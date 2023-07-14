Сподіваємося, що Чорноморську зернову ініціативу буде продовжено, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання на те, що дію Чорноморської зернової ініціативи вдасться продовжити.

Про це повідомляє у п'ятницю агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що Чорноморську зернову ініціативу буде продовжено", - сказав Ердоган.

При цьому він додав, що Туреччина та Росія дотримуються спільних позицій стосовно питань, пов'язаних із продовженням ініціативи.

Ердоган знову нагадав, що Анкара розраховує на візит президента РФ Володимира Путіна в серпні.

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"Зернову угоду" було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив.

Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).