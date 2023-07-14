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Коштів на рахунках місцевих бюджетів достатньо, щоб не підвищувати тарифи, - Шмигаль

шмигаль,кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства й не підвищувати зараз тарифи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Загальна сума субвенцій регіонам за цей час (перше півріччя 2023 - ред.) становить 92 млрд грн. Водночас ми бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше ніж торік", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ сягнули вже 170 млрд грн.

"Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат (оновлено)

Автор: 

тарифи (2071) Підвищення тарифів (312) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+16
так на хрін ти на електрику підвищив ?
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14.07.2023 17:32 Відповісти
+9
але на світло ви підвищили, бо гроші йдуть не в місцеві бюджети, а олігархам.
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14.07.2023 17:46 Відповісти
+7
Як що ти мешкаєш в старой будівлі- 60х років і маєш газову
колонку для нагріва води і вона вишла з ладу, то регистрація
нової вам буде коштувати 2800грв, хоча сама коштує 1500грв.
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14.07.2023 17:36 Відповісти
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повернуть ? ну не кизди ти вже так нахабно
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14.07.2023 17:31 Відповісти
так на хрін ти на електрику підвищив ?
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14.07.2023 17:32 Відповісти
Бо Ахметов наказав, це ж його бізнес
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14.07.2023 17:50 Відповісти
бо там є бонус
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14.07.2023 18:46 Відповісти
шмы-галь,иди срать,придурок !!!!
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14.07.2023 19:31 Відповісти
а коштів на рахунках достатьно щоб не друкувати 10 млрд грн кожен тиждень? що це за "гаряча картопля" ?
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14.07.2023 17:34 Відповісти
А що: панська ненаситність кудись поділася?
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14.07.2023 17:35 Відповісти
Як що ти мешкаєш в старой будівлі- 60х років і маєш газову
колонку для нагріва води і вона вишла з ладу, то регистрація
нової вам буде коштувати 2800грв, хоча сама коштує 1500грв.
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14.07.2023 17:36 Відповісти
Покійний знайомий ще в неокупованому українському Криму під'єднував каналізацію до офіційного гаражу з надбудовою. Від виходу труби до колодязя рівно 2 метри. 2 роки сбору підписів і роздача хабарів цінов під 3 кілобакси і година фізичного підключення з оплатою миниекскаваторщику за вириту канаву 100 доларів.
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14.07.2023 17:56 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-07-13/shmyigal-stal-figurantom-dela-o-nezakonnom-vyivode-iz-byudjeta-pochti-10-mln-doll---eks-nardep/300807 Шмигаль став фігурантом справи через незаконне виведення з бюджету майже 10 млн дол - екснардеп https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-07-13/shmyigal-stal-figurantom-dela-o-nezakonnom-vyivode-iz-byudjeta-pochti-10-mln-doll---eks-nardep/300807



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14.07.2023 17:37 Відповісти
Віри нема у розумних людей цьому блазню ахметівському шмигалю...
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14.07.2023 17:38 Відповісти
Вони підрахували, якщо мільйонами розкидаються на барабани, сковорідки і суперрації для шкільних укриттів, то вільних грошей повинно бути в сотні разів більше
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14.07.2023 17:41 Відповісти
файно підняли тариф на ее для ком підприємств, і скинули покриття різниці на місцеві бюджети, зате як Наполеон виступив проти поганого Шмигла з НКРЕКП УХХ, зебілята були в екстазі від щедрості мудрого The
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14.07.2023 17:42 Відповісти
але на світло ви підвищили, бо гроші йдуть не в місцеві бюджети, а олігархам.
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14.07.2023 17:46 Відповісти
Шаг вперед, два шага назад. Правильной дорогой идете товагищи?
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14.07.2023 17:50 Відповісти
"Заяв" не буде! Просто у РФ з"являться проблеми з проходженням їх суднами Босфору А турецькі тральщики та протичовнові кораблі вийдуть на патрулювання "зернового коридору"
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14.07.2023 18:15 Відповісти
Трошки арихметики. В моєму місті водоканал належить громаді , не олігархам. Вартість 1 куба води для населення - 40 грн. Після подорожчань ел.енергії та інших складових вартість води треба піднімати до 50 грн за куб. , тобто на 10 грн.
Шмигаль каже - не підіймайте , а дотуйте з бюджету міста. Таким чином якщо пенсіонер , що мешкає в квартирі багатоквартирного будинку , витрачає 1 куб на місяць , то при незмінній ціні одного куба з бюджета міста він отримає дотацію 10 грн в місяць .
А от громадянин (умовно назвемо його Шмигаль) , що має приватний будинок , миє собак , дупу і машину , поливає травяний газон і регулярно наповнює басейн , щомісяця отримає з бюджету міста (що належить всім мешканцям міста) купу грошей дотацій. Нормально влаштувався цей Шмигаль , запустивши свою лапу в МОЮ кишеню.
Пора. Та , кажу ж Вам , пора.
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14.07.2023 21:11 Відповісти
 
 