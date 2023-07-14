Росія вивела з Білорусі практично всіх своїх військових, - Держприкордонслужба
Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.
Про це на брифінгу в Києві заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.
"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі", - сказав Демченко.
При цьому він зауважив, що Росія використовує Білорусі як майданчик для навчання своїх підрозділів.
"Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо", - додав Демченко.
Також, за його словами, українські прикордонники не спостерігають організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їхнього прийняття.
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1. РФ відремонтувала/відновила/побудувала необхідну кількість навчальних центрів і полігонів на своїй території та послуг Білорусії не потребує (в цьому плані)
2. Не важко припустити, КУДИ були перекинуті частини РФ з Білоруських полігонів.
3. Загроза вторгнення з Білорусії хоч і поменшало, але залишається, т.к. там зараз частини Вагнера. Та й у разі потреби РФ може перекинути до Білорусії контенгент вторгнення за кілька діб.