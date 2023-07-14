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Новини Допомога Україні
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Польща і Південна Корея підписали спільну угоду про допомогу у відбудові України

дуда,йоль,юн,сук

Дві країни будуть тісно співпрацюватимуть в межах відбудови української держави.

Про підписання відповідної угоди між Польщею і Південною Кореєю заявив у Варшаві під час спільного брифінгу для ЗМІ з президентом Польщі Анджеєм Дудою корейський лідер Юн Сук Йоль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми погодилися, що Південна Корея і Польща можуть бути ідеальними партнерами у справі відбудови України. Я впевнений, що угода у справі відбудови України, яку сьогодні було підписано, буде фундаментом спільних дій", - заявив Юн Сук Йоль.

Він також зазначив, що Південна Корея і Польща засуджують російську агресію проти України. Так, дії російських окупантів є порушенням міжнародного світопорядку і прав людини.

Президент Польщі підкреслив важливість співпраці між Польщею і Південною Кореєю в економічній та військовій сфері.

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Польща (8662) Південна Корея (469) відбудова (363)


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Ось такими мають бути справжні друзі-щиро дякую...
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14.07.2023 17:20 Відповісти
а цей міністр кулеба так і не спромігся... зелене гівно
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14.07.2023 17:22 Відповісти
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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14.07.2023 17:43 Відповісти
Головне грошей владі не давати. Бо вкрадуть(спиз....ть)
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14.07.2023 18:16 Відповісти
Україну будуть відбудовувати без України. Може хай вони за нас сходять повоюють.
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14.07.2023 18:35 Відповісти
 
 