність та інший словесний бункерний понос. Деменція почалася чи що ?
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14.07.2023 22:47 Ответить
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