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Новини
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В РФ заборонили змінювати стать

трансгендер,трансгендери

В Росії заборонили здійснювати трансгендерний перехід. Відповідний закон в остаточному читанні ухвалила Держдума.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ. Закон ухвалили одноголосно - за нього проголосував 391 парламентарій.

"Медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі", - йдеться у тексті закону.

Виняток зробили лише для "вроджених аномалій у дітей".

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Також, згідно з новим законом, державні органи не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі".

Крім того, "зміна статі" одним або обома з подружжя буде підставою для анулювання шлюб. А "людям, які змінили свою стать" буде заборонено всиновлювати дітей та встановлювати над ними піклування.

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На думку авторів закону, він "дозволить зберегти для нащадків Росію - з її культурними та сімейними цінностями, традиційними підвалинами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології".

Автор: 

Держдума (735) росія (66431) трансгендерні люди (4)


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Топ коментарі
+20
Це такий дисонанс, коли країна п#дарів не любить лгбт
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14.07.2023 11:01 Відповісти
+18
там у всех стать одна - пидо.ы - так что меняй не меняй ...
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14.07.2023 11:02 Відповісти
+10
путін останній, якому зробили прикриття для втечі.
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14.07.2023 11:01 Відповісти
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путін останній, якому зробили прикриття для втечі.
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14.07.2023 11:01 Відповісти
Шо, так усі і залишаться підаразами?
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14.07.2023 11:17 Відповісти
Нарешті, от тепер заживуть, не те що ЗАГНІВАЮЩИЙ ЗАПАД ...
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14.07.2023 11:01 Відповісти
Могли би тільки дозволити с жінки в орка, і відразу на фронт ))
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14.07.2023 11:07 Відповісти
А можно і навпаки.З орка в орчиню.А як документи змінювати не можно,то зразу і на фронт.Ото забава була б.
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14.07.2023 13:12 Відповісти


Правда Міхалич, одевай красние трусєля. ...
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14.07.2023 11:13 Відповісти
Це такий дисонанс, коли країна п#дарів не любить лгбт
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14.07.2023 11:01 Відповісти
Взагалі-то завжди так і було. Фашню завжди аж корчить від ЛГБТ і рашизм не є виключенням.
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14.07.2023 14:01 Відповісти
там у всех стать одна - пидо.ы - так что меняй не меняй ...
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14.07.2023 11:02 Відповісти
не тільки в мене одразу така думка 😂😂😂
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14.07.2023 12:40 Відповісти
На россии одна стать - три-два-рас і її не змінити.
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14.07.2023 11:02 Відповісти
И это приняла Дума в которой спикер и большая половина депутатов *******.
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14.07.2023 11:03 Відповісти
путин подавал заявку на смену пола в западной клинике, но отклонили там, теперь и на росии нельзя
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14.07.2023 11:04 Відповісти
А как же бункєрная бабушка с половимі органамі дєдушкі???
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14.07.2023 11:04 Відповісти
В бункерної бабцццці залишився один рябий шнурочок, якийсь чомусь постійно висить!
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14.07.2023 11:08 Відповісти
Це що б від ЧМОбілізації не"косили"
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14.07.2023 11:05 Відповісти
Поставте бар'єр для проникнення ваших провідних ракетобудівників на Захід, а то нащадки ризикують залишитись без ракет.
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14.07.2023 11:07 Відповісти
Бажано такий самий барʼєр, як трьом конструкторам "Кінжалу" в травні - кожному одиночний.
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14.07.2023 14:04 Відповісти
Родила Алина в ночь и не сына и не дочь; и не моль, и не лягушку, а неведому зверюшку
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14.07.2023 11:12 Відповісти
Ну,нарешті))Ось де проблема московії була,що не давала обігнати Америку)))
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14.07.2023 11:12 Відповісти
А як будуть пропагандони потім тікати?
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14.07.2023 11:18 Відповісти
Піда...ми так і залишаться
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14.07.2023 11:27 Відповісти
А що ж тепер робити солов"їному висєру?
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14.07.2023 11:34 Відповісти
метнуться кабанчиком у якийсь тайланд, туди де такі операції не забороняли
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14.07.2023 12:43 Відповісти
Нехай тепер завалят ЕСПЛ заявами і виграють!
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14.07.2023 11:42 Відповісти
Не завалять. росія звідти вийшла.
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Значит, путин уже себе операцию сделал по смене органов дедушки.
Будет драпать в Африку с органами бабушки.
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14.07.2023 12:00 Відповісти
On ne peut pas changer grand chose en Russie..
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Нащо підарасам змінювати стать??
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14.07.2023 13:24 Відповісти
 
 