Суд зобов’язав УПЦ МП звільнити будівлю церкви на Хмельниччині
Господарський суд Хмельницької області зобов’язав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Позов до суду подав Національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець". Він просив суд зобов’язати УПЦ МП звільнити будівлю Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському.
Третьою стороною у справі виступало Міністерство культури та інформаційної політики.
13 липня суд ухвалив рішення на користь заповідника.
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