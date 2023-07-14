Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до російського диктатора Володимира Путіна із закликом продовжити "зерновий договір".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Як заявила фон дер Ляєн, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека.

"М'яч тепер на полі Росії, і за цим спостерігає весь світ", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Путін озвучив умови, за яких Росія готова продовжити участь у "зерновій угоді".

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ООН пропонує Росії продовжити угоду в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Поки ж Росія продовжує блокувати роботу "зернової ініціативи".