В РФ заборонили змінювати стать
В Росії заборонили здійснювати трансгендерний перехід. Відповідний закон в остаточному читанні ухвалила Держдума.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ. Закон ухвалили одноголосно - за нього проголосував 391 парламентарій.
"Медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі", - йдеться у тексті закону.
Виняток зробили лише для "вроджених аномалій у дітей".
Також, згідно з новим законом, державні органи не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі".
Крім того, "зміна статі" одним або обома з подружжя буде підставою для анулювання шлюб. А "людям, які змінили свою стать" буде заборонено всиновлювати дітей та встановлювати над ними піклування.
На думку авторів закону, він "дозволить зберегти для нащадків Росію - з її культурними та сімейними цінностями, традиційними підвалинами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології".
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Правда Міхалич, одевай красние трусєля. ...
Будет драпать в Африку с органами бабушки.