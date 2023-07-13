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Путин озвучил свои условия для продления "зернового соглашения"

зерно,жнива

Россия продлит "зерновое соглашение" тогда, когда будут выполнены ее требования.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Путин заявил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках "зернового соглашения", связанного с российскими интересами, не выполнено.

В частности, он объявил, что одно из условий – это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Это, по словам Путина, связано с движением денег при оплате российской продукции.

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Кроме того, он упомянул договоренности о логистике, страховании, и "других моментах".

В то же время Путин заявил, что пока не видел нового письма Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается", - сказал Путин.

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Ранее Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

В частности, Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Также сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для возобновления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновое соглашение".

В МИД Украины считают, что Россия, вероятнее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Автор: 

путин владимир (31651) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+65
А какой смысл тогда в санкциях, если террорист будет шантажом всех их отменять?
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13.07.2023 22:20 Ответить
+49
ПНХ
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13.07.2023 22:17 Ответить
+35
да пошел нах этот Гутаперш вместе с ху.лом и весь оон туда же Судьба ленивых негров Африки меня меньше всего беспокоит. Они у себя нихера не делают, в Европе тоже это бесполезный балласт.
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13.07.2023 22:23 Ответить
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ПНХ
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13.07.2023 22:17 Ответить
+ 100 !
глобальний Юг на чолі із чайною у захваті
век хлеба неграм не видать !
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13.07.2023 22:37 Ответить
апсолютно пох*й !!! нехай їдять банани ...
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14.07.2023 03:01 Ответить
А ху воно не хо-хо?
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13.07.2023 22:19 Ответить
Едік йому покаже хто на Кара-Деніз хозяїн
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13.07.2023 22:38 Ответить
*****!
А кого, власне, *** твойо мнєніє?
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13.07.2023 22:20 Ответить
Гутеріша.
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13.07.2023 22:30 Ответить
Хотелка ***** завтра стать ВЕЧНЫМ....в гробу....
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13.07.2023 22:34 Ответить
Пише російське агентство...вірогідно, що і заява ООН також від цього агентства.
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13.07.2023 22:20 Ответить
А какой смысл тогда в санкциях, если террорист будет шантажом всех их отменять?
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13.07.2023 22:20 Ответить
може це такий хитрий сенс...?)))
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13.07.2023 22:24 Ответить
так атож
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14.07.2023 01:34 Ответить
А чому влада України нічого не робила рік, для альтернативних шляхів поставок! Вигідно просити рашистів?
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13.07.2023 22:21 Ответить
ZEрнова угода. Як вона може не враховувати інтереси кураторів з Кремля.
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13.07.2023 22:29 Ответить
Чому ж не робила?

Наразі напрацьовані сухопутні шляхи постачання, у тому числі до Українських портів на Дунаї, а далі вже кораблями до Європи.

Але справа в тому, що суходолом по-перше можно суттево меньші об'єми постачати (навіть невеличке судно може перевозити 10-20 тис. т. - скільки автівок-зерновозів для цього треба?), а по-друге - це буде набагато дорожче, ніш водним шляхом.

Ну і не можно не враховувати ефект європейскіх фірм, які купують це зерно нібито для реекспорту в Африку, а по факту пускають це зерно на внутрішній ринок, що наносить суттевої шкоди місцевим фермерам через демпінг, і ті починають активно кіздити владу ціх країн.
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13.07.2023 23:06 Ответить
Хто буде робити?Зяля під керевництвом єрмака?
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13.07.2023 23:25 Ответить
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13.07.2023 22:21 Ответить
ПТН-ПНХ.
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13.07.2023 22:21 Ответить
да пошел нах этот Гутаперш вместе с ху.лом и весь оон туда же Судьба ленивых негров Африки меня меньше всего беспокоит. Они у себя нихера не делают, в Европе тоже это бесполезный балласт.
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13.07.2023 22:23 Ответить
Ну чого так одразу НИЧОГО не роблять ? Негри продають фігурки єйфеливой вежи коло вежи туристам проходу не дають - привласнили проходи до вежи
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13.07.2023 22:33 Ответить
Думаю, що річ не в неграх, а в тім, що нам треба продавати це зерно. Нам стільки не треба, а гроші з продажу - поповнення бюджету.
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13.07.2023 22:38 Ответить
это зерно может и самим пригодится, учитывая потери от войны, которая неизвестно сколько будет длиться
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13.07.2023 22:46 Ответить
От тільки якщо старе зерно не продамо, то для нового не буде місця для зберігання!
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13.07.2023 23:10 Ответить
Не буде так не буде.
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14.07.2023 06:38 Ответить
Продати старі зернові дешевше українським фермерським тваринницьким та птахівничим господарствам. Чи Україні не потрібно розвивати свої м'ясо-молочні, птахівничі, яйцевиробничі виробництва?
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14.07.2023 12:38 Ответить
Ви навіть не знаєте, що птицю і тварин ніхто на фермах не кормить зерном.

Як думаєте - оце зерно, яке зберігається - воно комусь належить? Цей хтось повинен понести збитки, бо Вам не хочеться, аби Україна виконувала свої зобов'язання?
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14.07.2023 15:55 Ответить
Не триндіть. Кури і гуси насіння зернових лопають так, що не настачишся.
А зерно що за копійки корпорації скупили у селян, для отримання валютних прибутків, і небажають це старе зерно продати по меншій ціні ніж по ціні у Єгипті , - то це зовсім історія про ненажерливість магнатів.
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15.07.2023 06:52 Ответить
А тепер уважно перечитайте те, що я написав раніше.
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15.07.2023 10:56 Ответить
Мдя... Ви самі пробували вирощувати повноцінних курей, гусей на одному спориші, лебеді, та навіть на листях амаранта, без зернових добавок?
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15.07.2023 16:09 Ответить
А Ви не намагались узнати, що зараз практично всі, за виключенням старих і необізнаних людей, кормить скотину, і птахів комбікормами, і лише інколи підкормлює зерном, якщо воно є?
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15.07.2023 17:38 Ответить
Уже навіть стає цікаво "узнати" чим Ви там пропонуєте годувати птахівницьку і м'ясо-молоківництву виробництва України без застосування зернових культур. Що там у склад "комбікормів" входить?
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15.07.2023 19:37 Ответить
Як Ви думаєте - на ті комбікорми, які вже вироблені в Україні, зерно було закуплено?

На ті комбікорми, які тільки плануються виробити у найближчі пару місяців, до надходження зерна нового врожаю - зерно вже закуплено, чи принаймі підпісані контракти на поставку?

То куди Ви пропонуєте поставити ще наявне зерно старого врожаю, щоби звільнити ємності для зберігання вже зібраного, і того, яке тільки планується зібрати у найближчі місяці?

Вище Ви казали, що на корм скоту, правда ж?
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15.07.2023 19:58 Ответить
Какие нах негры? Рынок зерна контролируют мировые транснациональные компании, это их интерес.
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13.07.2023 23:08 Ответить
Птн-Хло! (Сказав Гутьєриш).
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13.07.2023 22:23 Ответить
цю угоду Зе-лідора гроші від якої не йдуть до бюджету України, а виводяться за кордон ми ще довго відхаркуватимемо кров'ю
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13.07.2023 22:23 Ответить
У лідора відкати понад усьо.
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13.07.2023 22:25 Ответить
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13.07.2023 22:24 Ответить
яка ще угода, які зобов'язання? це звичайний шантаж від піратів і терористів. З піратами і террористами працює тільки один метод - їх має бути знищено.
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13.07.2023 22:25 Ответить
Всі дають за щєку 😁
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13.07.2023 22:25 Ответить
Ай, плішивий, чекає тебе скорий "контакт" з Ердоганом. В дусі "пазітіфа" само собою
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13.07.2023 22:26 Ответить
Якась "нова хвиля" в каментах, майже як R.E.M.) Невже "стара перечниця" пішла на пенсію?))
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13.07.2023 22:27 Ответить
Так ШО, без свіфту трудньохонько, черви кончені???
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13.07.2023 22:28 Ответить
Ледь тримається на ногах і висуває якісь умови.
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13.07.2023 22:29 Ответить
ОГО-ГО!!!

Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін. Джерело:

те що раша вертить ООН як хоче , українці вже відчули на собі Пора вигнати країну- вбивцю із Радбезу . ВОНО ЩЕ УМОВИ БУДЕ СТАВИТИ ? Гопник ‼️
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13.07.2023 22:29 Ответить
Мне кажется, что никого в Мире, в свете последних событий на рашке, мнение х@йла интересовать особо не должно. Эрдоган выборы выиграл, так что его это тоже уже не ипет ...
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13.07.2023 22:32 Ответить
-Я твой Кремль шатал -ответил Эрдоган.
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13.07.2023 22:32 Ответить
*****, де українське ЯО ??? Ти недоговірний
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13.07.2023 22:34 Ответить
"Водночас Путін заявив, що поки що не бачив нового листа Гутерріша"

Зовсім ***** больненький став. Ти ж йому сам цього листа і надиктовував
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13.07.2023 22:35 Ответить
Ну і хер з нею з цією угодою...нам від неї аж ніяк..
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13.07.2023 22:39 Ответить
"Тварь ты дрожащая или право имеешь?"
"Шура Кукушкин и Лёва Толстоевский, поймали Володю Путена за сараем, вручили топор и начали провоцировать на деятельность, беря на слабо." (Семён Скрепецкий.)
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13.07.2023 22:43 Ответить
Не коверкай мардовское погонялово пукшин - хлопушка и толстой -толстый, две мардвы принуждают третьего: путень с мардовского - назначенный, к соитию. ПС. Мардва не будь гнусом не гнушайся своих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава, эфиопа пукшу и леву толстава. Шо за нассыя язык похерила, преткав похерила с хером асталася.🤣🤣🤣
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14.07.2023 01:23 Ответить
Пыня ранты попутал. зернова угода - це не торги. Довоображается, шо казлабад наглухо заблокируют всем миром. Не голодать же Азии с Африкой.
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13.07.2023 22:54 Ответить
Шлюха Гутерриш начал давить на всех что бы педофилу пошли на уступки. 90% что розовые пони так и сделают.
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13.07.2023 23:00 Ответить
Дряний пуцін може вимагати тільки доступ до свого гамноящика. І бамажки..
Що за фігня в ЄС та ООН твориться - коли злочинець не теліпається на мотузці, а ще щось вимагає.
І в сраку ту Ахрику - те, що вони костюми вдягли, не означає, що вони цивілізовані. Нам про свою продуктову незалежність потрібно дбати.
А наші відкривають ще за півмільярда музей. ***** - у нас вже тут і зараз голодають!
Хочете музей - з своєї широкої кишені.
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13.07.2023 23:06 Ответить
Боишься дать телефон?
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13.07.2023 23:12 Ответить
Я так розумію, що роззсія хоче за продаж українского зерна мати гроші, які вона буде використовувати на знищення України. Так навіщо України своїми руками нищити себе? Я гадаю що в цій угоді і з такими умовами Україна не повинна приймати участь.
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13.07.2023 23:11 Ответить
прєзідєнт расіі путін, іді к йбєнєй матєрі. пєдофіл йбаний.
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13.07.2023 23:16 Ответить
Гутієреш скільки завгодно в такт ***** може писдіти про зняття санкцій. Але санкціями завідує Євросоюз, G7 і НАТО.
Але, не дай Боже, хтось з них буде за зняття санкцій...; бо це означатиме, що цей момент вже договорений з дермаком і ЄрЗе.
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13.07.2023 23:21 Ответить
ООН на любые уступки пойдёт, просто наблюдайте)
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13.07.2023 23:28 Ответить
Гутієріш-брудна підстилка та сволота.
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14.07.2023 00:08 Ответить
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14.07.2023 00:32 Ответить
Звичайно, адже в основі цих угод незаконна морська блокада України. Таким чином *****, уклав угоду з ООН яка узаконила його вимоги базовані на незаконних агресивних діях щодо України.
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14.07.2023 01:03 Ответить
Проблеми п*дарасів шерифа неїб*ть...
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14.07.2023 01:40 Ответить
Світ погодився на блокування морських шляхів з України. Натомість потрібно блокувати морські шляхи з **********. Це може робити Турція. Можемо ми знищивши все кацапське що плаває Чорним морем. Для цього у нас має бути зброя. Зброю можна швидко виробити на українських заводах або ще швидше отримати від союзників. Звідси проблема "зернового коридору" в інтересах ***** надумана. Вирішення просте і примітивне - знищення кацапського флоту. Це лише 17 технологічно відсталих плавзасобів включаючи підводні. Може вже досить берегти "пику *****"?
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14.07.2023 02:48 Ответить
Нажаль у кацапів ще є протикорабельні ракети... Не пустять зерновози.
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14.07.2023 10:04 Ответить
Ну так і ми їхні не пустимо, ********* надзвичайно залежний від морського трафіку через Босфор. Їх втрати будуть в рази більшими.
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14.07.2023 13:01 Ответить
рузьке корабликi пiшли на х.й
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14.07.2023 05:15 Ответить
Вывозят частные компании, пусть и разруливают. Список стран по экспорту и импорту пшеницы в 21 году 4,7 млрд. дол. минус возвратный НДС... Не так и много рабочих мест это даёт и налогов. Пусть муку вывозят, меньше места занимает. ПОлучается что они будут пускать по городам Украины калибры со своих кораблей, а Украина должна что-то у этих свиней просить
Тоже самое с нефтепроводами и газопроводами через Украину. Давно пора перекрыть этот поток.
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14.07.2023 09:31 Ответить
 
 