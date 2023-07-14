Польща і Південна Корея підписали спільну угоду про допомогу у відбудові України

Дві країни будуть тісно співпрацюватимуть в межах відбудови української держави.

Про підписання відповідної угоди між Польщею і Південною Кореєю заявив у Варшаві під час спільного брифінгу для ЗМІ з президентом Польщі Анджеєм Дудою корейський лідер Юн Сук Йоль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися, що Південна Корея і Польща можуть бути ідеальними партнерами у справі відбудови України. Я впевнений, що угода у справі відбудови України, яку сьогодні було підписано, буде фундаментом спільних дій", - заявив Юн Сук Йоль.

Він також зазначив, що Південна Корея і Польща засуджують російську агресію проти України. Так, дії російських окупантів є порушенням міжнародного світопорядку і прав людини.

Президент Польщі підкреслив важливість співпраці між Польщею і Південною Кореєю в економічній та військовій сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея може вкласти у відновлення України 52 млрд доларів