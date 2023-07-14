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Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до російського диктатора Володимира Путіна із закликом продовжити "зерновий договір".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Як заявила фон дер Ляєн, у разі відмови Путіна продовжити угоду наслідком може стати глобальна продовольча безпека.

"М'яч тепер на полі Росії, і за цим спостерігає весь світ", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Путін озвучив умови, за яких Росія готова продовжити участь у "зерновій угоді".

Читайте: Путін озвучив свої умови для продовження зернової угоди

ООН пропонує Росії продовжити угоду в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Поки ж Росія продовжує блокувати роботу "зернової ініціативи".

Автор: 

путін володимир (24222) фон дер Ляєн Урсула (806) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+7
Договір - це коли обмінюються рівнозначними товарами чи послугами. А коли хтось хоче щось отримати тільки за те, що він у вас не стрілятиме - це називється грабунок, терроризм або піратство.
Тому не треба цих закликів. З піратами це не працює. Дайте Україні зброю, яка здатна потопити той сраний чорноморський флот.
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14.07.2023 09:24 Відповісти
+6
Чому у європейських та ООНівських чиновників немає продовження у їхніх закликах: у разі відмови пуйла від продовження зернової угоди буде створена міднародна система військових конвоїв для продовження експорту українського зерна.
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14.07.2023 09:19 Відповісти
+4
Интересно Гитлер со сралиным тоже зернишком приторговывали для ниГГеров?
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14.07.2023 09:16 Відповісти
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Интересно Гитлер со сралиным тоже зернишком приторговывали для ниГГеров?
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14.07.2023 09:16 Відповісти
Чому у європейських та ООНівських чиновників немає продовження у їхніх закликах: у разі відмови пуйла від продовження зернової угоди буде створена міднародна система військових конвоїв для продовження експорту українського зерна.
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14.07.2023 09:19 Відповісти
султан ще не визначився, вони підрахуюють....
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14.07.2023 10:01 Відповісти
Никуда этот бункерный не денется,Ердоган его Кремля трубу шатал. Так что если турки перекроют финансовые потоки.
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14.07.2023 09:23 Відповісти
Договір - це коли обмінюються рівнозначними товарами чи послугами. А коли хтось хоче щось отримати тільки за те, що він у вас не стрілятиме - це називється грабунок, терроризм або піратство.
Тому не треба цих закликів. З піратами це не працює. Дайте Україні зброю, яка здатна потопити той сраний чорноморський флот.
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14.07.2023 09:24 Відповісти
Хм, *уйлу видно мало тих ''преференцій'' які ООНо пропонує за продовження зернової угоди. Тепер ''воно'' запросить визнати Крим кацапським, чи щось подібне.
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14.07.2023 09:31 Відповісти
Тобто це продовження переговорів із визнаним судом міжнародним злочинцем? Чи це інше?
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14.07.2023 09:53 Відповісти
Мінет ***** ще зроби((
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14.07.2023 10:03 Відповісти
Ну ? Заглянуть в ліцо ? Отаке політичне дрантя по всій Европі
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14.07.2023 10:13 Відповісти
Вважаю, що наш мужній народ, свідомі громадяни пережили цю блокаду і ціни на внутрішньому ринку обвалилися на зернові і продукти переробки зернових. А от африканські країни, почали б голодні війни у тому числі проти країн ЄС. Ми сильно жаліємо наших ворогів, готові самі померти лише щоб у них все було добре.
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14.07.2023 10:31 Відповісти
Не хоче пускать не треба! Від дій цього ган##на постраждають: підтримуюючінароди Африки, вічно переживаючий Китай, глибоко стурбована Європа! От може тоді всі задумаються: що краще хліб, а не маразматичний гном! І кілер буде дешевше, ніж баржа зерна! Так, що вперед блокуй
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14.07.2023 10:36 Відповісти
 
 