Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
Уряд Латвії постановив передати Україні чергові 11 автомобілів, які були конфісковані у п’яних водіїв.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в рішенні уряду.
Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Держприкордонслужбі.
Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро.
Начальниця відділу закупівель та державного майна Служби державних доходів Інара Солостея розповіла, що з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 відправляють в Україну.
За її словами, з березня цього року загалом уряд ухвалив рішення передати Україні вже 151 автомобіль.
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Із такою кількістю бухих та обдовбаних наркотиками за кермом, яка в нас є, вже ледь не кожен боєць мав би вже персональну машину на фронті.
Закон про те, що за кермом не можна бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, ніхто не відміняє.
І вилучали в них авто на потреби армії.
Але це чомусь не робиться владою.
і не дай Боже Вам це знадобиться, чи ще якійсь притомній людині
https://youtu.be/1MyL1X1gzLo
Навіщо там пузотьорка мерседес 22-річної давнини, запчастини на який коштують як запчастини до Боїнга?
БМВ та Мазда туди ж.
Якогось минулого разу навіть старого Гольфа бачив.
А мені довелося кілька місяців там прожити в одному селі, і я тобі скажу, що навіть на корейському кросівку там робити нема чого. А на 535-й мабудь взагалі все знизу повідривати можна.
Нехай Бог благословить усіх латишів і Латвію!
це тільки я тут недочитавсь завершення заголовку?
"які україна передасть своїм пьяним депутатам"
... які потім тихенько підуть в ліс, або у відставку на нове тепле місце...