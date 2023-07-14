Байден про завершення війни: Крим важливий, але є багато інших питань

Звільнення окупованого росіянами Криму є не єдиною умовою завершення війни Росії проти України.

Про це президент США Джо Байден сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Представник ЗМІ запитав його, чи вважає Байден, що для завершення війни необхідно вирішити питання Криму.

"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись", - відповів президент США.

Читайте: В Україні формують кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та на Донбасі

Нагадаємо, Байден також вважає, що війна не може "тривати роками". На його думку, ресурси Росії вичерпаються, а Україна досягне успіху в контрнаступі.