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Новини Війна
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Байден про завершення війни: Крим важливий, але є багато інших питань

байден

Звільнення окупованого росіянами Криму є не єдиною умовою завершення війни Росії проти України.

Про це президент США Джо Байден сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Представник ЗМІ запитав його, чи вважає Байден, що для завершення війни необхідно вирішити питання Криму.

"І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись", - відповів президент США.

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Нагадаємо, Байден також вважає, що війна не може "тривати роками". На його думку, ресурси Росії вичерпаються, а Україна досягне успіху в контрнаступі.

Автор: 

Байден Джо (2893) Крим (14200)


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Топ коментарі
+9
І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити
Агласітє вєсь спісок, пожалуйста.
Зєлі він не сподобається.
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14.07.2023 12:39 Відповісти
+8
лисий хєр в трусіках був помічений в Білорусії
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14.07.2023 12:39 Відповісти
+6
На Кримі вже батальйон Боневтік рубає москолоту як капусту.
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14.07.2023 12:41 Відповісти
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17 миттєвостей війни
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14.07.2023 12:38 Відповісти
лисий хєр в трусіках був помічений в Білорусії
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14.07.2023 12:39 Відповісти
Да, да, на камеру в палаточке комаров кормит....

По нем муха це-це в Африке соскучилась 😂
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14.07.2023 12:42 Відповісти
Правильно (як називають цю муху африканці) Зем-Зем.
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14.07.2023 14:53 Відповісти
А де ж кувалда?
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14.07.2023 12:43 Відповісти
Е ні діду. Стривай.
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14.07.2023 12:39 Відповісти
І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити
Агласітє вєсь спісок, пожалуйста.
Зєлі він не сподобається.
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14.07.2023 12:39 Відповісти
Дай Боже здоров'я Діду!

Але ні і Вас, Діду, ні у нас попереду немає вічності щоб прикончити рашку

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі!"
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14.07.2023 12:41 Відповісти
а де ви діли свою зброю? всі ці Оплоти,Булати.Буревії,Сапсани,Коршуни.Нептуни,Богдани,Вільхи тощо? Прої......ли на весняних шашличках,перед 24.02.22??
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14.07.2023 12:46 Відповісти
так,проїли
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14.07.2023 12:56 Відповісти
На Кримі вже батальйон Боневтік рубає москолоту як капусту.
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14.07.2023 12:41 Відповісти
там ще Сашка Поворознюка немає....
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14.07.2023 12:47 Відповісти
Поворознюк у розвідці.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
як Трубіцин? чи він ескортмен-агент десь на Москві?
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14.07.2023 12:51 Відповісти
Десь затихарився і підглядує.
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14.07.2023 12:53 Відповісти
принаймні одну ще знаю - буба зі своєю зеленою биковнею і його шобла.
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14.07.2023 12:42 Відповісти
Був має бути питанням номер раз!

Після нього решта "само пойдьот, само пойдьот!"
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14.07.2023 12:45 Відповісти
але підштовхувати прийдеться, "дружні" копняки ще ніхто не відміняв.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Надіюсь, серед тих 17 є відправка кварталу95 в повному складі, разом з прибиральницею, на родіну в Ізраїль?
Ну, окрім тих хто буде сидіти в тюрмі.
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14.07.2023 12:43 Відповісти
Байден іде в сраку. Україні треба готуватись до зміни влади в Америці.
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14.07.2023 12:44 Відповісти
Це ви Скабееву маєте на увазі, в президенти США?
Так я вас засмучу. Такого не буде.
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14.07.2023 12:47 Відповісти
Янкі Грабовскі,щось мені підказує,що в с.раку скоріше підеш ти....
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Не забувай, що до влади в США може повернутися людина, яку преЗЕдент називав своїм наставником...
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14.07.2023 12:57 Відповісти
Хто,невже Лукашенко!!!!!!!!!!
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14.07.2023 13:12 Відповісти
На пенсію пора, проблема що Трамп що прийде ще гірше
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14.07.2023 12:54 Відповісти
Дякую,що підписався.Воно й видно,що остап ***дун
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14.07.2023 12:58 Відповісти
Хавай на здоров'я
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14.07.2023 13:03 Відповісти
Ни абрамсов, ни атакмс, ни самолётов. Это лендлиз? Ещё что-то про Крым пи*дит. Старый Пи*дун.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Та ми вже збагнули,що остап старий ******.Навіщо ти вдруге повторюєш!!!!!!
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14.07.2023 13:10 Відповісти
Щоб тобі вистачило на обід та й вечерю. Хавай на здоров'я
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14.07.2023 13:17 Відповісти
А потім скаже, що не візьмемо Україну до НАТО, бо є спірні території
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14.07.2023 13:09 Відповісти
Хто скаже,Оксана Фесенко?Так її думкою можна підтертися,вона ні на що не впливає
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14.07.2023 13:14 Відповісти
Дипломатичною мовою це означає, що про звільнення Криму навіть і не йдеться. Тобто, в планах США наразі цього немає
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14.07.2023 13:12 Відповісти
але у ЗСУ свої плани
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14.07.2023 13:15 Відповісти
Поставки зброї здійснюються відповідно до планів Заходу і, зокрема, США. Отже, судячи по кількості і номенклатурі, наразі плани зовсім інші. А плани і можливості ЗСУ залежать виключно від цих поставок, нажаль...
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14.07.2023 13:27 Відповісти
а то вже до зеленського і Міністра Оторони Барана запитання,чому не закупили зброю
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14.07.2023 13:31 Відповісти
Навіть, якщо б наш ВПК й працював би на повну, все одно нам би не вистачило, оскільки кацапсинський ВПК набагато потужніший завдяки нафтогазодоларам
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14.07.2023 14:24 Відповісти
Знову таки:то провина зеленського,що наш оборонпром погано працював,треба,щоби працював краще за російський,зеленський цього не зробив
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14.07.2023 14:31 Відповісти
зеленський цього не зробив, та й всі інші теж (Порошенко - "сивочолий гетьман", януковоч, чучма). А все через надмірну централізацію влади. Тобто копіюбть модель масквії з ії царизмом. Колись ще на УТ - 1 бачив передачу спитали сторічну жіночку, що ще жила при рос. імперії: в чому проблема України? А вона дуже гарно відповіла: що кожен хоче бути гетьманом!
Я згоден, що зараз маємо найгірший результат централізації. Той, хто хоч колись керував людьми розуміє, що все зробити чи направити ти не зможеш. потрібна децентралізація та передача повноважень. А всі питання, щодо "заземлення" на себе призведуть до подібних наслідків.
Структура, що побудована на принципі вірності не може бути ефективною.
Потрібен принцип фаховості та захисту інтересів України
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14.07.2023 15:19 Відповісти
до чого тут сивочолий і чучма,Узеленського було 3 роки,щоби організувати виробництво зброї,а він профукав,і русня зараз руйнує наші міста і села
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14.07.2023 15:30 Відповісти
Вибачаюсь.Це провина Барана,Хомчака і Зеленського
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14.07.2023 15:08 Відповісти
Ну хоть старик поставил немного на место мрийників о возвращении Крыма.
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14.07.2023 13:17 Відповісти
Байден здав Крим так само як обама
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14.07.2023 13:37 Відповісти
не бреши,Байден не міг здати Крим,бо Крим ніколи не належав США
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14.07.2023 14:32 Відповісти
"Байден про завершення війни: Крим важливий, але є багато інших питань" Джерело:
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14.07.2023 16:12 Відповісти
добре,щоМоддом визнав свою помилку
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14.07.2023 16:19 Відповісти
помилку?
Байден здав Крим так само як обама
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14.07.2023 16:22 Відповісти
так,ти просто брешеш.Напиши,коли це Крим належав США
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14.07.2023 16:28 Відповісти
Крим не належав США. Але Обама миг не дати хуьлу його забрати. Саме на цей випадок хуьло прибрав у своей армии розпизнавальни знаки = щоб пити в кущи. Але Обама/байден подарували Крим хуьлу и заборонили Турчинову опир.
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14.07.2023 16:32 Відповісти
Ви їй богу не вмієте читати:

І ще сімнадцять речей також потрібно повністю вирішити. Крим важливий, але є багато інших питань, з чим потрібно впоратись", - відповів президент США.Джерело:

тобто, не замість Криму 17ть речей, а І ще,
разом буде 1+17
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14.07.2023 17:38 Відповісти
Ага, Крим стоить на 18 мисци, тобто = 0
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14.07.2023 18:24 Відповісти
Явно не на першому поки Мелітополь, Бердянськ, Скадовськ в окупації. Сенс виразу «до*уя ще треба зробити щоб говорити за Крим».
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14.07.2023 18:28 Відповісти
Сенс у тому, що Байден починаючи з 2021 року змушуе Украину видмовитися вид Криму в обмин на мир = финляндський вариант.
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14.07.2023 18:40 Відповісти
Згадав! Він так і сказав: запускайте шатлии нахер вам той Крим». Не можу знайти посилання. Підсмажете?
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14.07.2023 19:15 Відповісти
Підсмажу https://minre.gov.ua/2021/11/23/iryna-vereshhuk-u-2022-roczi-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni-perevezennya/
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17.07.2023 11:01 Відповісти
За цих артистів я в курсі.
то я запитував чи казав таке чи подібне Байден.
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17.07.2023 12:02 Відповісти
а Байден не казав.Навпаки,він був роздратований неготовністю нашої Армії захищати південь України
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17.07.2023 14:03 Відповісти
Та я знаю, я запитував у опонента по «дискусії». Перечитайте всю гілку а не окреме повідомлення, стане зрозумілим контекст запитання
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17.07.2023 14:22 Відповісти
я з вами згоден
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17.07.2023 15:41 Відповісти
не Байден,а зеленський змушує,він відвів українські війська на 200км від Криму
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17.07.2023 10:59 Відповісти
до того, що деякі проекти потребують значно більше 3 років. так, зрозуміло?
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14.07.2023 16:03 Відповісти
Не сходь із теми,визнай,що зеленський мав достатньо часу,але профукав Маріуполь і Соледар
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14.07.2023 16:20 Відповісти
все зрозуміло: перехід з теми на іншу(
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14.07.2023 16:23 Відповісти
Але ти визнай,що зеленський за 3 роки нічого не зробив,щоби викинути русню
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14.07.2023 16:26 Відповісти
прощавай бот!
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14.07.2023 16:27 Відповісти
І не кажи,що зеленському часу не вистачило.Якби це одразу після виборів відбулося загострення війни,то ще можна виправдати його.Але зеля цілих 3 роки був при владі--і здав росії Маріуполь і Соледар
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14.07.2023 16:29 Відповісти
крим не на часі, так байдену? міг хоч би промовчати....
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14.07.2023 18:03 Відповісти
 
 