Байден про завершення війни: Крим важливий, але є багато інших питань
Звільнення окупованого росіянами Криму є не єдиною умовою завершення війни Росії проти України.
Про це президент США Джо Байден сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Представник ЗМІ запитав його, чи вважає Байден, що для завершення війни необхідно вирішити питання Криму.
"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись", - відповів президент США.
Нагадаємо, Байден також вважає, що війна не може "тривати роками". На його думку, ресурси Росії вичерпаються, а Україна досягне успіху в контрнаступі.
Топ коментарі
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар14.07.2023 12:39 Відповісти Посилання
+8 Максім ХОЙ #398010
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показати весь коментар14.07.2023 12:41 Відповісти Посилання
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По нем муха це-це в Африке соскучилась 😂
Агласітє вєсь спісок, пожалуйста.
Зєлі він не сподобається.
Але ні і Вас, Діду, ні у нас попереду немає вічності щоб прикончити рашку
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі!"
Після нього решта "само пойдьот, само пойдьот!"
Ну, окрім тих хто буде сидіти в тюрмі.
Так я вас засмучу. Такого не буде.
Я згоден, що зараз маємо найгірший результат централізації. Той, хто хоч колись керував людьми розуміє, що все зробити чи направити ти не зможеш. потрібна децентралізація та передача повноважень. А всі питання, щодо "заземлення" на себе призведуть до подібних наслідків.
Структура, що побудована на принципі вірності не може бути ефективною.
Потрібен принцип фаховості та захисту інтересів України
Байден здав Крим так само як обама
І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись", - відповів президент США.Джерело:
тобто, не замість Криму 17ть речей, а І ще,
разом буде 1+17
то я запитував чи казав таке чи подібне Байден.