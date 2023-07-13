Путін озвучив свої умови для продовження зернової угоди

Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано її вимоги.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, пише російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Путін заявив, що на сьогодні жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаного з російськими інтересами, не виконано.

Зокрема, він оголосив, що одна з умов - це під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT. Це, за словами Путіна, пов'язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.

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Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування, і "інші моменти".

Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи.

"Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін.

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Раніше Гутерріш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.

Зокрема, Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россільгоспбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Також повідомлялось, що Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.