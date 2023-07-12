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Сербський суд відмовив Україні в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ

наумов

Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили журналісти Балканської служби Радіо Свобода та проєкту "Схеми".

12 липня спеціальна рада суду міста Ниш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає, пише видання.

"Схеми" зазначають, що Офіс Генпрокурора звернувся до Мін'юсту Сербії  з екстрадиційним запитом щодо Андрія Наумова у вересні 2022 року.

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"У запиті прокурори повідомили, що в Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду (який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, – ред.) і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим", - йдеться в повідомленні.

Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Журналісти "Схем" звернулися до Офісу Генерального прокурора України з проханням про коментар і чекають на відповідь.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, на початку червня 2022 Наумов був затриманий під час перетину кордону Сербії. Він перебуває в слідчому ізоляторі міста Ніш.

Наумова підозрюють у заволодінні у 2019-2021 роках шахрайським шляхом понад 3,2 млн грн. Слідство встановило, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати до СБУ. Замість того щоб звільнитися з держпідприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його нібито призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав звільнитися з попереднього місця роботи. Однак завдяки неправдивій інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як призваному військовослужбовцю.

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Автор: 

Сербія (383) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+18
Спочатку дають або навіть допомагають втекти а потім типу розшукують та намагаються повернути-це лицемірна огидна хрєнь...
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12.07.2023 18:44 Відповісти
+18
Короче, офіс генпрокурви все зробив аби наумова не видали Україні, щоб нарід не дізнався багато цікавого про Чонгара Оманського, як це сталося з куліничем.
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12.07.2023 18:50 Відповісти
+15
Так в запросе ни слова о государственной измене. Как и не было такого.
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12.07.2023 18:50 Відповісти
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сербы-это "балканские кацапы",ничего удивительного.
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12.07.2023 18:40 Відповісти
Краще як його зелені кацапам віддадуть?
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12.07.2023 18:41 Відповісти
Он на кацапов работал и с удовольствием останется у "балканских кацапов".
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12.07.2023 18:47 Відповісти
Його влаштують і українські зелені кацапи.
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12.07.2023 21:36 Відповісти
Нормальні пацани, зеля його передасть раші, як і медведчука
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12.07.2023 19:56 Відповісти
Серби гниди відправте його в Україну все одно йому нічого не буде.
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12.07.2023 18:41 Відповісти
Ну екстрадують, потім він за своїми колишніми зв'язками заплатить, випустять його дасть ще грошей піде в СБУ, і знову буде красти... у нашій країні не зможуть його покарати так нехай хоча б Серби його посадять, щоб іншим не повадно було воровать а потім біжати за кордон!!!
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12.07.2023 19:57 Відповісти
поэтому кулинич внезапно умрёт.
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12.07.2023 18:45 Відповісти
Ну чому одразу помре, може сказати що йому завдання давав Порошенко.
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12.07.2023 19:48 Відповісти
Так в запросе ни слова о государственной измене. Как и не было такого.
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12.07.2023 18:50 Відповісти
Рекція сербів на це буде однозначна - політично мотивоване переслідування. А ось економічні та фінансові злочини до політики важко пришити
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12.07.2023 21:16 Відповісти
може й на краще? - йуда хоч у Сербії отримає реальний тюремний термін... бо шось важко пригадати хоча б когось з "еліти", хто би реально сидів.. ну, хіба що колись - Зварич-суддя
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12.07.2023 18:44 Відповісти
По словам издания УКРАЇНА НАЖИВО, в состав Черноморского флота РФ вошел новый ракетоносец "Циклон".

Он стал первым за 25 лет военным кораблем, построенным на Керченском заводе.

Корабль вооружен ракетами "Калибр".

https://t.me/UAnazhyvo/29853 - ВІДЕО
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12.07.2023 18:44 Відповісти
Повторит судьбинушку флЯгмана-ракетоносца и просто "убийцы авианосцев" крейсера "мЯсква".
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12.07.2023 18:49 Відповісти
не повторить. кажуть,що Москву було потоплено 2 Нептунами,першим і останнім
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12.07.2023 19:16 Відповісти
Малый ракетный типа Каракурт.
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12.07.2023 19:12 Відповісти
Спочатку дають або навіть допомагають втекти а потім типу розшукують та намагаються повернути-це лицемірна огидна хрєнь...
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12.07.2023 18:44 Відповісти
Ну, способов накосячить в документах, чтобы гарантированно отказали, можно придумать кучу. А потом развести руками "Мы не при чем, мы старались".
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12.07.2023 18:52 Відповісти
Давайте не будемо поспішати. Я чомусь думав, що його звинуватимуть у державній зраді. Можливо хай поки-що відсидить у сербів за економічні злочини.
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12.07.2023 18:46 Відповісти
Короче, офіс генпрокурви все зробив аби наумова не видали Україні, щоб нарід не дізнався багато цікавого про Чонгара Оманського, як це сталося з куліничем.
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12.07.2023 18:50 Відповісти
Так екстрадиція для нього теж саме що вихід на волю. В наших судах ''за бабоси все порішають''.
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12.07.2023 18:51 Відповісти
Як же ж можна віддати братушку...
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12.07.2023 18:54 Відповісти
нормально так взяв і вирішив піти в сбу працювати начальником,

явно чийсь кумсватбрат чи за бабло взяли на роботу
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12.07.2023 18:56 Відповісти
Його назначив Зеленський Єрмак.
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12.07.2023 19:05 Відповісти
Сербія це не дружня Україні держава.
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12.07.2023 19:04 Відповісти
Так, тому що українські миротворці не дозволили сербським нацистам вирізати босняків в Жепі:
"За збігом, сьогодні ще й річниця падіння Сребрениці - першого в Європі, після ДСВ, масового вбивства цивільного населення, кваліфікованого міжнародним правом як геноцид. Понад 8000 сребреницьких босняків чоловічої статі було розстріляно армією Республіки Сербської, понад 1000 досі числяться пропалими без вісти, і родини шукають їхніх могил. І значно рідше згадують (якщо взагалі згадують), що поруч із Сребреницею був ще один босняцький анклав - Жепа, і там різанини вдалось уникнути. Тому що Сребреницю контролювали миротворчі війська НАТО (Нідерландів), а Жепу - українські. І голландські "блакитні каски" перелякались Ратко Младіча й пішли на всі його вимоги, а українці сказали йому "фак ю" (втім, десь я читала, що наш полковник Верхогляд з цією проксі-куклою Кремля переговори провадив по-російськи, щоб краще дійшло) - і вивезли цивільне населення з Жепи цілим і неушкодженим."
Оксана Забужко.
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12.07.2023 22:13 Відповісти
Він не перший і , на жаль не останній. Стандартне формулювання відмови - "Українська влада не в змозі забезпечити безпеку ХХХХ через війну і обстріли з боку роSSії усієї території України".
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12.07.2023 19:17 Відповісти
На сцене 95 кввртал. мы к вам заехали на час, а ну скорей любите нас, вам крупно првезло
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12.07.2023 19:35 Відповісти
Трубіцин радить не робити зайвих переїздів та залишитися в Сербії.
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12.07.2023 19:52 Відповісти
Посла України закликати до України на консультації а сєрбського у дупу з Києва...
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12.07.2023 19:53 Відповісти
Мікроімперці бикують. Було б гарно, якби мадяри напали на Белград, який вони вважають своїм, ото б ми пориготали)
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12.07.2023 19:58 Відповісти
Навіть серби розуміють що зелени ******* відразу відпустять цього руzкрота, а загратами буде патріот та Українській розвідник Червінский.
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12.07.2023 19:58 Відповісти
Ну ещё бы, это смертный приговор билетеру 95 квартала баканову а дальше и Оманскому Ослу, фсбэшнику Елдаку, подстилке козака- меРтвечука верещюк, шестёрке Елдака резникову и буданову, всем кто сдал юг Украины и не только....
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12.07.2023 20:01 Відповісти
Мабуть, десь отак, і баканів іван, теж за ґратами та у неволі московській з деркачами та мертвечуками, у холодній камері…
Пильнуймо привладних!!
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12.07.2023 20:06 Відповісти
а де стаття - "держзрада"?
хто ж передасть цього хлопа, як він вкаже на зелінського та бакланова, якщо йому яйця прищемити
та видасть іншу агентура хйла в Україні
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12.07.2023 20:41 Відповісти
Главное Червинского посадили, а этот не виноват, подумаешь с фсб сотрудничал....
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12.07.2023 21:18 Відповісти
Ванька Баканов може і далі спокійно ходити на тренування у клуб "Динамо" в Конча-Заспі....
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12.07.2023 21:20 Відповісти
А где выдающийся деятель баканов который поназначал всё это говно.
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12.07.2023 21:41 Відповісти
Як це схоже на багаторічну імітацію Нафтогазом за часів януковича відсудити кошти через Стокгольмський арбітраж. Лише за Порошенка Нафтогазова почав відпрацьовувати позов і досяг результату
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12.07.2023 22:20 Відповісти
 
 