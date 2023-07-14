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Новини Окуповані території
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У Криму рашисти розглядають різні сценарії, зокрема й відступ, - ГУР МО

крим

Російські війська у тимчасово окупованому Криму розглядають різні сценарії, зокрема - відступ з півострова.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти готуються до оборони і готувались ґрунтовно, багато місяців. Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону, кілька ліній, зокрема фортифікаційні інженерні споруди, багатокілометрові траншеї. 

Але вони розглядають різні сценарії. І частина тих самих траншей у Криму знаходяться далеко від адмінкордону тимчасово окупованого Криму з материковою Україною. Тобто вони розглядають для себе, як реалістичний сценарій, відступ. І над реалізацією саме цього сценарію працюють Сили безпеки і оборони України", - сказав він.

Також читайте: Ситуація з повстанням Пригожина дивна, адже затримали не його, а Суровікіна, - ГУР МО

Автор: 

Крим (14200) розвідка (3894)


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Юсов і Буданов,ну годі вже балаболити
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14.07.2023 14:54 Відповісти
мене вже навіть від Арестовича нудить,а від вас тим більше
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14.07.2023 14:57 Відповісти
Під час війни будь-яка армія світу планує відступ. Не запланований відступ - це втеча (що ми бачили під час Харківської операції). І в чому тут "новина" від ГУР?
А чи не хоче ГУР повідомити нам "новину" як так вийшло, що при плануванні наступу "не помітили" мінні поля? Чи це не розвідка?
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14.07.2023 14:59 Відповісти
Навіть нема сумніву, що в Криму не залишиться жодного живого кацапа.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
Рашисти очень хорошо бегают. Их трудно застать врасплох, что не так, они уже под Москвой и кричат, что за нами Москва, Россия. Поэтому не очень сильно афишируйте, что мы будем наступать.
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14.07.2023 15:04 Відповісти
Казочка від Буданги для дебілів
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14.07.2023 15:05 Відповісти
 
 