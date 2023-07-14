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Новини Санкції проти Росії
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Сербія не запроваджує санкції проти РФ через "моральну позицію", - Вучич

вучич,александар

Президент Сербії Александар Вучич відреагував на претензії, що він не запроваджує санкції проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За словами Вучича, він "був тим, хто виступав проти (санкцій), вважаючи, що важливіша за все моральна позиція Сербії".

Водночас сербський лідер визнав, якщо Белграду доведеться запроваджувати санкції, то він "це зробить, бо мусить, а не тому, що бажає".

"Чи заробляємо ми гроші на всьому цьому? Ні. Чи буде в нас багато проблем через це? Буде", - додав Вучич.

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"Чи впевнений я, що ми впораємося з цим? Не впевнений, тому що для мене набагато важливіше, якою буде наша правова і моральна позиція, навіть в історичному сенсі", - резюмував президент Сербії.

Автор: 

росія (66431) Сербія (383)


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Топ коментарі
+15
Шльондра та мораль-речі не сумісні...
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14.07.2023 12:26 Відповісти
+10
"братушки" застрягли в часі, досі дупа від турок болить 😢
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14.07.2023 12:27 Відповісти
+9
через Аморальну позицію.
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14.07.2023 12:28 Відповісти
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Шльондра та мораль-речі не сумісні...
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14.07.2023 12:26 Відповісти
Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона.
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14.07.2023 12:38 Відповісти
декі люди чомусь не бояться вголос визнавати, що вони дурні та безпринципні...
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14.07.2023 12:26 Відповісти
"братушки" застрягли в часі, досі дупа від турок болить 😢
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14.07.2023 12:27 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-07-13/shmyigal-stal-figurantom-dela-o-nezakonnom-vyivode-iz-byudjeta-pochti-10-mln-doll---eks-nardep/300807 Шмигаль став фігурантом справи через незаконне виведення з бюджету майже 10 млн дол - екснардеп


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14.07.2023 12:27 Відповісти
через Аморальну позицію.
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14.07.2023 12:28 Відповісти
Ця позиція називається аморальною.
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14.07.2023 12:29 Відповісти
Про яку мораль цей придурок розповідає?
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14.07.2023 12:30 Відповісти
русскіє братушкі асвабаділі от фашиздов! Правда, та гнида, чомусь замовчує, що звільняли Сербію. в більшості, українці (2-й і 3-й українські фронти), але ж то таке...
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14.07.2023 12:37 Відповісти
"Чи впевнений я, що ми впораємося з цим? Не впевнений, тому що для мене набагато важливіше, якою буде наша правова і моральна позиція, навіть в історичному сенсі."

Все вірно - все через вашу моральну підтримку агрессора, вбивці і гвалтівника.
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14.07.2023 12:30 Відповісти
Ага, "моральну". Просто гандони...
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14.07.2023 12:31 Відповісти
Руссо туристо Сербіо обдристо! Обліко моралє!
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14.07.2023 12:32 Відповісти
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14.07.2023 12:32 Відповісти
Аморальну позицію. Кажіть вже правду.
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14.07.2023 12:32 Відповісти
моральну позицію?! Моральну?!! Скаже це мешканцям Бучі, Херсона та інших деокупованих територій. Скажи це родичам та жертвам обстрілів мирних селищ!
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14.07.2023 12:34 Відповісти
білосрашка 2
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14.07.2023 12:36 Відповісти
Похоже на оправдание для московии. Мы не хотим вводить санкции, но если надо - введем. Но это не потому что мы так захотели, нас заставили.
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14.07.2023 12:36 Відповісти
Я не можу второпати Росія напала на Україну. Без всякої на те причини. Вбиває мирне населення, бомбить міста, знищує структуру і президент європейської держави не вводить санкції проти країни агресори по причині моралі? Де я щось загубив!?
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14.07.2023 12:38 Відповісти
А вони нагеноцидили набагато більше албанців ніж кацапи українців!!!Тому не слід дивуватись.Гниди
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14.07.2023 12:53 Відповісти
Банку вазеліна для сраки Вучича
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14.07.2023 12:54 Відповісти
Ну ось! А то доггі-стайл, доггі-стайл.
Ан ніт! МОРАЛЬНА ПОЗИЦІЯ!
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14.07.2023 12:39 Відповісти
Розмовляв недавно із сербом. Все що він вичавив так це:»цього не повинно було статись». І не дурна людина, бізнесмен але мене дивує наскільки люди в ********* світі можуть добровільно перебувати в полоні навʼязаних ним стереотипів! Мичав про якесь «словʼянське братство».
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14.07.2023 12:42 Відповісти
Щось він не з того боку ''моралі'' став!
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Моральна позиція під@раса
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14.07.2023 12:52 Відповісти
"магічний" пєндель від ЄС
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14.07.2023 14:55 Відповісти
потвори
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14.07.2023 18:06 Відповісти
Яка позиція така й мораль, всі недоімперські покидьки симпатики *****.
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14.07.2023 19:11 Відповісти
 
 