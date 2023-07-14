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Новини Війна
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Україна повернула тіла 62 захисників

память,світла

В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 62 захисників.

"Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", - йдеться у повідомленні.

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Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Автор: 

втрати (4479) Котенко Олег (14)


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Вічна слава полеглим Героям.. Схиляю голову.
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14.07.2023 13:15 Відповісти
за кожного -100 маскалів покладуть свої гнилі тикви..
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14.07.2023 13:18 Відповісти
Царство небесне. Дякую за подвиг!
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14.07.2023 13:24 Відповісти
 
 