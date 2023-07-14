Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до російського диктатора Володимира Путіна із закликом продовжити "зерновий договір".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Як заявила фон дер Ляєн, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека.
"М'яч тепер на полі Росії, і за цим спостерігає весь світ", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше Путін озвучив умови, за яких Росія готова продовжити участь у "зерновій угоді".
ООН пропонує Росії продовжити угоду в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Поки ж Росія продовжує блокувати роботу "зернової ініціативи".
Топ коментарі
+7 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар14.07.2023 09:24 Відповісти Посилання
+6 Олег Іванів #574269
показати весь коментар14.07.2023 09:19 Відповісти Посилання
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.07.2023 09:16 Відповісти Посилання
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Тому не треба цих закликів. З піратами це не працює. Дайте Україні зброю, яка здатна потопити той сраний чорноморський флот.