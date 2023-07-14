Через негоду знеструмлено 140 населених пунктів у 6 областях, - Міненерго
Унаслідок погіршення погодних умов у 6 областях знеструмлено 140 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міненерго.
"Через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях. Переважна більшість із них – на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що вночі внаслідок чергового удару по території України на котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна. Як зазначається, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.
Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях.
Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
На Херсонщині заживили 1 населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.
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