Коштів на рахунках місцевих бюджетів достатньо, щоб не підвищувати тарифи, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства й не підвищувати зараз тарифи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Загальна сума субвенцій регіонам за цей час (перше півріччя 2023 - ред.) становить 92 млрд грн. Водночас ми бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше ніж торік", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єра, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ сягнули вже 170 млрд грн.
"Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", - наголосив він.
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колонку для нагріва води і вона вишла з ладу, то регистрація
нової вам буде коштувати 2800грв, хоча сама коштує 1500грв.
Шмигаль каже - не підіймайте , а дотуйте з бюджету міста. Таким чином якщо пенсіонер , що мешкає в квартирі багатоквартирного будинку , витрачає 1 куб на місяць , то при незмінній ціні одного куба з бюджета міста він отримає дотацію 10 грн в місяць .
А от громадянин (умовно назвемо його Шмигаль) , що має приватний будинок , миє собак , дупу і машину , поливає травяний газон і регулярно наповнює басейн , щомісяця отримає з бюджету міста (що належить всім мешканцям міста) купу грошей дотацій. Нормально влаштувався цей Шмигаль , запустивши свою лапу в МОЮ кишеню.
Пора. Та , кажу ж Вам , пора.