Путін озвучив свої умови для продовження зернової угоди
Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано її вимоги.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Путін заявив, що на сьогодні жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаного з російськими інтересами, не виконано.
Зокрема, він оголосив, що одна з умов - це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Це, за словами Путіна, пов'язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.
Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування, і "інші моменти".
Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи.
"Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін.
Раніше Гутерріш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.
Зокрема, Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россільгоспбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Також повідомлялось, що Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".
В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.
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глобальний Юг на чолі із чайною у захваті
век хлеба неграм не видать !
А кого, власне, *** твойо мнєніє?
Наразі напрацьовані сухопутні шляхи постачання, у тому числі до Українських портів на Дунаї, а далі вже кораблями до Європи.
Але справа в тому, що суходолом по-перше можно суттево меньші об'єми постачати (навіть невеличке судно може перевозити 10-20 тис. т. - скільки автівок-зерновозів для цього треба?), а по-друге - це буде набагато дорожче, ніш водним шляхом.
Ну і не можно не враховувати ефект європейскіх фірм, які купують це зерно нібито для реекспорту в Африку, а по факту пускають це зерно на внутрішній ринок, що наносить суттевої шкоди місцевим фермерам через демпінг, і ті починають активно кіздити владу ціх країн.
Як думаєте - оце зерно, яке зберігається - воно комусь належить? Цей хтось повинен понести збитки, бо Вам не хочеться, аби Україна виконувала свої зобов'язання?
А зерно що за копійки корпорації скупили у селян, для отримання валютних прибутків, і небажають це старе зерно продати по меншій ціні ніж по ціні у Єгипті , - то це зовсім історія про ненажерливість магнатів.
На ті комбікорми, які тільки плануються виробити у найближчі пару місяців, до надходження зерна нового врожаю - зерно вже закуплено, чи принаймі підпісані контракти на поставку?
То куди Ви пропонуєте поставити ще наявне зерно старого врожаю, щоби звільнити ємності для зберігання вже зібраного, і того, яке тільки планується зібрати у найближчі місяці?
Вище Ви казали, що на корм скоту, правда ж?
Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін. Джерело:
те що раша вертить ООН як хоче , українці вже відчули на собі Пора вигнати країну- вбивцю із Радбезу . ВОНО ЩЕ УМОВИ БУДЕ СТАВИТИ ? Гопник ‼️
Зовсім ***** больненький став. Ти ж йому сам цього листа і надиктовував
"Шура Кукушкин и Лёва Толстоевский, поймали Володю Путена за сараем, вручили топор и начали провоцировать на деятельность, беря на слабо." (Семён Скрепецкий.)
Що за фігня в ЄС та ООН твориться - коли злочинець не теліпається на мотузці, а ще щось вимагає.
І в сраку ту Ахрику - те, що вони костюми вдягли, не означає, що вони цивілізовані. Нам про свою продуктову незалежність потрібно дбати.
А наші відкривають ще за півмільярда музей. ***** - у нас вже тут і зараз голодають!
Хочете музей - з своєї широкої кишені.
Але, не дай Боже, хтось з них буде за зняття санкцій...; бо це означатиме, що цей момент вже договорений з дермаком і ЄрЗе.
Тоже самое с нефтепроводами и газопроводами через Украину. Давно пора перекрыть этот поток.