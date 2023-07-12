Сербський суд відмовив Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ
Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили журналісти Балканської служби Радіо Свобода та проєкту "Схеми".
12 липня спеціальна рада суду міста Ниш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає, пише видання.
"Схеми" зазначають, що Офіс Генпрокурора звернувся до Мін'юсту Сербії з екстрадиційним запитом щодо Андрія Наумова у вересні 2022 року.
"У запиті прокурори повідомили, що в Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду (який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, – ред.) і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим", - йдеться в повідомленні.
Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.
Журналісти "Схем" звернулися до Офісу Генерального прокурора України з проханням про коментар і чекають на відповідь.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.
Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.
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Корабль вооружен ракетами "Калибр".
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явно чийсь кумсватбрат чи за бабло взяли на роботу
ЗеленськийЄрмак.
"За збігом, сьогодні ще й річниця падіння Сребрениці - першого в Європі, після ДСВ, масового вбивства цивільного населення, кваліфікованого міжнародним правом як геноцид. Понад 8000 сребреницьких босняків чоловічої статі було розстріляно армією Республіки Сербської, понад 1000 досі числяться пропалими без вісти, і родини шукають їхніх могил. І значно рідше згадують (якщо взагалі згадують), що поруч із Сребреницею був ще один босняцький анклав - Жепа, і там різанини вдалось уникнути. Тому що Сребреницю контролювали миротворчі війська НАТО (Нідерландів), а Жепу - українські. І голландські "блакитні каски" перелякались Ратко Младіча й пішли на всі його вимоги, а українці сказали йому "фак ю" (втім, десь я читала, що наш полковник Верхогляд з цією проксі-куклою Кремля переговори провадив по-російськи, щоб краще дійшло) - і вивезли цивільне населення з Жепи цілим і неушкодженим."
Оксана Забужко.
Пильнуймо привладних!!
хто ж передасть цього хлопа, як він вкаже на зелінського та бакланова, якщо йому яйця прищемити
та видасть іншу агентура хйла в Україні