Польща і Південна Корея підписали спільну угоду про допомогу у відбудові України
Дві країни будуть тісно співпрацюватимуть в межах відбудови української держави.
Про підписання відповідної угоди між Польщею і Південною Кореєю заявив у Варшаві під час спільного брифінгу для ЗМІ з президентом Польщі Анджеєм Дудою корейський лідер Юн Сук Йоль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми погодилися, що Південна Корея і Польща можуть бути ідеальними партнерами у справі відбудови України. Я впевнений, що угода у справі відбудови України, яку сьогодні було підписано, буде фундаментом спільних дій", - заявив Юн Сук Йоль.
Він також зазначив, що Південна Корея і Польща засуджують російську агресію проти України. Так, дії російських окупантів є порушенням міжнародного світопорядку і прав людини.
Президент Польщі підкреслив важливість співпраці між Польщею і Південною Кореєю в економічній та військовій сфері.
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