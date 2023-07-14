Зеленський провів засідання Ставки: Загроза вторгнення з Білорусі відсутня

Президент України Володимир Зеленський 14 липня провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського - ситуація на фронті, просування, оборона. Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання - віце-прем’єр Кубраков", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, йшлося про нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.

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"Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - резюмує Зеленський.