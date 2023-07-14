Мінреінтеграції обіцяє погасити заборгованість по виплатах ВПО найближчим часом

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій обіцяє погасити заборгованість по виплатах внутрішньо переміщеним особам за липень найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

"Йдеться про державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень на місяць особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для решти внутрішньо переміщених осіб", - сказано в повідомленні.

За результатами наради щодо цього Міністерством фінансів невідкладно підписано документи для спрямування коштів на виплати держдопомоги ВПО за липень. Найближчим часом гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.

"Виплата допомоги ВПО знаходиться на особливому контролі Уряду. Хочу подякувати Мінфіну за конструктивну і людяну позицію. Наразі вже підписано всі необхідні документи для скерування коштів на виплати для наших ВПО за липень", – зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уряд виділив понад 140 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для фінансової допомоги особам, які повернулися з полону та окрему допомогу сім’ям тих, чиї рідні досі перебувають в російському полоні.