Понад 70% пошкоджених унаслідок обстрілів об’єктів Житомирщини вже відновлено
На Житомирщині вже відновили понад 70% об’єктів, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російської армії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі розповів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Житомирщина на початку повномасштабного вторгнення зазнавала значних ракетно-бомбових ударів. Загалом їх більше 100, внаслідок чого понад 4000 осель та будівель на Житомирщині було пошкоджено. Ми за півтора року впоралися з більш ніж 70% пошкоджень. Ми повернули наших людей до нормального житла", - зазначив Бунечко.
Начальник ОВА додав, що на Житомирщині є повністю зруйновані будівлі, які область не може відновити самотужки. На їхню відбудову потрібна допомога держави.
За словами Бунечка, зараз область у межах проєкту "Пліч-о-пліч" допомагає відновлювати село Трифонівка на Херсонщині. З обласного бюджету на це виділили 33 млн грн. У Трифонівці вже працюють 11 бригад, які почали відновлювати 16 об’єктів.
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