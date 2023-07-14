У серпні Росія скоротить експорт нафти, - Reuters

У серпні експорт російської нафти із західних портів скоротиться приблизно на 100-200 тис. барелів на день порівняно з поточним рівнем.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Починаючи з листопада, країни-члени ОПЕК і основні виробники, зокрема і Росія, відомі як ОПЕК+, скорочують поставки нафти для підтримання цін.

Цього місяця Москва пообіцяла скоротити експорт нафти у серпні на 500 тис. барелів на добу, тоді як Саудівська Аравія продовжила скорочення видобутку на1 млн барелів на добу.

"Серпневі скорочення видобутку поглиблять скорочення експорту в період з травня по липень, яке вже становить 500 тис. барелів на день", – пише видання, посилаючись на торгові джерела та дані інформаційного порталу Refinitiv Eikon.

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Зазначається, що липневі навантаження нафти із західних портів, зокрема Приморськ та Усть-Луга в Балтійському морі та Новоросійськ у Чорному морі, цього місяця впадуть до 1,9 млн барелів на добу. У червні це показник становив 2,3 млн барелів на добу, а в травні – 2,4 млн барелів на добу.

За даними трьох поінформованих джерел, РФ доручила нафтовим компаніям скоротити плани поставок на наступний місяць.

У четвер віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак, який відповідає за відносини Москви з ОПЕК+, заявив, що російські компанії самі вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток нафти в серпні, але завдання РФ – скоротити поставки на світові ринки.

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Загальний експорт російської нафти та продуктів оцінюється у 7 млн барелів на добу, проте дані залишаються засекреченими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.