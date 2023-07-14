В РФ заборонили змінювати стать

В Росії заборонили здійснювати трансгендерний перехід. Відповідний закон в остаточному читанні ухвалила Держдума.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ. Закон ухвалили одноголосно - за нього проголосував 391 парламентарій.

"Медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі", - йдеться у тексті закону.

Виняток зробили лише для "вроджених аномалій у дітей".

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Також, згідно з новим законом, державні органи не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про "зміну статі".

Крім того, "зміна статі" одним або обома з подружжя буде підставою для анулювання шлюб. А "людям, які змінили свою стать" буде заборонено всиновлювати дітей та встановлювати над ними піклування.

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На думку авторів закону, він "дозволить зберегти для нащадків Росію - з її культурними та сімейними цінностями, традиційними підвалинами, ставлячи бар'єр на шляху проникнення західної антисімейної ідеології".