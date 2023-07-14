У Криму рашисти розглядають різні сценарії, зокрема й відступ, - ГУР МО

Російські війська у тимчасово окупованому Криму розглядають різні сценарії, зокрема - відступ з півострова.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти готуються до оборони і готувались ґрунтовно, багато місяців. Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону, кілька ліній, зокрема фортифікаційні інженерні споруди, багатокілометрові траншеї.

Але вони розглядають різні сценарії. І частина тих самих траншей у Криму знаходяться далеко від адмінкордону тимчасово окупованого Криму з материковою Україною. Тобто вони розглядають для себе, як реалістичний сценарій, відступ. І над реалізацією саме цього сценарію працюють Сили безпеки і оборони України", - сказав він.

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