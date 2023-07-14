Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России, - Путин

По мнению президента РФ Владимира Путина возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин. По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин. "Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".

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При этом Путин отметил, что любая страна вправе обеспечивать свою безопасность. "Конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным, есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться", - сказал он.

"А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", - сказал президент РФ.

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