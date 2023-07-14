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Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

латвія

Уряд Латвії постановив передати Україні чергові 11 автомобілів, які були конфісковані у п’яних водіїв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в рішенні уряду.

Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Держприкордонслужбі.

Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро.

Начальниця відділу закупівель та державного майна Служби державних доходів Інара Солостея розповіла, що з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 відправляють в Україну.

За її словами, з березня цього року загалом уряд ухвалив рішення передати Україні вже 151 автомобіль.

Також читайте: Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв

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авто (6253) конфіскація (871) Латвія (1372)


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Топ коментарі
+12
Чому в нас не роблять так само?
Із такою кількістю бухих та обдовбаних наркотиками за кермом, яка в нас є, вже ледь не кожен боєць мав би вже персональну машину на фронті.
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14.07.2023 14:10 Відповісти
+10
повертають за хабарі власникам...
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14.07.2023 14:10 Відповісти
+7
Абсолютно мимо...
Закон про те, що за кермом не можна бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, ніхто не відміняє.
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14.07.2023 14:14 Відповісти
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Треба наших контрабандістів алкоголю залучити, щоб прискорити збільшення автопарку ЗСУ.
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14.07.2023 14:08 Відповісти
А у нас теж конфісковують і кому віддають?
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14.07.2023 14:09 Відповісти
повертають за хабарі власникам...
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14.07.2023 14:10 Відповісти
Чому в нас не роблять так само?
Із такою кількістю бухих та обдовбаних наркотиками за кермом, яка в нас є, вже ледь не кожен боєць мав би вже персональну машину на фронті.
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14.07.2023 14:10 Відповісти
Зараз канабіс легалізують, і всі наркоші стануть недоторканими.
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14.07.2023 14:12 Відповісти
Абсолютно мимо...
Закон про те, що за кермом не можна бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, ніхто не відміняє.
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14.07.2023 14:14 Відповісти
Тепер Я спокійний, і всі аварії з чиновниками останнім часом, це жахливий збіг обставин. І багато їч притягли до відповідальності? Ви часом не в курсі?
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14.07.2023 14:26 Відповісти
Я саме і пропоную, щоб їх почали реально притягати до відповідальності.
І вилучали в них авто на потреби армії.
Але це чомусь не робиться владою.
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14.07.2023 14:29 Відповісти
Коли с умілєнієм ці люди разом зустрічають баржу з Колумбії, яка в опу відповідальність.
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14.07.2023 14:36 Відповісти
..а в Україні наркоші недоторкані завжди, від останнього мента, депутани до найвищого судді і без легалізації МЕДИЧНОГО канабісу, який для лікування..
і не дай Боже Вам це знадобиться, чи ще якійсь притомній людині
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14.07.2023 14:19 Відповісти
То мабуть кацапи (негромадяни)
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14.07.2023 14:14 Відповісти
Тим часом в парламенті
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14.07.2023 14:15 Відповісти
Так а чого соромитися ЗеКоМанді..... зараз під лозунг "неначасі" вони у "рознос" пішли. Тільки глядачь телеЛохоФону цього не бачить.
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14.07.2023 14:22 Відповісти
Так виявляється, що шуфрич подав заяву на Порошенка в ДБР на притягнення 5-го Президента до відповідальності за те, що той віддав наказ на контрнаступ на сході України .... і ДБР до сих під розслідує це "діло". Про це сьогодні заявила І. Геращенко з трибуни в ВР:
https://youtu.be/1MyL1X1gzLo
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14.07.2023 14:41 Відповісти
Приємно, звісно, але навіщо цей хлам на фронті?
Навіщо там пузотьорка мерседес 22-річної давнини, запчастини на який коштують як запчастини до Боїнга?
БМВ та Мазда туди ж.
Якогось минулого разу навіть старого Гольфа бачив.
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14.07.2023 14:18 Відповісти
по прифронтових локаціях де не убиті грунтові дороги краще на таких коритах, ніж на жамві чи мрапі.
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14.07.2023 14:21 Відповісти
Хз, Поділля це не прифронтова локація? Мабудь ні.
А мені довелося кілька місяців там прожити в одному селі, і я тобі скажу, що навіть на корейському кросівку там робити нема чого. А на 535-й мабудь взагалі все знизу повідривати можна.
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14.07.2023 14:25 Відповісти
дареному коню на зуби не дивляться. Люба ******** для чогось пригодиться.
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14.07.2023 14:28 Відповісти
Просто воно так виглядає, начебто в Латвії бухі виключно на іржавих седанах чи хечбеках їздять, навіть жодного кросівка, або конфісковують виключно у бідних, як у нас.
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14.07.2023 14:32 Відповісти
Unas esli popalsa, to otkupica nevozmozno, tak kak vsjo srazu na kameru i srazu v bazu danih, otnimajut masinu, a voditelja na 10-15 sutok... Nashtjot kachestvo mashin srazu ponjatno chto pjanie katajutca ne samie umnie, ne samie bogatie...
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14.07.2023 15:00 Відповісти
Тільки треба передавати війсковим ОСОБИСТО. Бо через Яйцевого міністра можуть зникнути..... "миші з'їли".
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14.07.2023 14:21 Відповісти
Мабуть так і роблять: волонтери з Латвії передають у бойові підрозділи.
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14.07.2023 14:27 Відповісти
Eti mashini gosuarstvo remontirujut, menjaetsa maslo, akumaljatori, shini i tak dale, a potom ih vezut do granici Ukraini i tam peredajut... Ih nelzja peredat prjamo boevie podrozdelenie, tak kak idjot mezgasudarsteniji variant... Za to volontjori kotorie sami zakupajut, remontirujut masini uze peredajut na boevie podrazilenie...
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14.07.2023 14:42 Відповісти
Дякуємо Латвії.

Нехай Бог благословить усіх латишів і Латвію!
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14.07.2023 14:46 Відповісти
Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

це тільки я тут недочитавсь завершення заголовку?

"які україна передасть своїм пьяним депутатам"

... які потім тихенько підуть в ліс, або у відставку на нове тепле місце...
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14.07.2023 15:31 Відповісти
 
 