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Новини Біженці з Криму та Донбасу
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Мінреінтеграції обіцяє погасити заборгованість по виплатах ВПО найближчим часом

верещук

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій обіцяє погасити заборгованість по виплатах внутрішньо переміщеним особам за липень найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінреінтеграції

"Йдеться про державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень на місяць особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для решти внутрішньо переміщених осіб", - сказано в повідомленні. 

За результатами наради щодо цього Міністерством фінансів невідкладно підписано документи для спрямування коштів на виплати держдопомоги ВПО за липень. Найближчим часом гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.

"Виплата допомоги ВПО знаходиться на особливому контролі Уряду. Хочу подякувати Мінфіну за конструктивну і людяну позицію. Наразі вже підписано всі необхідні документи для скерування коштів на виплати для наших ВПО за липень", – зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Також читайте: Постраждалі від підриву дамби Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від держави

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уряд виділив понад 140 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для фінансової допомоги особам, які повернулися з полону та окрему допомогу сім’ям тих, чиї рідні досі перебувають в російському полоні.

біженці (1911) переселенці (990) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+9
Ага - Запад денег нам даст и сразу рассчитаемся. Как же так? А Шмыгаль заявил что денег на все хватает.
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14.07.2023 18:08 Відповісти
+9
Ти вже наінтегрувала з Кримом.
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14.07.2023 18:10 Відповісти
+8
пацюки .. виплачуйте зарплати військовим вчасно .. та менше крадіть
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14.07.2023 18:07 Відповісти
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пацюки .. виплачуйте зарплати військовим вчасно .. та менше крадіть
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14.07.2023 18:07 Відповісти
так! так! і навіть нову парасольку купила!!
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14.07.2023 18:08 Відповісти
Ага - Запад денег нам даст и сразу рассчитаемся. Как же так? А Шмыгаль заявил что денег на все хватает.
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14.07.2023 18:08 Відповісти
Ти вже наінтегрувала з Кримом.
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14.07.2023 18:10 Відповісти
Бідні біженці їхня вся надія на саму ненадійну жінку в Україні, крадійку, та корупционерку !
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14.07.2023 18:17 Відповісти
Собі стільки накрали що на виплати бракує.
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14.07.2023 18:21 Відповісти
Міністерка тимчасово неувʼ.язнена на пожиттєве.
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Саме ця Медведчуківська Лярва їздила з Зеленським до фермерів Херсонщини , щоб він прийняв рішення по розмінуванню земель, за котрі ВОНА ХЛАПАТАЛА ПЕРЕД ЗЕ - він таке рішення й прийняв
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14.07.2023 19:40 Відповісти
Курва! Ти проживи на 3тис в місяць! Шатли на Чонгарі не сняться? Фотографії кладовищ навколо Маріуполя під "мадам Клюко" заходять?
Ну і "контрольний в голову": а що ж ви не можете так якісно і швидко розмінувати звільнені території України, як ви то зробили з Азовським морем та кримським перешийком?
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14.07.2023 19:36 Відповісти
Фу, потвора.🤮🤮🤮
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14.07.2023 20:19 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3431231/shmygal_za_pershi_shist_misyatsiv_2023_roku_my_vporalysya_iz_zavdannyam_finansuvannya_vsih_klyuchovyh
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14.07.2023 20:38 Відповісти
А можна так робити ,що б спочатку виплатити ті крохи у 2 тис знедоленим ,а вже потім зарплатню урядовцям 50000+грн я впевнений у них є запас почекати!

Кабінет Міністрів України оприлюднив розміри заробітних плат, які урядовці отримали у жовтні(2022).Як передає Укрінформ, про це повідомляє http://www.kmu.gov.ua/news/informaciya-pro-zarobitnu-platu-za-zhovten-2022-roku Урядовий портал .
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14.07.2023 20:57 Відповісти
Навіть не розумію, про що йдеться?
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14.07.2023 20:58 Відповісти
Мінреінтеграції (верещук) дуже багато всього говорить та обіцяє вже п'ятий рік, але обіцяти не означає зробити
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14.07.2023 21:25 Відповісти
Брехня. Який "липень"? Нам вже 4 місяці не платять. Чиновники тільки один на одного кивають і кажуть, що не знають в чому справа. Ми їм принесли "довідку на довідку", все як вони ******* і ніякого результату, так і бомжуємо з розбомбленим житлом.

П.с.
Це країна шулерів та мародерів. Вони мріють як повернути біженців з-за кордону, але не розуміють, що такою політикою звідси вже вирішили їхати багато закритих в країні "рабів".
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31.07.2023 00:14 Відповісти
Мразота.
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31.07.2023 00:17 Відповісти
 
 