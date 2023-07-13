Путин озвучил свои условия для продления "зернового соглашения"
Россия продлит "зерновое соглашение" тогда, когда будут выполнены ее требования.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
Путин заявил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках "зернового соглашения", связанного с российскими интересами, не выполнено.
В частности, он объявил, что одно из условий – это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Это, по словам Путина, связано с движением денег при оплате российской продукции.
Кроме того, он упомянул договоренности о логистике, страховании, и "других моментах".
В то же время Путин заявил, что пока не видел нового письма Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.
"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается", - сказал Путин.
Ранее Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.
В частности, Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.
Также сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для возобновления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновое соглашение".
В МИД Украины считают, что Россия, вероятнее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.
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глобальний Юг на чолі із чайною у захваті
век хлеба неграм не видать !
А кого, власне, *** твойо мнєніє?
Наразі напрацьовані сухопутні шляхи постачання, у тому числі до Українських портів на Дунаї, а далі вже кораблями до Європи.
Але справа в тому, що суходолом по-перше можно суттево меньші об'єми постачати (навіть невеличке судно може перевозити 10-20 тис. т. - скільки автівок-зерновозів для цього треба?), а по-друге - це буде набагато дорожче, ніш водним шляхом.
Ну і не можно не враховувати ефект європейскіх фірм, які купують це зерно нібито для реекспорту в Африку, а по факту пускають це зерно на внутрішній ринок, що наносить суттевої шкоди місцевим фермерам через демпінг, і ті починають активно кіздити владу ціх країн.
Як думаєте - оце зерно, яке зберігається - воно комусь належить? Цей хтось повинен понести збитки, бо Вам не хочеться, аби Україна виконувала свої зобов'язання?
А зерно що за копійки корпорації скупили у селян, для отримання валютних прибутків, і небажають це старе зерно продати по меншій ціні ніж по ціні у Єгипті , - то це зовсім історія про ненажерливість магнатів.
На ті комбікорми, які тільки плануються виробити у найближчі пару місяців, до надходження зерна нового врожаю - зерно вже закуплено, чи принаймі підпісані контракти на поставку?
То куди Ви пропонуєте поставити ще наявне зерно старого врожаю, щоби звільнити ємності для зберігання вже зібраного, і того, яке тільки планується зібрати у найближчі місяці?
Вище Ви казали, що на корм скоту, правда ж?
Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов'язання, але у них поки нічого не виходить", - сказав Путін. Джерело:
те що раша вертить ООН як хоче , українці вже відчули на собі Пора вигнати країну- вбивцю із Радбезу . ВОНО ЩЕ УМОВИ БУДЕ СТАВИТИ ? Гопник ‼️
Зовсім ***** больненький став. Ти ж йому сам цього листа і надиктовував
"Шура Кукушкин и Лёва Толстоевский, поймали Володю Путена за сараем, вручили топор и начали провоцировать на деятельность, беря на слабо." (Семён Скрепецкий.)
Що за фігня в ЄС та ООН твориться - коли злочинець не теліпається на мотузці, а ще щось вимагає.
І в сраку ту Ахрику - те, що вони костюми вдягли, не означає, що вони цивілізовані. Нам про свою продуктову незалежність потрібно дбати.
А наші відкривають ще за півмільярда музей. ***** - у нас вже тут і зараз голодають!
Хочете музей - з своєї широкої кишені.
Але, не дай Боже, хтось з них буде за зняття санкцій...; бо це означатиме, що цей момент вже договорений з дермаком і ЄрЗе.
Тоже самое с нефтепроводами и газопроводами через Украину. Давно пора перекрыть этот поток.