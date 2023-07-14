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Росія вивела з Білорусі практично всіх своїх військових, - Держприкордонслужба

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Про це на брифінгу в Києві заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, прикордонники не бачать на території Білорусі жодного угруповання, необхідного для повторного вторгнення в Україну.

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"На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі", - сказав Демченко.

При цьому він зауважив, що Росія використовує Білорусі як майданчик для навчання своїх підрозділів.

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"Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо", - додав Демченко.

Також, за його словами, українські прикордонники не спостерігають організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їхнього прийняття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" вчитимуть білорусів воювати, - міноборони РБ

Автор: 

Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6200) росія (66431) Демченко Андрій (366)


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а не практично--там ще є.Полк Калиновського не зможе прийти в Білорусь і взяти владу
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14.07.2023 13:16 Відповісти
Щось я не дуже вірю зеленій владі
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14.07.2023 13:18 Відповісти
Це не єрмак озвучував чи подоляк, а речник Держприкордонслужби. Втім, є альтернативне озвучування-конашенков, якщо більше подобається.
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14.07.2023 13:24 Відповісти
не велика різниця,Подляк,Нікіфоров чи речник.Конашенков то взагалі гниль,хоча одна користь від нього є.Він з високою точністю вказує кількість загиблих від русні мирних українців
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14.07.2023 13:26 Відповісти
Про що це говорить:
1. РФ відремонтувала/відновила/побудувала необхідну кількість навчальних центрів і полігонів на своїй території та послуг Білорусії не потребує (в цьому плані)
2. Не важко припустити, КУДИ були перекинуті частини РФ з Білоруських полігонів.
3. Загроза вторгнення з Білорусії хоч і поменшало, але залишається, т.к. там зараз частини Вагнера. Та й у разі потреби РФ може перекинути до Білорусії контенгент вторгнення за кілька діб.
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14.07.2023 13:35 Відповісти
Брехня.Кордон могли перетнути,а повернутися в цивільному одязі.І що тепер.?Оголимо північ?((
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14.07.2023 13:52 Відповісти
 
 