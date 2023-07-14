Сербія не запроваджує санкції проти РФ через "моральну позицію", - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич відреагував на претензії, що він не запроваджує санкції проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Вучича, він "був тим, хто виступав проти (санкцій), вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії".

Водночас сербський лідер визнав, якщо Белграду доведеться запроваджувати санкції, то він "це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає".

"Чи заробляємо ми гроші на всьому цьому? Ні. Чи буде в нас багато проблем через це? Буде", - додав Вучич.

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"Чи впевнений я, що ми впораємося з цим? Не впевнений, тому що для мене набагато важливіше, якою буде наша правова і моральна позиція, навіть в історичному сенсі", - резюмував президент Сербії.