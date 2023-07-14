УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8962 відвідувача онлайн
Новини
1 624 9

Суд зобов’язав УПЦ МП звільнити будівлю церкви на Хмельниччині

церква,здвиженська,кам'янець-подільський

Господарський суд Хмельницької області зобов’язав повернути будівлю Здвиженської церкви з користування Української православної церкви.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Позов до суду подав Національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець". Він просив суд зобов’язати УПЦ МП звільнити будівлю Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському.

Третьою стороною у справі виступало Міністерство культури та інформаційної політики.

Дивіться: СБУ повідомила наміснику Лаври Павлу про підозру у нових злочинах: заперечував існування України як суверенної держави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13 липня суд ухвалив рішення на користь заповідника.

Автор: 

Міністерство культури (763) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1214) церква (701)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кол-во участков МП...

показати весь коментар
14.07.2023 11:10 Відповісти
Здивований щодо Рівненщини та Волині
показати весь коментар
14.07.2023 11:22 Відповісти
Я атеіст, на Волині присутня така муйня.....
показати весь коментар
14.07.2023 11:31 Відповісти
Карта ракових метастазів на тілі України.
показати весь коментар
14.07.2023 11:50 Відповісти
Вся рашистська сатанинська секта мп має викинута з України взад запарєбрік...
показати весь коментар
14.07.2023 11:10 Відповісти
....зобов'язав УПЦ МП звільнити будівлю церкви Джерело:
===
От як буде результат - тоді й напишите.
показати весь коментар
14.07.2023 11:15 Відповісти
Це під кожну церкву рішення суду? А можна усіх гуртом?
показати весь коментар
14.07.2023 11:20 Відповісти
Не розумію, чому "пцу" тим більше "мп", тільки будівлю церкви Хмельниччини? Чому не всі церква України? Не існує ні якої "мп" у православії! Це афера загарбників - сатанізм!!! Зайвехромосоми Українського походження, найдіть у Біблії, хоч який-небудь натяк на вбивство? Можно ще в Карані, в Талмуді і т. д., пошукати! Антихристи "гуйндя" з "******", зараз править касабськими "церквами"!
показати весь коментар
14.07.2023 11:51 Відповісти
Духовна окупація України сатанинською федерацією продовжується.
показати весь коментар
14.07.2023 12:03 Відповісти
 
 