Путин озвучил свои условия для продления "зернового соглашения"

Россия продлит "зерновое соглашение" тогда, когда будут выполнены ее требования.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Путин заявил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках "зернового соглашения", связанного с российскими интересами, не выполнено.

В частности, он объявил, что одно из условий – это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Это, по словам Путина, связано с движением денег при оплате российской продукции.

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Кроме того, он упомянул договоренности о логистике, страховании, и "других моментах".

В то же время Путин заявил, что пока не видел нового письма Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

"Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается", - сказал Путин.

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Ранее Гутерриш сказал, что рассчитывает на то, что направленные президенту России предложения по Черноморской зерновой инициативе помогут решить вопрос с ее продлением.

В частности, Гутерриш предложил президенту РФ Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

Также сообщалось, что Европейский Союз рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для возобновления его связи с глобальной финансовой сетью в качестве уступки Москве с целью сохранить "зерновое соглашение".

В МИД Украины считают, что Россия, вероятнее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.