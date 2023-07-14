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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Загроза вторгнення з Білорусі відсутня

ставка,зеленський

Президент України Володимир Зеленський 14 липня провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського - ситуація на фронті, просування, оборона. Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання - віце-прем’єр Кубраков", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, йшлося про нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розширене засідання Ставки: Обговорили захист АЕС та ситуацію на фронті. Головкому доручено посилювати Північ

"Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - резюмує Зеленський.

Автор: 

Білорусь (7987) кордон (4838) Зеленський Володимир (24558) Ставка (141)


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Топ коментарі
+7
Госпаді, Віслюк тільки в сауні перед якуновічєм міг щось проводити. Шапіто грьобане.
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14.07.2023 12:57 Відповісти
+5
Це ти свистів і до початку великої війни і запрошував нас на шашлики.
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14.07.2023 12:57 Відповісти
+3
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14.07.2023 12:59 Відповісти
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Кубраков це і є загроза вторгнення з Білорусі.його дядько в Білорусі править
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14.07.2023 12:54 Відповісти
Це ти свистів і до початку великої війни і запрошував нас на шашлики.
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14.07.2023 12:57 Відповісти
Госпаді, Віслюк тільки в сауні перед якуновічєм міг щось проводити. Шапіто грьобане.
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14.07.2023 12:57 Відповісти
тоді в сауні,зараз у ставку
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14.07.2023 12:59 Відповісти
Якби я так звітував директорові про свою роботу, то завтра був би на вулиці.
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14.07.2023 12:59 Відповісти
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14.07.2023 12:59 Відповісти
Недороблений сталін.
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14.07.2023 13:01 Відповісти
Після його слів чомусь стрьомно робиться. Мене одного такі його твердження напружують?
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14.07.2023 13:03 Відповісти
Десь я цуко вже таке чув.
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14.07.2023 13:09 Відповісти
Вже чули подібне в лютому 2022. Результат бачимо. Стулки вже дурнувату пельку, чмо зелене
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14.07.2023 13:19 Відповісти
А кііфлясикам поголів'ям 2 800 000 штук "не на часі", тому вони пер-дять в диван, між собою скавулять, замість вийти на бананкову й за глотку взяти зечмошника мацкоффскава...
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14.07.2023 15:10 Відповісти
Ви там, панове, не дуже заспокоюйтеся! Така концепція вже була. На шашлики на Північ не їдьте!
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14.07.2023 13:22 Відповісти
с лохов американцев и союзников поугорали . заседание можно закрывать и бабло пилить
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14.07.2023 14:03 Відповісти
Загроза вторгнення з Білорусі відсутня Джерело:
Все разміновуєм, та й на шашлики!
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14.07.2023 14:11 Відповісти
Міни продамо
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14.07.2023 14:29 Відповісти
Шапіто пі...
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14.07.2023 14:24 Відповісти
Як зеленська глиста закукурікала про відсутність - 100 БУДЕ...
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14.07.2023 15:08 Відповісти
 
 