Росія вивела з Білорусі практично всіх своїх військових, - Держприкордонслужба

Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Про це на брифінгу в Києві заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.

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"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі", - сказав Демченко.

При цьому він зауважив, що Росія використовує Білорусі як майданчик для навчання своїх підрозділів.

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"Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо", - додав Демченко.

Також, за його словами, українські прикордонники не спостерігають організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їхнього прийняття.

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