Через негоду знеструмлено 140 населених пунктів у 6 областях, - Міненерго

Унаслідок погіршення погодних умов у 6 областях знеструмлено 140 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міненерго.

"Через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях. Переважна більшість із них – на Київщині", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що вночі внаслідок чергового удару по території України на котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна. Як зазначається, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.

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Крім того, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях.

Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

На Херсонщині заживили 1 населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

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