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Сподіваємося, що Чорноморську зернову ініціативу буде продовжено, - Ердоган

зерно,корабель

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання на те, що дію Чорноморської зернової ініціативи вдасться продовжити.

Про це повідомляє у п'ятницю агентство "Анадолу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що Чорноморську зернову ініціативу буде продовжено", - сказав Ердоган.

При цьому він додав, що Туреччина та Росія дотримуються спільних позицій стосовно питань, пов'язаних із продовженням ініціативи.

Ердоган знову нагадав, що Анкара розраховує на візит президента РФ Володимира Путіна в серпні.

Також читайте: Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

"Зернову угоду" було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморська", "Одеси" та "Південного") і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив.

Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (961) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+5
Беріть під охорону торгівельні судна -- шоб пірати не нападали і все буде норм
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14.07.2023 16:07 Відповісти
+4
Якщо ціною підключення кацапського банку до системи свіфт , то така угода Україні й нахрін не потрібна .
До речі - зерно українське , і тому - спитати перш за все треба Україну - згодна вона на такий "гешефт" , чи ні .
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14.07.2023 16:14 Відповісти
+2
Блін у Туреччини найбільший флот в Чорному морі. До чого тут оце ? Нафіга потратили десятки міліардів на флот? Щоб було красіво? Бери і пливи, шось РФ скаже - топи
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14.07.2023 16:15 Відповісти
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Беріть під охорону торгівельні судна -- шоб пірати не нападали і все буде норм
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14.07.2023 16:07 Відповісти
«Москальн плаває»… туристи купаються?
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14.07.2023 16:22 Відповісти
🤣🥃🍷
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14.07.2023 16:29 Відповісти
Якщо ціною підключення кацапського банку до системи свіфт , то така угода Україні й нахрін не потрібна .
До речі - зерно українське , і тому - спитати перш за все треба Україну - згодна вона на такий "гешефт" , чи ні .
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14.07.2023 16:14 Відповісти
пане Ердоган, хоч ви і падло,
але ніяк там не можна зажмурити ще пару тройкy кацапольтів?
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14.07.2023 16:14 Відповісти
Блін у Туреччини найбільший флот в Чорному морі. До чого тут оце ? Нафіга потратили десятки міліардів на флот? Щоб було красіво? Бери і пливи, шось РФ скаже - топи
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14.07.2023 16:15 Відповісти
"потратили десятки міліардів на флот?"
це ви так стісняетеся сказати ********?
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14.07.2023 16:18 Відповісти
Це всеодно що з Гітлером у 2-гу світову домовлятись про постачання продовольства у Велику Британію.
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14.07.2023 16:29 Відповісти
чі було це доцільно, чі ні затопити флагмана "Гетьмана Сагайдачного" на фоні розмінувння Чонгару ?
ми ніколи не дізнаємося - в клованські думки не влізеш - там тіки псіхіатрія...
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14.07.2023 16:30 Відповісти
зелена опа нігуя не чюе - вона по роту, не по вухаг
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14.07.2023 16:37 Відповісти
Найбільш дивно, що три крани НАТО (Туреччина, Болгарія і Румунія), маючи власні територіальні води для прокладання "зернового коридору", вважають за доцільне "погоджувати" це з росією, чиї умоглядні територіальні води (нехай навіть з тимчасово окупованим Кримом) пролягають за сотні (якщо не тисячу) кілометрів від цього "коридору"... Беззубі імпотенти!
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14.07.2023 18:40 Відповісти
 
 