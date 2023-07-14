У Румунії стартували протимінні навчання НАТО
У Констанці і територіальних водах Румунії з 14 по 21 липня проходять протимінні навчання НАТО "Посейдон 2023".
Про це повідомило міністерство оборони Болгарії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У навчаннях НАТО візьмуть участь кораблі та особовий склад ВМС Болгарії, Румунії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Туреччини, Франції та США.
Навчання "Посейдон 2023" спрямовані на підвищення рівня підготовки особового складу до планування та проведення протимінних заходів, моніторингу мілководних ділянок та знищення нерозірваних боєприпасів у форматі коаліції.
Навчання країн-членів Альянсу проводиться щорічно, починаючи з 2022 року, почергово на території Болгарії та Румунії.
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