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Путін озвучив свої умови для продовження зернової угоди

зерно,жнива

Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано її вимоги.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що на сьогодні жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаного з російськими інтересами, не виконано.

Зокрема, він оголосив, що одна з умов - це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Це, за словами Путіна, пов'язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" банку до SWIFT, – Reuters

Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування, і "інші моменти".

Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи.

"Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган та Сунак обговорили питання щодо продовження "зернової угоди" в Україні

Раніше Гутерріш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.

Зокрема, Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россільгоспбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також повідомлялось, що Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Автор: 

путін володимир (24222) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+65
А какой смысл тогда в санкциях, если террорист будет шантажом всех их отменять?
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13.07.2023 22:20 Відповісти
+49
ПНХ
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13.07.2023 22:17 Відповісти
+35
да пошел нах этот Гутаперш вместе с ху.лом и весь оон туда же Судьба ленивых негров Африки меня меньше всего беспокоит. Они у себя нихера не делают, в Европе тоже это бесполезный балласт.
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13.07.2023 22:23 Відповісти
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13.07.2023 22:17 Відповісти
+ 100 !
глобальний Юг на чолі із чайною у захваті
век хлеба неграм не видать !
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13.07.2023 22:37 Відповісти
апсолютно пох*й !!! нехай їдять банани ...
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14.07.2023 03:01 Відповісти
А ху воно не хо-хо?
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13.07.2023 22:19 Відповісти
Едік йому покаже хто на Кара-Деніз хозяїн
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13.07.2023 22:38 Відповісти
*****!
А кого, власне, *** твойо мнєніє?
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13.07.2023 22:20 Відповісти
Гутеріша.
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13.07.2023 22:30 Відповісти
Хотелка ***** завтра стать ВЕЧНЫМ....в гробу....
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13.07.2023 22:34 Відповісти
Пише російське агентство...вірогідно, що і заява ООН також від цього агентства.
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13.07.2023 22:20 Відповісти
А какой смысл тогда в санкциях, если террорист будет шантажом всех их отменять?
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13.07.2023 22:20 Відповісти
може це такий хитрий сенс...?)))
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13.07.2023 22:24 Відповісти
так атож
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14.07.2023 01:34 Відповісти
А чому влада України нічого не робила рік, для альтернативних шляхів поставок! Вигідно просити рашистів?
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13.07.2023 22:21 Відповісти
ZEрнова угода. Як вона може не враховувати інтереси кураторів з Кремля.
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Чому ж не робила?

Наразі напрацьовані сухопутні шляхи постачання, у тому числі до Українських портів на Дунаї, а далі вже кораблями до Європи.

Але справа в тому, що суходолом по-перше можно суттево меньші об'єми постачати (навіть невеличке судно може перевозити 10-20 тис. т. - скільки автівок-зерновозів для цього треба?), а по-друге - це буде набагато дорожче, ніш водним шляхом.

Ну і не можно не враховувати ефект європейскіх фірм, які купують це зерно нібито для реекспорту в Африку, а по факту пускають це зерно на внутрішній ринок, що наносить суттевої шкоди місцевим фермерам через демпінг, і ті починають активно кіздити владу ціх країн.
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13.07.2023 23:06 Відповісти
Хто буде робити?Зяля під керевництвом єрмака?
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13.07.2023 23:25 Відповісти
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13.07.2023 22:21 Відповісти
ПТН-ПНХ.
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13.07.2023 22:21 Відповісти
да пошел нах этот Гутаперш вместе с ху.лом и весь оон туда же Судьба ленивых негров Африки меня меньше всего беспокоит. Они у себя нихера не делают, в Европе тоже это бесполезный балласт.
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13.07.2023 22:23 Відповісти
Ну чого так одразу НИЧОГО не роблять ? Негри продають фігурки єйфеливой вежи коло вежи туристам проходу не дають - привласнили проходи до вежи
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13.07.2023 22:33 Відповісти
Думаю, що річ не в неграх, а в тім, що нам треба продавати це зерно. Нам стільки не треба, а гроші з продажу - поповнення бюджету.
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13.07.2023 22:38 Відповісти
это зерно может и самим пригодится, учитывая потери от войны, которая неизвестно сколько будет длиться
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13.07.2023 22:46 Відповісти
От тільки якщо старе зерно не продамо, то для нового не буде місця для зберігання!
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13.07.2023 23:10 Відповісти
Не буде так не буде.
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14.07.2023 06:38 Відповісти
Продати старі зернові дешевше українським фермерським тваринницьким та птахівничим господарствам. Чи Україні не потрібно розвивати свої м'ясо-молочні, птахівничі, яйцевиробничі виробництва?
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14.07.2023 12:38 Відповісти
Ви навіть не знаєте, що птицю і тварин ніхто на фермах не кормить зерном.

Як думаєте - оце зерно, яке зберігається - воно комусь належить? Цей хтось повинен понести збитки, бо Вам не хочеться, аби Україна виконувала свої зобов'язання?
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14.07.2023 15:55 Відповісти
Не триндіть. Кури і гуси насіння зернових лопають так, що не настачишся.
А зерно що за копійки корпорації скупили у селян, для отримання валютних прибутків, і небажають це старе зерно продати по меншій ціні ніж по ціні у Єгипті , - то це зовсім історія про ненажерливість магнатів.
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15.07.2023 06:52 Відповісти
А тепер уважно перечитайте те, що я написав раніше.
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15.07.2023 10:56 Відповісти
Мдя... Ви самі пробували вирощувати повноцінних курей, гусей на одному спориші, лебеді, та навіть на листях амаранта, без зернових добавок?
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15.07.2023 16:09 Відповісти
А Ви не намагались узнати, що зараз практично всі, за виключенням старих і необізнаних людей, кормить скотину, і птахів комбікормами, і лише інколи підкормлює зерном, якщо воно є?
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15.07.2023 17:38 Відповісти
Уже навіть стає цікаво "узнати" чим Ви там пропонуєте годувати птахівницьку і м'ясо-молоківництву виробництва України без застосування зернових культур. Що там у склад "комбікормів" входить?
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15.07.2023 19:37 Відповісти
Як Ви думаєте - на ті комбікорми, які вже вироблені в Україні, зерно було закуплено?

На ті комбікорми, які тільки плануються виробити у найближчі пару місяців, до надходження зерна нового врожаю - зерно вже закуплено, чи принаймі підпісані контракти на поставку?

То куди Ви пропонуєте поставити ще наявне зерно старого врожаю, щоби звільнити ємності для зберігання вже зібраного, і того, яке тільки планується зібрати у найближчі місяці?

Вище Ви казали, що на корм скоту, правда ж?
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15.07.2023 19:58 Відповісти
Какие нах негры? Рынок зерна контролируют мировые транснациональные компании, это их интерес.
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13.07.2023 23:08 Відповісти
Птн-Хло! (Сказав Гутьєриш).
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13.07.2023 22:23 Відповісти
цю угоду Зе-лідора гроші від якої не йдуть до бюджету України, а виводяться за кордон ми ще довго відхаркуватимемо кров'ю
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13.07.2023 22:23 Відповісти
У лідора відкати понад усьо.
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13.07.2023 22:25 Відповісти
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13.07.2023 22:24 Відповісти
яка ще угода, які зобов'язання? це звичайний шантаж від піратів і терористів. З піратами і террористами працює тільки один метод - їх має бути знищено.
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Всі дають за щєку 😁
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13.07.2023 22:25 Відповісти
Ай, плішивий, чекає тебе скорий "контакт" з Ердоганом. В дусі "пазітіфа" само собою
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13.07.2023 22:26 Відповісти
Якась "нова хвиля" в каментах, майже як R.E.M.) Невже "стара перечниця" пішла на пенсію?))
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13.07.2023 22:27 Відповісти
Так ШО, без свіфту трудньохонько, черви кончені???
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13.07.2023 22:28 Відповісти
Ледь тримається на ногах і висуває якісь умови.
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13.07.2023 22:29 Відповісти
ОГО-ГО!!!

Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін. Джерело:

те що раша вертить ООН як хоче , українці вже відчули на собі Пора вигнати країну- вбивцю із Радбезу . ВОНО ЩЕ УМОВИ БУДЕ СТАВИТИ ? Гопник ‼️
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13.07.2023 22:29 Відповісти
Мне кажется, что никого в Мире, в свете последних событий на рашке, мнение х@йла интересовать особо не должно. Эрдоган выборы выиграл, так что его это тоже уже не ипет ...
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13.07.2023 22:32 Відповісти
-Я твой Кремль шатал -ответил Эрдоган.
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13.07.2023 22:32 Відповісти
*****, де українське ЯО ??? Ти недоговірний
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13.07.2023 22:34 Відповісти
"Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша"

Зовсім ***** больненький став. Ти ж йому сам цього листа і надиктовував
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13.07.2023 22:35 Відповісти
Ну і хер з нею з цією угодою...нам від неї аж ніяк..
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13.07.2023 22:39 Відповісти
"Тварь ты дрожащая или право имеешь?"
"Шура Кукушкин и Лёва Толстоевский, поймали Володю Путена за сараем, вручили топор и начали провоцировать на деятельность, беря на слабо." (Семён Скрепецкий.)
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13.07.2023 22:43 Відповісти
Не коверкай мардовское погонялово пукшин - хлопушка и толстой -толстый, две мардвы принуждают третьего: путень с мардовского - назначенный, к соитию. ПС. Мардва не будь гнусом не гнушайся своих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава, эфиопа пукшу и леву толстава. Шо за нассыя язык похерила, преткав похерила с хером асталася.🤣🤣🤣
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14.07.2023 01:23 Відповісти
Пыня ранты попутал. зернова угода - це не торги. Довоображается, шо казлабад наглухо заблокируют всем миром. Не голодать же Азии с Африкой.
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13.07.2023 22:54 Відповісти
Шлюха Гутерриш начал давить на всех что бы педофилу пошли на уступки. 90% что розовые пони так и сделают.
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13.07.2023 23:00 Відповісти
Дряний пуцін може вимагати тільки доступ до свого гамноящика. І бамажки..
Що за фігня в ЄС та ООН твориться - коли злочинець не теліпається на мотузці, а ще щось вимагає.
І в сраку ту Ахрику - те, що вони костюми вдягли, не означає, що вони цивілізовані. Нам про свою продуктову незалежність потрібно дбати.
А наші відкривають ще за півмільярда музей. ***** - у нас вже тут і зараз голодають!
Хочете музей - з своєї широкої кишені.
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13.07.2023 23:06 Відповісти
Боишься дать телефон?
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13.07.2023 23:12 Відповісти
Я так розумію, що роззсія хоче за продаж українского зерна мати гроші, які вона буде використовувати на знищення України. Так навіщо України своїми руками нищити себе? Я гадаю що в цій угоді і з такими умовами Україна не повинна приймати участь.
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13.07.2023 23:11 Відповісти
прєзідєнт расіі путін, іді к йбєнєй матєрі. пєдофіл йбаний.
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13.07.2023 23:16 Відповісти
Гутієреш скільки завгодно в такт ***** може писдіти про зняття санкцій. Але санкціями завідує Євросоюз, G7 і НАТО.
Але, не дай Боже, хтось з них буде за зняття санкцій...; бо це означатиме, що цей момент вже договорений з дермаком і ЄрЗе.
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13.07.2023 23:21 Відповісти
ООН на любые уступки пойдёт, просто наблюдайте)
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13.07.2023 23:28 Відповісти
Гутієріш-брудна підстилка та сволота.
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14.07.2023 00:08 Відповісти
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14.07.2023 00:32 Відповісти
Звичайно, адже в основі цих угод незаконна морська блокада України. Таким чином *****, уклав угоду з ООН яка узаконила його вимоги базовані на незаконних агресивних діях щодо України.
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14.07.2023 01:03 Відповісти
Проблеми п*дарасів шерифа неїб*ть...
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14.07.2023 01:40 Відповісти
Світ погодився на блокування морських шляхів з України. Натомість потрібно блокувати морські шляхи з **********. Це може робити Турція. Можемо ми знищивши все кацапське що плаває Чорним морем. Для цього у нас має бути зброя. Зброю можна швидко виробити на українських заводах або ще швидше отримати від союзників. Звідси проблема "зернового коридору" в інтересах ***** надумана. Вирішення просте і примітивне - знищення кацапського флоту. Це лише 17 технологічно відсталих плавзасобів включаючи підводні. Може вже досить берегти "пику *****"?
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14.07.2023 02:48 Відповісти
Нажаль у кацапів ще є протикорабельні ракети... Не пустять зерновози.
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14.07.2023 10:04 Відповісти
Ну так і ми їхні не пустимо, ********* надзвичайно залежний від морського трафіку через Босфор. Їх втрати будуть в рази більшими.
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14.07.2023 13:01 Відповісти
рузьке корабликi пiшли на х.й
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14.07.2023 05:15 Відповісти
Вывозят частные компании, пусть и разруливают. Список стран по экспорту и импорту пшеницы в 21 году 4,7 млрд. дол. минус возвратный НДС... Не так и много рабочих мест это даёт и налогов. Пусть муку вывозят, меньше места занимает. ПОлучается что они будут пускать по городам Украины калибры со своих кораблей, а Украина должна что-то у этих свиней просить
Тоже самое с нефтепроводами и газопроводами через Украину. Давно пора перекрыть этот поток.
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14.07.2023 09:31 Відповісти
 
 